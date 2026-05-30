Armar un “súper domingo”: la alternativa que analizan algunas provincias para presionar al Gobierno en 2027

Los gobernadores analizan alternativas para las elecciones del 2027

“Está muy verde”, confesaron varios armadores a Infobae respecto de la posibilidad de una estrategia conjunta entre los gobernadores para las elecciones de 2027. Pero todos confirman que las conversaciones existen, sobre todo entre los mandatarios que temen perder en sus territorios. Se trata de la posibilidad de, además de desdoblar los comicios locales de los nacionales, realizarlos todos juntos en un mismo domingo. Los meses de mayo y junio son las opciones que se barajan.

Un “súper domingo”, como lo definen algunos de los impulsores, obligaría a La Libertad Avanza a movilizar un aparato electoral en todo el país. Algunos sospechan que el Gobierno no cuenta con esa capacidad. En ese escenario, los gobernadores podrían aprovechar esa debilidad territorial de Javier Milei para retener su poder local. “No van a poder llevar al Presidente a apoyar a todos sus candidatos a la vez”, detallan quienes participan de las conversaciones. En el PRO repiten, en publico y en privado, que “Milei no hubiera ganado en 2023 sin la fiscalización” amarilla.

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Esas negociaciones, según pudo reconstruir este medio, se dan entre los viejos socios de Juntos por el Cambio, aunque tampoco habría que descartarlas en provincias como Córdoba y Buenos Aires, donde Martín Llaryora y Axel Kicillof enfrentan armados opositores que los amenazan.

En la estructura del PRO que trabaja para relanzar el espacio, con recorridas de Mauricio Macri y de armadores nacionales como Fernando De Andreis, Ezequiel Sabor y Ezequiel Jarvis, reconocen que la propuesta comenzó a analizarse. Aunque, por lo bajo, aseguran que la estrategia dependerá de la relación de cada provincia con el gobierno nacional, con más posibilidades de implementarse en aquellos distritos que tienen nulas o pocas chances de acordar con La Libertad Avanza.

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Mauricio Macri junto a los dirigentes del PRO con territorialidad (Foto: Adrián Escandar)

De hecho, en Parque Patricios se analiza esa alternativa. Jorge Macri no tiene certezas de que la Casa Rosada le dé luz verde para armar una alianza y, para colmo, tiene a Patricia Bullrich —una de las dirigentes con mejores mediciones en las encuestas— con ganas de competir por la Ciudad. También está Horacio Rodríguez Larreta, que le recuerda públicamente que el año pasado salió tercero en las elecciones legislativas. “El PRO nunca perdió una elección en los 20 años que gobierna la ciudad de Buenos Aires”, repite el ex jefe de Gobierno porteño, que cree tener grandes chances de llegar al ballotage para enfrentarse a la propuesta libertaria.

El equipo estratégico de la actual gestión en CABA trabaja para la reelección, aunque admiten que “todos los escenarios son complejos”. “No es lo mismo para nosotros que La Libertad Avanza no dé una pelea competitiva en la ciudad de Buenos Aires a que tengamos la posibilidad de que Jorge (Macri) reelija. Eso también nos cambia el panorama”, detallaron desde el entorno del expresidente.

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En Entre Ríos, en cambio, ya tienen una alianza con los libertarios. Tal es la buena sintonía que Rogelio Frigerio se manifestó a favor de la reforma electoral que implica, entre otros puntos, la eliminación de las PASO. En Chubut, Ignacio “Nacho” Torres no logró acordar con la Casa Rosada y tampoco tuvo un buen desempeño en la última elección dentro de Provincias Unidas. Sin embargo, en el partido amarillo lo descartan de la estrategia conjunta. Es más, cerca del mandatario destacan la buena sintonía con el ministro del Interior, Diego Santilli.

En las cinco provincias que gobierna la UCR también el panorama es dinámico. Recientemente mantuvieron una reunión en el Comité Nacional con el presidente Leonel Chiarella, donde pusieron en común algo que ya venían implementando: cada territorio establecerá la estrategia que más le convenga para garantizar el triunfo.

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Cuatro gobernadores de la UCR se reunieron en el Comité Nacional en una muestra de unidad

La idea del “súper domingo” llegó a Mendoza aunque, como en el resto de las provincias, se maneja solo como una opción que dependerá del desenlace de varios factores. Quienes conocen a Alfredo Cornejo aseguran que está enfocado en dejar un sucesor el año que viene. Incluso ya tiene una lista de posibles candidatos, entre ellos el ministro Tadeo García Zalazar y el intendente capitalino Ulpiano Suarez.

Cornejo es de los pocos gobernadores que mantiene una alianza con La Libertad Avanza, convencido de que comparten electorado, aunque siempre manifestó su preocupación por la reactivación económica. En las últimas elecciones municipales logró incluir al PRO en la alianza y tiene la certeza de que Luis Petri no será una amenaza para 2027, tras el cruce de su pareja, la periodista Cristina Pérez, con Manuel Adorni por el escándalo de los viajes al exterior del jefe de Gabinete. Dicen que ya no está en la lista de Karina Milei.

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En Santa Fe tienen un escenario parecido al de Cornejo respecto de la competitividad local de los libertarios. Están seguros de que Romina Diez no será candidata a gobernadora, sumado a que se espera que Juan Pedro Aleart no tenga el mismo poder de daño en Rosario tras las elecciones parejas del año pasado. Recientemente terminaron de sellar la interna del PRO con la incorporación de Federico Angelini. El panorama dejaría allanada la posibilidad de una reelección de Maximiliano Pullaro, por lo que, hasta el momento, analizan realizar la elección en abril y no se sumarían al “súper domingo”.

En Chaco sigue firme la alianza de Leandro Zdero con La Libertad Avanza y la dependencia del acuerdo con los libertarios es fuerte ante la avanzada peronista. Jujuy tiene otro contexto pero cerca de Carlos Sadir descartan sumarse al súper domingo. “Cada gobernador tiene su situación”, dicen. Lo llamativo es que, si bien todos los gobernadores reconocen las conversaciones, aparecen versiones cruzadas sobre quiénes lo impulsan o quiénes están más necesitados. En el PRO apuntan a Provincias Unidas. Otros al PRO, sobre todo a Jorge Macri. En lo que todos coinciden es que cualquier decisión que se tome en este tiempo podría convertirse en un error en el futuro.

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