Política

“Para la percepción del público, la economía está en recesión”, aseguró el director de la consultora Synopsis

Lucas Romero, titular de la agencia, indicó que el desempleo y la caída de los ingresos aparecen hoy entre las principales preocupaciones sociales

Guardar
Google icon
En Argentina, el desempleo lidera las preocupaciones ciudadanas por primera vez en años, seguido por corrupción y la percepción de recesión económica

El desempleo se ubica como la principal preocupación en la Argentina, con 33,2%, y a la corrupción en segundo lugar, con 28,3%. La inflación quedó tercera con 11,2%. Los datos surgen de una encuesta de la consultora Synopsis.

Lucas Romero, politólogo y director de Synopsis, dialogó con Infobae en Vivo A las Nueve y planteó una distancia entre indicadores macro y la experiencia cotidiana. “Uno ve una economía argentina que ofrece buenos resultados. Pero una economía de los argentinos que ofrece malos resultados”, indicó.

PUBLICIDAD

Romero explicó que Synopsis realiza un seguimiento de manera mensual desde hace más de 10 años. Según precisó, tomaron una decisión metodológica: sostener un listado fijo de preocupaciones para poder comparar series en el tiempo.

Si yo cambio el listado, ya pierdo la perspectiva evolutiva”, sostuvo. Agregó que existe una “restricción metodológica” porque modificar opciones impide comparar los resultados de un mes con otros períodos.

PUBLICIDAD

La encuesta de Synopsis ubicó al desempleo y la corrupción como las principales preocupaciones en Argentina, desplazando a la inflación del podio histórico
La encuesta de Synopsis ubicó al desempleo y la corrupción como las principales preocupaciones en Argentina, desplazando a la inflación del podio histórico

La percepción económica y el dato

Romero definió la percepción social como un insumo político. “La percepción del público también es un dato en sí mismo”, afirmó. Y cuestionó el encuadre del debate entre datos oficiales y percepción. “El mejor observador para determinar cuál es la situación de sus ingresos es el propio individuo”, dijo, al hablar sobre cómo se construye la evaluación del rumbo económico.

En ese marco, Romero describió el resultado que destacó del estudio. “El 60% nos dijo que está cayendo leve o cayendo fuerte”, afirmó. “Por eso digo, para la percepción del público, la economía está en recesión”, agregó.

La diferencia entre “la economía argentina” y “la economía de los argentinos”

Romero sostuvo que la percepción se apoya en dos variables. “Seguramente uno va a identificar dos indicadores muy relevantes y muy por encima del resto: cuál es la situación del empleo y cuál es la situación del ingreso”, dijo.

Al mismo tiempo, el politólogo describió la disociación que observa en el contexto actual. “Uno ve una Argentina que en términos de ingresos está muy bien. Tanto en pesos con superávit fiscal como en dólares con superávit comercial, pero uno ve que los ingresos de los argentinos están muy mal”, afirmó.

Primer plano de dos manos en un mostrador de madera, intercambiando un fajo de billetes de Pesos Argentinos a través de una bandeja metálica de ventanilla.
La disociación entre los indicadores macroeconómicos y la economía cotidiana de las familias genera una percepción social de crisis económica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el programa económico, fue directo. “En esas dos variables este programa económico no le está ofreciendo resultados a la gente”, dijo. Sánchez planteó la discusión sobre un “punto de equilibrio” entre crecimiento y efectos sociales. Romero lo conectó con la sostenibilidad política del rumbo: “En democracia se vuelve sustentable si hay legitimidad popular”.

Por qué el desempleo aparece arriba y qué papel tienen los ingresos

Entre otras cosas, el especialista dijo que el primer lugar del desempleo llamó la atención al compararlo con indicadores laborales. “Uno mira los indicadores de desempleo y si bien este es un proceso que está destruyendo más que creando empleo, no estamos en crisis de empleo”, afirmó.

Para entender ese contraste, explicó que abrieron un relevamiento específico de preocupaciones económicas. “Hagamos un listado más exhaustivo, pero solo de preocupaciones económicas. Y eso lo venimos haciendo desde comienzos de año”, dijo.

En esa ampliación, señaló un hallazgo. “Muchos de los que dicen desempleo en ese listado de opciones nos dicen ingresos, ingresos bajos”, sostuvo.

La falta de movilización masiva responde a un clima social de malestar y enojo, pero con poca representación política efectiva entre los descontentos REUTERS/Agustin Marcarian
La falta de movilización masiva responde a un clima social de malestar y enojo, pero con poca representación política efectiva entre los descontentos REUTERS/Agustin Marcarian

Gastos fijos, tarifas y consumo: cómo se forma el malestar

Romero vinculó la presión sobre los ingresos con cambios en la estructura de gastos. Dijo que el proceso de “ordenamiento de precios relativos” impactó en el bolsillo. En detalle, el especialista contó que “la gente gasta más en costos fijos, más en servicios y más en transporte”, afirmó. Planteó que ese aumento recorta el margen para consumo de bienes y actividades de esparcimiento.

