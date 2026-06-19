Largas filas y confusión para validar el certificado de discapacidad para viajar gratis: la aclaración del Gobierno

La caída del sistema para asociar el CUD a la SUBE generó protestas y largas filas en las oficinas de la ANSES

Largas filas se formaron este viernes en oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de todo el país —incluidas las ubicadas en las terminales ferroviarias de Retiro y Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires— tras la entrada en vigencia de un nuevo sistema que permite a las personas con discapacidad viajar sin costo en colectivos y trenes de jurisdicción nacional a través de la tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) físico en cada viaje. Aunque el trámite de vinculación se realiza de forma online, la plataforma registró intermitencias y caídas en los últimos días, lo que llevó a numerosos usuarios y sus familias a acercarse en persona para hacer consultas o gestionar el beneficio. La desinformación hizo creer que las personas perderían el beneficio si ese día no tenían asociado el CUD a la tarjeta SUBE. Ante una consulta de este medio, desde el Ministerio de Salud de la Nación y desde el Ministerio de Transporte aclararon que “las personas con discapacidad pueden continuar viajando sin costo en el transporte público mediante la presentación de su Certificado Único de Discapacidad (CUD) físico, que mantiene plena vigencia”. Esa disposición figura en la cláusula quinta del convenio firmado entre las autoridades de Salud y Transporte.

La desesperación de muchos usuarios con CUD que utilizan el transporte público se suscitó también porque choferes de líneas de colectivos no aceptaban el certificado físico y exigían que estuviese asociado a la SUBE, una conducta incorrecta por parte de los responsables de las unidades. La propia Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) emitió un comunicado en el que reforzó el mensaje a sus choferes: nadie pierde el beneficio de viajar de manera gratuita por ninguna de las dos vías. “Los conductores deben aceptar tanto el CUD físico como la acreditación del beneficio a través de una tarjeta SUBE asociada”.

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En el convenio entre Salud y Transporte queda claro que se puede viajar con el CUD físico

La nueva medida

La medida, impulsada por el Gobierno Nacional a partir del trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y Nación Servicios S.A. (NSSA), tiene como objetivo simplificar el acceso al beneficio, resguardar la información personal de los usuarios y reducir el uso de documentación más expuesta al fraude. La implementación es gradual y arranca por los colectivos de jurisdicción nacional y los servicios ferroviarios, con proyección de extenderse al resto del país.

Ante una consulta de Infobae, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Transporte subrayaron que el nuevo mecanismo no reemplaza al sistema vigente: el CUD físico mantiene plena validez, sin fecha de vencimiento para su uso en el transporte público. “Las personas con discapacidad pueden seguir utilizando el CUD físico para viajar en transporte público”, precisaron desde ambos organismos.

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La saturación del sitio web generó confusión entre los beneficiarios. Varios usuarios con CUD y sus familias relataron que la página para vincular la tarjeta SUBE al certificado estaba colapsada, con demoras o directamente inaccesible. Esa situación derivó en la concurrencia masiva a las agencias de la ANSES, que desbordó la capacidad de atención habitual en algunas sedes, en particular las instaladas dentro de las terminales ferroviarias porteñas.

La Secretaría de Transporte también emitió un comunicado en el mismo sentido: “La incorporación de la SUBE asociada al CUD tiene como objetivo ampliar las alternativas disponibles para acceder al beneficio, sin afectar ni restringir derechos ya reconocidos”. El organismo advirtió que cualquier conducta que implique negar el 100% de descuento en el viaje podrá dar lugar a las sanciones correspondientes.

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La aclaración de la Secretaría de Transporte

El marco legal de esta nueva modalidad surge de un convenio específico firmado el 4 de junio de 2026 entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Transporte y NSSA. El documento, identificado como CONVE-2026-55502628-APN-ST#MEC, establece en su Cláusula Quinta que “hasta tanto se realicen las adecuaciones normativas pertinentes, coexistirá el beneficio de gratuidad tanto mediante la utilización del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como a través de la Tarjeta SUBE, a fin de garantizar la continuidad del acceso al beneficio sin interrupciones”. El convenio fue suscripto por el Dr. Alejandro Alberto Vilches, titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad; Paula María Bibini, presidenta de Nación Servicios S.A.; y Mariano Ignacio Plencovich, secretario de Transporte.

Desde el Gobierno se aclaró que no existe plazo de vencimiento para realizar el trámite de vinculación, con el fin de evitar aglomeraciones innecesarias en las oficinas de atención.

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Cómo vincular la SUBE al CUD

Según explican los dos ministerios en sus páginas web, quienes deseen adoptar la nueva modalidad deben registrar su tarjeta SUBE a su nombre en el sitio oficial del sistema e ingresar a la sección “Beneficios” para cargar el número de CUD, compuesto por diez dígitos.

Una vez completado ese paso, el beneficio se activa mediante alguna de estas opciones: apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE; usar la aplicación SUBE —disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC—, seleccionar “Acreditá o consultá saldo”, luego “Ver Saldo” y apoyar la tarjeta en la parte trasera del celular; o activar el beneficio en las validadoras de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación. En los casos en que el CUD habilite el viaje con acompañante, la misma tarjeta SUBE podrá utilizarse para dos viajes sin costo.

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Choferes de colectivos exigían la vinculación del CUD con la SUBE. Se aclaró que el certificado físico sigue vigente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo denunciar incumplimientos

Ante cualquier irregularidad —negativa a reconocer el beneficio, intento de cobro del pasaje o desconocimiento del CUD físico—, los usuarios pueden presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a través de los siguientes canales:

Línea gratuita: 0800-333-0300 (lunes a viernes de 8 a 20 h)

Online: argentina.gob.ar/transporte/cnrt

Atención presencial: sede central en Maipú 88, CABA (lunes a viernes de 9 a 15 h) y delegaciones regionales en todo el país

Desde Transporte aclararon a este medio que: “Para la denuncia se requiere informar la línea de colectivo, el número de interno o dominio de la unidad, la fecha y el lugar del hecho. También se puede adjuntar fotografías u otra documentación de respaldo”.

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