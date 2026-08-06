Javier Milei se reunió con el presidente Daniel Noboa en Ecuador y firmaron acuerdos comerciales y de seguridad

El presidente argentino se encontró con su par ecuatoriano en Quito, donde firmaron una serie de acuerdos comerciales. Además, el Gobierno argentino declaró como organización terrorista a los Chone Killers, un grupo narco

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El presidente Javier Milei viajó a Ecuador para reunirse con el mandatario local Daniel Noboa, en el marco de una nueva gira que inició en la región para mostrar su respaldo a los líderes de derecha de América Latina. En ese marco, el Gobierno argentino también esperaba firmar acuerdos comerciales y de seguridad, como declarar organización terrorista a un grupo narco con bases en ese país.

La agenda internacional de Milei, que comenzó el pasado 25 de julio con su respaldo al candidato brasileño Flavio Bolsonaro y que escaló a un conflicto con el presidente de Brasil Lula da Silva, sigue con la cumbre llevada a cabo hoy con Noboa y la asistencia a la ceremonia de asunción del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

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El momento del viaje de Milei se da en medio del debate de uno de los proyectos claves del Poder Ejecutivo, como lo es la Ley de Propiedad Privada, que se está debatiendo en el Senado de la Nación. A todo esto, la vicepresidenta Victoria Villarruel estará a cargo tras la salida de Milei, por lo que no podrá presidir la sesión y, por ende, tampoco votar en caso de un empate.

El presidente argentino se encontró con su par ecuatoriano en Quito, mientras el Senado debate la ley de propiedad privada

Sin embargo, ayer el oficialismo accedió a quitar el controvertido capítulo que habilitaba la venta de tierra a extranjeros. La definición se precipitó a menos de 24 horas del inicio de la sesión, tras una cumbre que concentró a los sectores aliados con la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien volvió a sufrir un nuevo traspié.

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En ese marco, la decisión de Milei de viajar nuevamente al exterior tiene que ver con el objetivo de marcar su agenda internacional y fortalecer el liderazgo del libertario en la región, quien aspira a convertirse en el nexo entre América Latina y el republicano Donald Trump.

La cumbre se llevó a cabo en el Palacio de Carondelet, la sede del Gobierno ecuatoriano en Quito. El mandatario estuvo acompañado por el canciller, Pablo Quirno, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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La agenda del día incluyó una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia a las 13 horas locales, seguida del encuentro bilateral con Noboa en el que se rubricaron los acuerdos. Además, el mandatario asisitrá a un intercambio con representantes de las cámaras automotrices argentinas, mientras que Quirno participó a las 17 de la apertura del Foro Económico en el Hotel Swissôtel de Quito.

Javier Milei y Daniel Noboa

La embajadora de Ecuador en la Argentina, Diana Salazar, reveló en declaraciones a la televisión Teleamazonas que los mandatarios avanzarán hacia un nuevo tratado de extradición para actualizar el vigente, que data de 1933. La diplomática precisó que los procesos han sido “muy engorrosos” y que hubo demoras, lo que justifica la necesidad de modernizar el instrumento bilateral.

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En paralelo a la cumbre, el Gobierno argentino anunció la declaración de la organización criminal ecuatoriana Chone Killers como organización terrorista. Según el comunicado oficial de la Oficina del Presidente, el grupo surgió en 2020 tras escindirse de la banda Los Choneros y se consolidó como una de las estructuras criminales más violentas de la región, dedicada al narcotráfico internacional, la extorsión y el sicariato, con vínculos con carteles mexicanos para el tráfico de drogas.

Javier Milei sigue con su gira por Sudamérica

La decisión implicó su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia, lo que habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas. La medida fue adoptada en coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Seguridad Nacional, con base en informes reservados que acreditan que la organización “representa una amenaza externa real o potencial para la seguridad nacional”, según el texto oficial.

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Como segunda parada de la gira, la delegación presidencial partirá este jueves hacia Cali, Colombia, para participar de la asunción de De la Espriella. En ese marco, Milei mantendrá a las 9:30 horas locales un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, quien también asistirá a la ceremonia de traspaso de mando. Del encuentro participarán Karina Milei y Quirno. A las 10, el mandatario concretará su primer contacto con el nuevo presidente colombiano. El retorno de la delegación al país está previsto para el sábado a las 2:30 de la madrugada.