Al mismo tiempo, el especialista explicó que la encuesta se traduce en un clima social de “malestar, está el enojo, está la indignación y está el rechazo”, afirmó. Luego ubicó el momento actual: “Estamos en escala entre malestar y enojo”.

El politólogo vinculó la desmovilización con la representación política y con experiencias recientes. “Cuando la gente sale a la calle, la gente no es zonza y sabe que su malestar o su indignación expresada en la calle puede ser aprovechada por alguien”, dijo.

En ese punto, citó un dato de otro relevamiento de imagen. “Nos apareció un 32% de los consultados que no tenían imagen positiva ni de los Milei, ni de Cristina Kirchner ni de Axel Kicillof”, afirmó.

Agregó otra cifra dentro de ese grupo. “Y de ese 32%, 15, casi la mitad, no tenía imagen positiva de ninguno de los dirigentes que evaluamos”, sostuvo.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Percepción Pública ArgentinaGobierno de MileiDesempleoDesafección SocialInfobae en VivoInfobae A las Nueve

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Abel Furlán apuntó contra el Gobierno y los empresarios por la intervención de la UOM: “Hay una clara persecución”

El titular del gremio metalúrgico cuestionó a los jueces que anularon la elección de renovación de autoridades del gremio, que ordenó desplazar a las autoridades

Abel Furlán apuntó contra el Gobierno y los empresarios por la intervención de la UOM: “Hay una clara persecución”

La Argentina sumó un nuevo contacto diplomático con China, pero la anunciada visita de Milei a Beijing aún no tiene fecha

El canciller Pablo Quirno y su par chino mantuvieron su segundo encuentro del año, en medio de las alertas de EEUU sobre la pesca ilegal y la infraestructura militar del gigante asiático en el país, y un swap que vence en agosto

La Argentina sumó un nuevo contacto diplomático con China, pero la anunciada visita de Milei a Beijing aún no tiene fecha

Horacio Rodríguez Larreta: “La obsesión presidencial no está más”

El legislador porteño y ex jefe de Gobierno apuntó contra Jorge Macri y Patricia Bullrich, a quienes criticó por la falta de obra pública. “Anunció 14 veces la línea F y no cavaron un pozo”, dijo sobre el alcalde del PRO

Horacio Rodríguez Larreta: “La obsesión presidencial no está más”

Hernán Lombardi habló sobre el futuro de Mauricio Macri: “A los del PRO nos gusta que sea candidato”

El ministro de Desarrollo Económico porteño consideró que el ex presidente es “insoslayable en el futuro de los argentinos”

Hernán Lombardi habló sobre el futuro de Mauricio Macri: “A los del PRO nos gusta que sea candidato”

La Libertad Avanza acumula proyectos en Diputados para asegurar el control de la agenda hasta el Mundial

En los últimos días la Casa Rosada envió el denominado Súper RIGI, una ley de lobby, la eliminación del etiquetado frontal y una normativa sobre ludopatía. Se suman a otra media docena de iniciativas que están en trámite

La Libertad Avanza acumula proyectos en Diputados para asegurar el control de la agenda hasta el Mundial

DEPORTES

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

Escándalo en Roland Garros: un entrenador argentino terminó su relación con un tenista en medio del torneo

Habló Scaloni antes de dar la lista de Argentina para el Mundial: las dudas, por qué excluyó a Dybala y el caso de Nico Paz

El llamativo mensaje de Juanfer Quintero en medio de los rumores de una salida de River Plate

El experimentado piloto de la Fórmula 1 que podría perder su asiento si no consigue un buen resultado en el Gran Premio de Mónaco

TELESHOW

Carlos Monti habló sobre su relación con Andrea Bisso: “Ahora sí esto es verdad”

Carlos Monti habló sobre su relación con Andrea Bisso: “Ahora sí esto es verdad”

Mario Pergolini, Carlos Tévez y Mora Godoy dijeron presente en la reapertura del Teatro Santa María

El emotivo reencuentro de Carmen Barbieri con la cantante callejera que conoció de casualidad: “Ya somos amigas”

El tierno saludo de Maia Reficco a Franco Colapinto para su cumpleaños número 23

Miss Universo Argentina 2026: las perlitas, las imágenes y el discurso que consagró a Tamara Rogouski como reina

INFOBAE AMÉRICA

Presunto jefe de red criminal panameña es ubicado en pleno centro de Madrid

Presunto jefe de red criminal panameña es ubicado en pleno centro de Madrid

Honduras: El presidente Asfura confirma avances en la reapertura de consulados y embajadas

Honduras y Guatemala refuerzan coordinación militar ante aumento de violencia y crimen transnacional en la frontera

Lo que 370.000 ensayos universitarios nos revelan sobre los efectos de la IA en la creatividad

La oposición en El Salvador no levanta cabeza: apenas registran un 4% de respaldo, según CID Gallup