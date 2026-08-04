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De Estados Unidos a Sídney: el inusual recorrido de un cargamento de droga que fue interceptado en Panamá

Las investigaciones permitieron descubrir cargamentos ocultos en un contenedor marítimo, una embarcación con doble fondo, una caleta subterránea y un camión de carga.

El contenedor inspeccionado por las autoridades panameñas había salido del puerto de Savannah, en Estados Unidos, y tenía como destino final la ciudad de Sídney, Australia. Tomada del Senam
El contenedor inspeccionado por las autoridades panameñas había salido del puerto de Savannah, en Estados Unidos, y tenía como destino final la ciudad de Sídney, Australia. Tomada del Senam
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Panamá volvió a convertirse en escenario de una serie de golpes al narcotráfico internacional durante los primeros días de agosto, con el decomiso de 2,379 paquetes de presuntas sustancias ilícitas en cinco operaciones desarrolladas por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Ministerio Público.

La cifra equivale aproximadamente a 2.3 toneladas de droga, tomando como referencia el peso habitual de un kilogramo por paquete utilizado en este tipo de investigaciones.

Entre los casos sobresale la incautación de un cargamento que había salido del puerto de Savannah, en Estados Unidos, con destino final a Sídney, Australia, una ruta poco frecuente para los decomisos reportados en Panamá.

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Las autoridades panameñas detectaron el cargamento durante un operativo de inteligencia y perfilamiento portuario, cuando especialistas del Senan identificaron irregularidades en los sellos de seguridad de un contenedor que transitaba por el país.

Tras coordinar con la Fiscalía de Drogas, se efectuó el allanamiento correspondiente y fueron encontrados 320 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos en el interior del contenedor.

La operación elevó a 44,197 paquetes decomisados en 77 operaciones realizadas por la Aeronaval en lo que va de 2026, de acuerdo con cifras oficiales de la institución.

Las autoridades estiman que los cinco decomisos realizados durante los primeros días de agosto suman alrededor de 2.3 toneladas de presuntas sustancias ilícitas. Tomada del Senam
Las autoridades estiman que los cinco decomisos realizados durante los primeros días de agosto suman alrededor de 2.3 toneladas de presuntas sustancias ilícitas. Tomada del Senam

Aunque Estados Unidos es conocido principalmente como uno de los mayores mercados consumidores de cocaína, especialistas en seguridad han advertido que las organizaciones criminales también aprovechan su extensa infraestructura portuaria para reexportar cargamentos hacia otros continentes, mezclándolos con el enorme volumen de comercio legal.

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Australia, por su parte, representa uno de los mercados más lucrativos del mundo para la cocaína debido a su alto precio en las calles, que puede multiplicar varias veces el valor que alcanza en América Latina o Europa.

Esa rentabilidad ha impulsado a las redes criminales a diversificar sus rutas marítimas y utilizar puertos de tránsito como los de Panamá para dificultar la trazabilidad de los envíos.

Las investigaciones internacionales de los últimos años muestran que Oceanía se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para los carteles latinoamericanos.

Las organizaciones criminales continúan utilizando contenedores del comercio internacional para intentar ocultar cargamentos de droga con destino a mercados de alto valor. Archivo
Las organizaciones criminales continúan utilizando contenedores del comercio internacional para intentar ocultar cargamentos de droga con destino a mercados de alto valor. Archivo

Organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han documentado un incremento en los intentos de introducir cocaína mediante contenedores comerciales, aprovechando cadenas logísticas globales que conectan puertos de América con Asia y Australia.

En ese contexto, Panamá, por su posición geográfica y su plataforma marítima, continúa siendo un punto de interés para las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas, aunque también mantiene una intensa actividad de vigilancia en sus terminales portuarias.

El segundo decomiso reportado por el Senan se produjo en isla Casaya, en el Archipiélago de las Perlas, donde unidades aeronavales localizaron una caleta subterránea que ocultaba 245 paquetes de presunta droga.

La ubicación fue posible gracias a labores de inteligencia y patrullajes, que permitieron identificar varios sacos enterrados. Posteriormente, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Panamá, el cargamento fue trasladado a la Base Naval Capitán de Fragata D.E.M. Noel Antonio Rodríguez Justavino, donde se confirmó el conteo oficial de los paquetes.

Una embarcación con doble fondo fue interceptada en Costa Arriba de Colón durante un operativo conjunto entre la Fiscalía de Drogas y el Servicio Nacional Aeronaval. Tomada de la PN
Una embarcación con doble fondo fue interceptada en Costa Arriba de Colón durante un operativo conjunto entre la Fiscalía de Drogas y el Servicio Nacional Aeronaval. Tomada de la PN

Los otros tres casos fueron informados por el Ministerio Público en coordinación con distintos estamentos de seguridad. En Costa Arriba de Colón, la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, junto al Senan, decomisó 530 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos en una embarcación con doble fondo, además de aprehender a dos personas.

En otro operativo, desarrollado en el corregimiento de 24 de Diciembre, la Fiscalía de Drogas y la Dirección de Investigación Judicial capturaron a tres ciudadanos panameños e incautaron 785 paquetes de presunta droga.

Finalmente, en el puesto de control integral de Guabalá, en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí, fue detenido un conductor panameño que transportaba 499 paquetes escondidos dentro de 14 sacos cargados en un camión.

Las cinco operaciones reflejan la diversidad de métodos utilizados por las organizaciones criminales para mover cargamentos ilícitos a través del territorio panameño.

Un conductor fue aprehendido en el puesto de control integral de Guabalá, en Chiriquí, luego de que las autoridades encontraran 499 paquetes de presunta droga ocultos en 14 sacos que transportaba en un camión. Tomada de la PN
Un conductor fue aprehendido en el puesto de control integral de Guabalá, en Chiriquí, luego de que las autoridades encontraran 499 paquetes de presunta droga ocultos en 14 sacos que transportaba en un camión. Tomada de la PN

Mientras unas recurren a contenedores comerciales que forman parte del comercio internacional, otras utilizan embarcaciones modificadas, caletas clandestinas o vehículos de carga para intentar evadir los controles.

Esa variedad obliga a las autoridades a combinar inteligencia, perfilamiento de riesgo, inspecciones físicas y cooperación interinstitucional, tanto dentro del país como con agencias extranjeras.

Panamá mantiene desde hace años una posición estratégica en la lucha regional contra el narcotráfico debido a su Canal, sus puertos, sus conexiones marítimas y su ubicación entre Sudamérica y Centroamérica.

Esa misma ventaja logística que impulsa el comercio mundial también es aprovechada por redes criminales que buscan introducir cargamentos en mercados de alto valor como Europa y, cada vez con mayor frecuencia, Oceanía.

Tres ciudadanos panameños fueron aprehendidos durante un allanamiento en el corregimiento de 24 de Diciembre, donde la Fiscalía de Drogas y la Dirección de Investigación Judicial decomisaron 785 paquetes de presunta sustancia ilícita. Tomada de la PN
Tres ciudadanos panameños fueron aprehendidos durante un allanamiento en el corregimiento de 24 de Diciembre, donde la Fiscalía de Drogas y la Dirección de Investigación Judicial decomisaron 785 paquetes de presunta sustancia ilícita. Tomada de la PN

Los decomisos registrados durante los primeros días de agosto, equivalentes a unas 2.3 toneladas de presunta droga, evidencian que las organizaciones continúan diversificando sus rutas, mientras las autoridades intentan anticiparse mediante operaciones de inteligencia en distintos puntos del país.

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