La OIT instó al gobierno de Milei a que las reformas laborales se hagan en consulta con entidades sindicales y empresariales

Hubo reclamos al gobierno argentino en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se realiza en Ginebra, Suiza

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instó al gobierno argentino a adoptar “medidas inmediatas, efectivas y en un plazo determinado” para “garantizar el buen funcionamiento de mecanismos de diálogo social tripartito adecuados y efectivos a nivel nacional, regional y sectorial, y velar porque las reformas laborales se desarrollen mediante consultas sustantivas con las organizaciones más representativas de los trabajadores y los empleadores”.

Así surge de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, cuyo informe se conoció este miércoles y que fue la consecuencia de las denuncias efectuadas por la CGT y las dos CTA ante ese organismo sobre la “destrucción sistemática” del modelo democrático de relaciones del trabajo en el país y “la aniquilación de los derechos laborales”.

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En el documento, se afirmó que aquella Comisión de la OIT “tomó nota de la información oral y escrita proporcionada por el Gobierno y de la discusión que tuvo lugar a continuación” y, además, “tomó nota de las observaciones de la Comisión de Expertos relativas a la reducción de los recursos humanos, operativos y financieros de que disponen la administración del trabajo y los servicios de inspección del trabajo”.

Jorge Sola, cotitular de la CGT, habla en la conferencia de la OIT acompañado por los dirigentes de las CTA Roberto Baradel y Daniel Jorajuría

Aparte de su exhortación sobre el diálogo tripartito y las reformas laborales, la OIT pidió al gobierno de Javier Milei “realizar, en consulta con las organizaciones más representativas de los trabajadores y de los empleadores, una evaluación exhaustiva del funcionamiento y la capacidad del sistema de inspección del trabajo en todo el territorio nacional, incluida información actualizada sobre el número de inspectores del trabajo, su distribución territorial, los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles, y las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación laboral y los convenios ratificados”.

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Al mismo tiempo, la Comisión de Aplicación de Normas pidió “fortalecer la coordinación entre las autoridades nacionales y provinciales responsables de la administración del trabajo y la inspección del trabajo”.

En ese sentido, “recomendó al Gobierno que, de ser necesario, recurra a la asistencia técnica de la OIT” y se instó a las autoridades argentinas a “comunicar a la Comisión de Expertos (del organismo), a más tardar el 1° de septiembre de 2026, información sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones mencionadas y sobre los resultados obtenidos".

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Gerardo Martínez, representante de la CGT, criticó al gobierno argentino al hablar en la 114ª conferencia anual de la OIT

En diálogo con Infobae, el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, quien fue elegido vicepresidente de la conferencia anual de la OIT, hizo hincapié en “el excelente debate del caso argentino por el incumplimiento y la violación de los convenios 150, 81 y 129″ y resaltó que “el movimiento sindical argentino fue apoyado por el sindicalismo de la región”, algo que “determinó que se concluyera que el gobierno argentino debe adoptar medidas inmediatas, efectivas y en un plazo determinado” sobre la reforma laboral, el diálogo social y la inspección del trabajo.

“En definitiva -añadió-, la Comisión de Aplicación de Normas dio por probados los incumplimientos de la Argentina, tal como fue expresado por la CGT”.

Roberto Baradel, dirigente de la CTA de los Trabajadores

Por su parte, el secretario de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel (CTERA), afirmó a Infobae que “las conclusiones a las que arribó la Comisión de Aplicación de Normas dejan en claro que dieron lugar a las denuncias de las centrales sindicales argentinas instando al Gobierno a que garantice lo que establecen los convenios 81, 129 y 150 de la OIT”.

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“Es un logro del trabajo coordinado y en unidad a nivel internacional de la CGT y de ambas CTA”, resaltó.

Presencia del sindicalismo petrolero en la OIT

Por otra parte, el titular de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASIPEGyBIO), Mario Lavia reclamó en la conferencia de la OIT políticas que impulsen inversiones para sostener la actividad convencional del petróleo, el gas y los biocombustibles, tras enfatizar en que de ese proceso dependen los puestos de trabajo del sector y parte del desarrollo industrial argentino.

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Mario Lavia, líder de la Federación de Trabajadores Petroleros, habló en la conferencia de la OIT

Lavia expuso en el encuentro que reúne a representantes de gobiernos, empresarios y trabajadores de todo el mundo y calificó al diálogo social como “una herramienta fundamental para construir consensos y encontrar soluciones a los desafíos que enfrenta el mundo del trabajo”, tras lo cual consideró que las transformaciones energéticas deben avanzar sin poner en riesgo las fuentes laborales ni la producción nacional.

En ese marco, sostuvo que “es indispensable generar las condiciones necesarias para que continúen las inversiones porque de ello dependen miles de puestos de trabajo y el desarrollo de numerosas economías regionales”. Agregó, además, que esas inversiones podrían hacer que Vaca Muerta no quede limitada a la extracción de recursos. Según señaló, el yacimiento también puede convertirse en un polo capaz de generar empleo, interacción productiva y mayor tecnología.

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