Política

Pese a sus amenazas, Hugo Moyano firmó la paritaria de Camioneros dentro de la pauta salarial del Gobierno

Acordó un aumento del 10,1% para el semestre marzo-agosto, con cifras mensuales por debajo de la inflación, como quiere el Ministerio de Economía. Qué otras mejoras incluye el convenio

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Hugo Moyano, titular del Sindicato
Hugo Moyano, titular del Sindicato de Camioneros

Hugo Moyano había advertido que no quería aumentos trimestrales y que exigía una compensación del 8% por el alza inflacionaria, reclamos que no estaban a tono con la pauta salarial del Gobierno. Sin embargo, este mediodía firmó con las cámaras empresariales un acuerdo que sintoniza con la política que fijó el Ministerio de Economía, ya que tendrá una vigencia semestral y las cifras pactadas están por debajo de la inflación.

El convenio incluye un aumento salarial del 10,1% en el semestre marzo-agosto, que se pagará de esta forma: incrementos del 2%, 1,8%, 1,7%,1,6%, 1,5% y 1,5% para cada uno de los meses entre marzo y agosto, más una suma no remunerativa de 53.000 pesos en marzo.

Además, se estableció un premio mensual por presentismo y puntualidad de $60 mil sólo para las ramas Clearing y Carga Postal y Operaciones Logísticas, a abonarse a partir de abril, absorbiendo lo que paguen las empresas, y una mejora de la contribución empresarial para la obra social del Sindicato de Camioneros, que pasó de $22 mil a $25 mil mensuales por trabajador.

Javier Milei y el ministro
Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo

El acuerdo contiene una cláusula de revisión durante la primera quincena del mes de junio de 2026 y en ese momento, según firmaron ambas partes, únicamente se considerará la diferencia entre el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y el período paritario a revisar.

Con respecto la revisión de lo pactado hasta fines del año pasado, se detalló que “este acuerdo refleja la diferencia entre el IPC y las pautas paritarias acordadas en diciembre de 2025″ y que “para instrumentar las diferencias existentes entre diciembre 2025-Enero– Febrero 2026 se acordó aplicar sobre los salarios del mes de marzo una cifra de $53.000 que tiene el carácter de suma no remunerativa, a abonarse por única vez con los haberes del mes de marzo de 2026″.

“De esta suma -anunciaron oficialmente- se incorporará $49.471. a los salarios básicos del chofer de 1° categoría y proporcionalmente a todas las categorías del CCT 40/89 a partir del mes de abril de 2026. A las sumas antes mencionadas en los meses de marzo y abril de 2026 se les deberán añadir los porcentajes de pauta salarial del 2% y 1,8% respectivamente".

Una columna del Sindicato de
Una columna del Sindicato de Camioneros, en la última marcha de San Cayetano

El convenio fue rubricado entre el Sindicato de Camioneros y las tres cámaras del sector, la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC).

En una posición más dura, Camioneros había reclamado en enero a los empresarios una revisión “urgente y más frecuente” de los sueldos de la actividad, lo que implicaba dejar de pactar aumentos con vigencia semestral y pasar a hacerlo en forma trimestral. Esa decisión complicaba la pauta de Economía, que alienta paritarias de vigencia más extensa para que los aumentos no interfieran en la inflación.

El secretario de Trabajo, Julio
El secretario de Trabajo, Julio Cordero

A comienzos de marzo, en la primera audiencia oficial con los empresarios para negociar las paritarias de este año, Moyano reclamó a los empresarios una compensación del 8% por el desfase inflacionario del acuerdo que había sido firmado para diciembre 2025-febrero 2026.

Las tratativas de Camioneros fueron monitoreadas por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien avaló el acuerdo finalmente firmado con las cámaras y ahora lo homologaría como una “paritaria modelo” que el Gobierno aspira a que se repita en otras actividades.

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