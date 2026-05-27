“Para la percepción del público, la economía está en recesión”, aseguró el director de la consultora Synopsis

En Argentina, el desempleo lidera las preocupaciones ciudadanas por primera vez en años, seguido por corrupción y la percepción de recesión económica

El desempleo se ubica como la principal preocupación en la Argentina, con 33,2%, y a la corrupción en segundo lugar, con 28,3%. La inflación quedó tercera con 11,2%. Los datos surgen de una encuesta de la consultora Synopsis.

Lucas Romero, politólogo y director de Synopsis, dialogó con Infobae en Vivo A las Nueve y planteó una distancia entre indicadores macro y la experiencia cotidiana. “Uno ve una economía argentina que ofrece buenos resultados. Pero una economía de los argentinos que ofrece malos resultados”, indicó.

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Romero explicó que Synopsis realiza un seguimiento de manera mensual desde hace más de 10 años. Según precisó, tomaron una decisión metodológica: sostener un listado fijo de preocupaciones para poder comparar series en el tiempo.

“Si yo cambio el listado, ya pierdo la perspectiva evolutiva”, sostuvo. Agregó que existe una “restricción metodológica” porque modificar opciones impide comparar los resultados de un mes con otros períodos.

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La encuesta de Synopsis ubicó al desempleo y la corrupción como las principales preocupaciones en Argentina, desplazando a la inflación del podio histórico

La percepción económica y el dato

Romero definió la percepción social como un insumo político. “La percepción del público también es un dato en sí mismo”, afirmó. Y cuestionó el encuadre del debate entre datos oficiales y percepción. “El mejor observador para determinar cuál es la situación de sus ingresos es el propio individuo”, dijo, al hablar sobre cómo se construye la evaluación del rumbo económico.

En ese marco, Romero describió el resultado que destacó del estudio. “El 60% nos dijo que está cayendo leve o cayendo fuerte”, afirmó. “Por eso digo, para la percepción del público, la economía está en recesión”, agregó.

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La diferencia entre “la economía argentina” y “la economía de los argentinos”

Romero sostuvo que la percepción se apoya en dos variables. “Seguramente uno va a identificar dos indicadores muy relevantes y muy por encima del resto: cuál es la situación del empleo y cuál es la situación del ingreso”, dijo.

Al mismo tiempo, el politólogo describió la disociación que observa en el contexto actual. “Uno ve una Argentina que en términos de ingresos está muy bien. Tanto en pesos con superávit fiscal como en dólares con superávit comercial, pero uno ve que los ingresos de los argentinos están muy mal”, afirmó.

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La disociación entre los indicadores macroeconómicos y la economía cotidiana de las familias genera una percepción social de crisis económica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el programa económico, fue directo. “En esas dos variables este programa económico no le está ofreciendo resultados a la gente”, dijo. Sánchez planteó la discusión sobre un “punto de equilibrio” entre crecimiento y efectos sociales. Romero lo conectó con la sostenibilidad política del rumbo: “En democracia se vuelve sustentable si hay legitimidad popular”.

Por qué el desempleo aparece arriba y qué papel tienen los ingresos

Entre otras cosas, el especialista dijo que el primer lugar del desempleo llamó la atención al compararlo con indicadores laborales. “Uno mira los indicadores de desempleo y si bien este es un proceso que está destruyendo más que creando empleo, no estamos en crisis de empleo”, afirmó.

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Para entender ese contraste, explicó que abrieron un relevamiento específico de preocupaciones económicas. “Hagamos un listado más exhaustivo, pero solo de preocupaciones económicas. Y eso lo venimos haciendo desde comienzos de año”, dijo.

En esa ampliación, señaló un hallazgo. “Muchos de los que dicen desempleo en ese listado de opciones nos dicen ingresos, ingresos bajos”, sostuvo.

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La falta de movilización masiva responde a un clima social de malestar y enojo, pero con poca representación política efectiva entre los descontentos REUTERS/Agustin Marcarian

Gastos fijos, tarifas y consumo: cómo se forma el malestar

Romero vinculó la presión sobre los ingresos con cambios en la estructura de gastos. Dijo que el proceso de “ordenamiento de precios relativos” impactó en el bolsillo. En detalle, el especialista contó que “la gente gasta más en costos fijos, más en servicios y más en transporte”, afirmó. Planteó que ese aumento recorta el margen para consumo de bienes y actividades de esparcimiento.

Al mismo tiempo, el especialista explicó que la encuesta se traduce en un clima social de “malestar, está el enojo, está la indignación y está el rechazo”, afirmó. Luego ubicó el momento actual: “Estamos en escala entre malestar y enojo”.

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El politólogo vinculó la desmovilización con la representación política y con experiencias recientes. “Cuando la gente sale a la calle, la gente no es zonza y sabe que su malestar o su indignación expresada en la calle puede ser aprovechada por alguien”, dijo.

En ese punto, citó un dato de otro relevamiento de imagen. “Nos apareció un 32% de los consultados que no tenían imagen positiva ni de los Milei, ni de Cristina Kirchner ni de Axel Kicillof”, afirmó.

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Agregó otra cifra dentro de ese grupo. “Y de ese 32%, 15, casi la mitad, no tenía imagen positiva de ninguno de los dirigentes que evaluamos”, sostuvo.

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