Sturzenegger defendió la fallida modificación a la Ley de Tierras: “Era elegir entre el miedo y la prosperidad”

El capítulo retirado de la Ley de Tierras facilitaba que capitales extranjeros adquirieran tierras en Argentina. (RS Fotos)

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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a defender la modificación a la Ley de Tierras que el bloque oficialista se vio forzado a retirar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada horas antes de la sesión del Senado. Lo hizo a través de un tuit en el que enmarcó la iniciativa como una disyuntiva entre dos caminos: “Se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad”, escribió.

El mensaje del ministro fue una respuesta directa a una publicación del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien anunció la firma de un acuerdo con la empresa Vicuña por USD 250 millones —un aporte no reembolsable ni compensable— destinado a obras de infraestructura y empleo en la provincia. Sturzenegger felicitó a Orrego y utilizó el convenio como argumento para ilustrar el potencial que, según su postura, habría tenido la reforma que el Senado no llegó a votar.

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“Vilipendiaron los cambios a la Ley de Glaciares que hoy derrama prosperidad”, escribió el funcionario, en referencia a las modificaciones a esa norma que habilitaron inversiones mineras en San Juan. A continuación trazó un paralelo directo: “Quizás no hay conciencia de que el capítulo de la ley de tierras hubiera permitido esto mismo, pero en todo el país”. La comparación buscaba presentar la resistencia al capítulo eliminado como un error equivalente al que, en su lectura, rodeó en su momento a los cambios en la normativa glaciar.

El capítulo que finalmente quedó fuera del proyecto promovía facilidades para que capitales extranjeros adquirieran tierras en Argentina. La jefa de bancada del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, había anunciado que la propuesta contemplaba permitir que ciudadanos extranjeros adquirieran hasta el 25% de los terrenos por provincia, diez puntos por encima del límite establecido por la regulación vigente. Aun con esa concesión, la iniciativa no reunió los apoyos necesarios.

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La propuesta del oficialismo en el Senado permitía que extranjeros compraran hasta el 25% de los terrenos por provincia, por encima del límite vigente. Foto: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado.-

La decisión de retirar el apartado se tomó el miércoles por la tarde, tras constatar que las gestiones del oficialismo en el Congreso no lograban sumar las adhesiones requeridas para garantizar su aprobación. Ningún gobernador aliado estaba dispuesto a respaldar esa sección ni a asumir el costo político que implicaba habilitar la media sanción. “Tuvimos muy mala suerte. A nivel político, esa parte del proyecto comenzó a ser más inviable con el pasar de las semanas”, admitió ante ese medio una figura de la estrategia comunicacional libertaria.

El capítulo había generado controversia desde su presentación. Su contenido desató manifestaciones en redes sociales y una movilización convocada para la hora de la sesión en las inmediaciones del Congreso. Algunos referentes del oficialismo atribuyeron ese clima adverso a la “oleada nacionalista” que, según su diagnóstico, se intensificó a partir del Mundial, y que habría operado como un factor determinante en el rechazo político al proyecto.

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Sturzenegger era el principal impulsor de la iniciativa. El equipo del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado fue el que diseñó el capítulo, y el funcionario venía insistiendo en su aprobación desde comienzos de año. La marcha atrás en la Ley de Tierras se sumó a otros retrocesos que el bloque de La Libertad Avanza debió asumir en el marco del mismo paquete legislativo.

La sesión en el Senado quedó convocada para este jueves desde las 14 horas, luego del cuarto intermedio del mes anterior. El temario que sí se debatirá incluye modificaciones sobre expropiaciones, desalojos y la llamada ley de fuego —impulsada en su momento por Máximo Kirchner—, cuya derogación habilitaría la venta de tierras afectadas por incendios. El acuerdo entre Orrego y Vicuña, que el ministro tomó como ejemplo de lo que la reforma podría haber replicado a escala nacional, fue firmado tras más de un año y medio de gestiones, según indicó el propio gobernador sanjuanino en su publicación.

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