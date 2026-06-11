Santiago Siri habló sobre la declaración jurada de Adorni: “No era frecuente en esa época hacer inversiones tan grandes en bitcoin”

En una entrevista en Infobae al Regreso, Santiago Siri desmenuzó las declaraciones de Adorni sobre sus supuestas inversiones en bitcoin durante 2013 y 2014, señalando la falta de evidencias concretas y los elementos técnicos que hacen improbable la versión oficial.

En la charla, el especialista fue contundente: “No era frecuente en esa época hacer inversiones tan grandes en bitcoin. Tal vez los únicos que se animaban a hacer algo así eran tipos como Wenceslao Casares, que ya era multimillonario y tenía tal vez la espalda para hacer alguna inversión de ese calibre”.

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El relato de Adorni y el escepticismo técnico

Según la versión de Manuel Adorni, su incursión en el mundo cripto comenzó en 2013, con una inversión de USD 200.000 en bitcoin a valores cercanos a los USD 380 por unidad. A lo largo de los años, aseguró haber vendido parte de sus tenencias, llegando a desprenderse de quince bitcoins a USD 6.800 cada uno y manteniendo un remanente valuado en USD 513.000.

Manuel Adorni aseguró que invirtió USD 200.000 en bitcoin en 2013, vendió parte de sus tenencias y declaró un remanente valuado en USD 513.000

Siri señaló las inconsistencias: “Era poco frecuente y algo de muy pocas personas. Si Adorni efectivamente hizo esa inversión, hay que demostrar que él fehacientemente es el dueño de esas claves públicas. Eso lo puede demostrar con la clave privada”.

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La trazabilidad que permite la tecnología blockchain fue otro punto clave: “Se puede auditar, se puede ver y se pueden ver los montos y las fechas donde hizo las operaciones”.

El experto remarcó que la conducta habitual de quienes invertían en bitcoin en esos años era muy distinta: “Si te jugás un pleno de 200 mil dólares de todos tus ahorros, un departamento en bitcoin, estás todos los días tuiteando sobre bitcoin porque querés que entre más gente, para empezar”.

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Las pruebas públicas y el comportamiento digital

El comportamiento digital de Adorni tampoco pasó inadvertido para Siri: “El primer tuit de Adorni, que tiene una cuenta desde el 2009 y es un tuitero que tuitea mucho, aparece en 2017 recién hablando de bitcoin con un tuit, y después en el 2020 empieza a hablar más seguido. No hay tuits de él en el 2013, en el 2014”.

Siri sostuvo que Adorni debe demostrar la titularidad de sus bitcoin con la clave privada de las billeteras incluidas en su declaración jurada (EFE/Matías Campaya)

El panel profundizó en la dimensión de la supuesta apuesta: “Para colmo, el 100% de tus ahorros. Para colmo, porque no es el 5% de la cartera, como se recomienda. O sea, te jugaste entero un pleno en una época en la que si alguien ponía una inversión de ese tamaño, se compraba máquinas para minar bitcoin. No, no compraba esa cantidad”, remarcó Gonzalo Aziz.

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Siri agregó: “En esa época, si estabas descubriendo bitcoin, te enamorás de la tecnología y probablemente compartís en Twitter, porque todos queríamos evangelizar sobre bitcoin, enseñar, explicar qué es un blockchain, cómo funciona”.

La trazabilidad, las billeteras y la hipótesis de la simulación

La discusión avanzó sobre la posibilidad de simular la titularidad de una billetera cripto. Siri explicó: “Si alguien le suministró la clave privada de una billetera que tuvo actividad en el 2013 o en el 2014, porque la billetera puede tener actividad en esos años y después dejó de usarse, bueno, alguien le pudo haber dado la clave privada de una billetera vieja que ya está en desuso, pero que muestra movimientos en 2013, 2014”.

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Siri reveló: “Nunca se me había ocurrido hasta el día de hoy que podía existir un mercado negro de este tipo de claves privadas en la dark web. Me da muchísima vergüenza como argentino que de repente, engaña pichanga sea como una nueva forma de viveza criolla que nos deja mal parados”.

Siri señaló que el comportamiento digital de Adorni no coincide con el perfil habitual de quienes invertían grandes sumas en bitcoin en esos años (Infobae en Vivo)

La declaración jurada y la obligación de transparencia de los funcionarios públicos también ocuparon un lugar central: “Uno cuando hace su declaración jurada, revela sus tenencias. Puedes tener acciones, puedes tener cash, puedes tener diferentes instrumentos, sobre todo siendo un funcionario público, obviamente es muy importante”.

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Blockchain, tecnología y las cuentas pendientes de la política

Siri también abordó la falta de capacitación institucional: “La justicia, si quiere investigar, no necesita tecnología importada de China, necesita ganas y conocimiento. Hay gente que entiende estos temas. Para poder hacer el peritaje sobre un blockchain, sobre cripto, no hace falta ninguna tecnología especial”.

Sobre el potencial de la tecnología en el país, remarcó: “Argentina es el país número uno de Latinoamérica en adopción per cápita, número cuatro a nivel mundial. El año pasado se movieron más de 90 mil millones de dólares en transacciones cripto, eso es prácticamente un sexto del PBI del país. Si van a joder con cripto, hagan bien las cosas, porque es una tecnología que podría potenciar este Gobierno, así como agarraron la bandera de la inteligencia artificial, podrían agarrar la bandera de esto y hacer cosas muy de vanguardia que ayuden a la economía del país”.

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