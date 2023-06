Encuesta: el 44% de los votantes sub-30 pide saber qué va hacer el próximo gobierno con las criptomonedas

Con distintos grados de interés dependiendo de la edad, el género y la postura ideológica, el 30% de los argentinos que elegirá un nuevo presidente en octubre considera importante saber qué va a hacer el futuro gobierno con la regulación de las criptomonedas, según una encuesta sobre el interés de los argentinos en las monedas virtuales y su incidencia a la hora de votar.

En el caso de los votantes entre 16 y 29 años, el interés se extiende hasta el 44%. Entre ellos, un 8% cree que la política cripto es de “total importancia” para definir el voto, un 15% opina que es de “bastante importancia” y otro 21% la considera de “mediana importancia”. El interés decrece al 25% de quienes tienen entre 30 y 49 años y al 16% en los mayores de 65.

El estudio revela que “el 47% de los liberales y el 27% de los votantes de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos en 2021 le dan una mayor importancia a las propuestas cripto”. Con respecto a la inclinación política, los liberales son quienes más tienen o tuvieron monedas digitales y más desean adquirirlas: 25% y 39%, respectivamente. En este aspecto, no hay grieta: tanto los votantes en 2021 del Juntos por el Cambio como del Frente de Todos tienen o tuvieron un nivel similar de criptos (12% vs 11%), pero los primeros desean adquirir más de estos activos (22% vs 12% del FDT).

“La encuesta ratifica algunas hipótesis que ya existían. Hay un sesgo etario, por el que los más jóvenes prestan mayor atención al tema cripto y tienen mayor propensión a pedir definiciones”, señaló Lucas Romero, director de Synopsis, la empresa que realizó la encuesta entre más de 1.300 casos a nivel nacional a pedido de Bitso, una plataforma de criptomonedas de alcance regional.

“También hay un sesgo de género, hay más hombres que mujeres interesados en las criptomonedas. Esto sigue un fenómeno mundial y también se vincula con posiciones ideológicas”, explicó. Esa tendencia global, indicó Romero, muestra que los varones tienden a situarse en posiciones más conservadoras, mientras que las mujeres se acercan cada vez más a posiciones más progresistas, en paralelo a la defensa de la agenda de género.

La evaluación de Synopsis, que arrancó en abril del año pasado, reflejó también la crisis global de las criptomonedas por la caída de FTX, la quiebra de uno de los gigantes del negocio que generó una caída en los precios y pérdidas millonarias. Esa debacle también fue acompañada por cierto desinterés y desconfianza en la opinión pública, que de a poco se fue diluyendo en los meses posteriores.

Dolarización

Ante tantos problemas económicos en la Argentina y tantas demandas insatisfechas, ¿por qué llegan las criptomonedas a ocupar algún lugar en el interés público y en las demandas de los votantes? Parte de la respuesta a esa pregunta podría hallarse en el plan de dolarización que lanzó el candidato Javier Milei, que más allá de su viabilidad es el único tópico económico que ocupa el centro de la escena de la campaña, al menos hasta el presente.

“Hay una demanda muy presente para saber qué pasa con nuestra moneda, cuál es la unidad de cambio con la que los argentinos debemos manejarnos. La dolarización encendió la discusión de qué deben hacer los argentinos con su moneda. Se habla de la economía ‘barrani’ o en negro, ante la debilidad del peso y la necesidad de salirse de él. La moneda quedó en el centro de la discusión”, explicó Romero.

“Todos los políticos quieren usar la libertad, quieren sumarla a su discurso de alguna manera. Las criptomonedas pueden asociarse con esa idea” (Lucas Romero)

Por la misma vía a través de la cual alguien quiere reemplazar una moneda débil por el dólar, hay quien quiere reemplazarla por las criptomonedas. No es casual que en la Argentina haya una adopción de ellas (en particular, de las stablecoins que siguen al dólar) superior a la región. “La Argentina es el 13º país con mayor adopción de cripto en el mundo, y el estudio confirma que, sin dudas, lo que propongan los candidatos en materia cripto será decisivo en su performance electoral, sobre todo entre los votantes sub-30″, destaca Julián Colombo, CEO de Bitso Argentina.

Otro aspecto clave es la libertad, algo que también es en cierto modo novedoso para esta campaña. “Todos los políticos quieren usar la libertad, quieren sumarla a su discurso de alguna manera. Las criptomonedas pueden asociarse con esa idea”, advirtió Romero, en el marco de uno de los ejes de la lógica cripto: ser libre de utilizar un dinero que no está supervisado por ningún estado sino por la confianza de quienes lo poseen.

Seguir leyendo: