Política

Ofensiva sindical: la CGT hizo fuertes denuncias contra el Gobierno en la OIT y las CTA se movilizan a Plaza de Mayo

En un acto realizado en Ginebra, el líder cegetista Jorge Sola dijo que la reforma laboral es “un laboratorio a nivel internacional de las políticas de derecha”. Las dos fracciones ceteístas marchan este martes contra “el ajuste de Milei”

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La CGT y las CTA hicieron un acto en la OIT
Roberto Baradel, Jorge Sola, Gerardo Martínez y Rafael Freire, en el acto sindical en la OIT

El sindicalismo redobló su ofensiva contra el Gobierno en el exterior y en nuestro país. Por un lado, en Ginebra, Suiza, los líderes de la CGT acusaron a los libertarios de ejercer “violencia institucional” y de aplicar una reforma laboral que es “un laboratorio a nivel internacional de las políticas de derecha”. Por otro, en Buenos Aires, las dos fracciones de la CTA realizarán este martes, a las 13, una movilización a la Plaza de Mayo contra “el ajuste de Milei”.

Las denuncias efectuadas en Ginebra se efectuaron durante un acto de dirigentes de la CGT y de las CTA, por fuera de las deliberaciones de la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con presencia de dirigentes de otros países, en donde se profundizaron las críticas al gobierno argentino.

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Encabezaron el encuentro los líderes cegetistas Gerardo Martínez (miembro del Consejo de Administración de la OIT y actual vicepresidente de la conferencia por el sector de trabajadores) y Jorge Sola, uno de sus cotitulares; Roberto Baradel (CTERA), por la CTA de los Trabajadores; Daniel Jorajuría (gastronómicos), por la CTA Autónoma, y Rafael Freire, secretario general de la Confederación Sindical de las Américas (CSA).

La CGT y las CTA hicieron un acto en la OIT
La CGT y las CTA hicieron un acto en la OIT con fuertes denuncias contra el gobierno argentino

Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y líder de la UOCRA, quien coordinó el acto, apuntó duramente al comienzo contra la reforma laboral argentina, al considerar que es “una ley política, no jurídica, que desnaturaliza el derecho de propiedad del que tanto le gusta hablar al Presidente porque los derechos son la propiedad de los trabajadores”.

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“Es una ley política -añadió- porque limita a los trabajadores y los elimina como interlocutores válidos del contrato social y se hace sólo lo que el capital quiere. Los elimina de la gobernanza y el diálogo social que propone es vehículo de la voluntad del capital”.

Sostuvo que “las leyes deben ser un instrumento del respeto entre el capital y el trabajo, pero las leyes que el Gobierno propicia no respetan a los trabajadores y cuando no hay respeto, como en este caso, hay violencia institucional, como dice el convenio 190 de la OIT sobre violencia o acoso en el mundo del trabajo”.

“Esta ley afecta la convivencia social y consolida situaciones injustas”, agregó el dirigente.

La CGT y las CTA hicieron un acto en la OIT
Roberto Baradel, Jorge Sola, Rafael Freire y Daniel Jorajuría, oradores del acto del sindicalismo argentino en la OIT

Por su parte, Jorge Sola resaltó que “el empresariado argentino apoya la Ley de Modernización Laboral como algo que va a generar un mejor mundo del trabajo”, pero advirtió que “la reforma laboral en la Argentina es un laboratorio a nivel internacional, no sólo en el mundo del trabajo, sino de todas las políticas de derecha”.

Para el cotitular de la CGT, la reforma laboral fue “una gran oportunidad perdida la posibilidad de discutir el nuevo mundo del trabajo”, tras lo cual enfatizó: “Cada uno de nosotros tiene una mirada hacia un mundo de trabajo que ha cambiado, pero estamos perdiendo tiempo en discutir una ley que atrasa 100 años porque quita derechos. Hay que discutir un nuevo modo de trabajo, pero se necesita claramente una protección de seguridad social que estamos obligados a dar”.

El líder del Sindicato del Seguro se quejó de que “los trabajadores en nuestro país no hemos sido convocados a una efectiva mesa de diálogo social donde logremos defender nuestros intereses”, tras lo cual dijo: “Cuando hay discusiones entre quienes representan intereses genuinos pero diferentes hay conflictos, pero los conflictos hay que transitarlos, no hay que temerles, y no se pueden transformar en un enfrentamiento, ya que en un enfrentamiento se quiere eliminar al otro”.

La CGT y las CTA hicieron un acto en la OIT
Jorge Sola (en el centro) dijo que la reforma laboral fue “una gran oportunidad perdida de discutir el nuevo mundo del trabajo”

Aseguró enseguida que “el gobierno de la Argentina lleva adelante esa política de confrontar, de decir que no se odia demasiado a los periodistas o que la casta son los dirigentes gremiales, los políticos y la propia justicia”. “Y nosotros creemos -añadió- que tenemos que transitar los conflictos con las diferencias que tenemos, pero estamos acostumbrados a hacerlo en las mesas de diálogo y en nuestros convenios colectivos de trabajo como una herramienta a llevar adelante”.

Luego, Roberto Baradel afirmó que “con la misma convicción, firmeza y determinación con que expusimos la denuncia contra el gobierno argentino en la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, tenemos que ser capaces de expresarlas en unidad con diferentes acciones y en la calle en nuestro país”. Y puntualizó: “Estoy convencido de que podemos terminar con la reforma laboral para defender los derechos de las y los trabajadores y hacerle honor a la historia de lucha y conquistas de la clase trabajadora en la Argentina”.

Las dos CTA marcharán nuevamente este martes a la Plaza de Mayo para protestar contra el Gobierno
Las dos CTA marcharán nuevamente este martes a la Plaza de Mayo para protestar contra el Gobierno

En sintonía con las palabras de Baradel, en Buenos Aires se anunció una movilización para este martes de las dos CTA hacia la Plaza de Mayo, a partir de las 13, con el fin de expresar el rechazo “al ajuste de Milei”.

La concentración se dará en el marco de una “Jornada nacional de protesta y del cierre de la “Semana de ayuno para el despertar de las conciencias”, impulsada por la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común, junto a Adolfo Pérez Esquivel.

Entre los reclamos, que serán expresados al final del acto ante el Ministerio de Economía, figuran la derogación de la Ley de Modernización Laboral, el pedido de salarios y jubilaciones dignas, la denuncia contra el hambre en Argentina y el rechazo al ajuste en salud y educación.

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