Fuerte movilización sindical en apoyo al desplazado líder de la UOM, que resiste la intervención judicial y será recibido por la CGT

Distintos gremios participaron del "abrazo" a la sede de la UOM en solidaridad con Abel Furlán y otros dirigentes metalúrgicos

La CGT se involucró de manera directa en el conflicto desatado por el fallo judicial que apartó de su cargo al líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, y dispuso la intervención del sindicato para llamar a nuevas elecciones: uno de los cotitulares cegetistas estuvo en el “abrazo” a la sede gremial y el triunvirato recibirá este miércoles al desplazado dirigente.

Por otra parte, en desafío a la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el Consejo Directivo de la UOM rechazó la intervención judicial, impulsó el proceso interno de normalización estatutaria y declaró el estado de alerta y movilización en todo el país.

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En ese sentido, se designó Delegado Administrador Daniel Daporta, titular de la UOM Avellaneda y actual Secretario General adjunto a nivel nacional, y como Delegado Administrador de la seccional Zárate-Campana a Emiliano Gallo, líder de la Seccional Vicente López.

Abel Furlán, en el abrazo a la UOM, con Octavio Argüello, de la CGT, y dirigentes como Sergio Palazzo, Roberto Baradel y Pablo Biró

Estas definiciones de la conducción metalúrgica se resolvieron este martes al mediodía mientras ante la sede central de la UOM, en Alsina al 400, se realizó un “abrazo” en defensa de Furlán y el resto del secretariado del sindicato que fueron desplazados de sus cargos luego de la anulación de los comicios en la Seccional Zárate-Campana por la falta de garantías de una “elección confiable, segura ni transparente”.

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En la calle, manifestantes de distintos gremios se concentraron en apoyo a los dirigentes afectados por el fallo judicial: estuvieron, sobre todo, miembros del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), que integra la UOM, como las dos CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Aceiteros, Papeleros, la Federación de Camioneros, SOMU, SUTNA, CONADU, Federación de la Carne y Metrodelegados, entre otros,

Aunque no hubo una columna de la CGT con una pancarta propia, concurrió el cotitular cegetista Octavio Argüello (Camioneros), quien se mostró al lado de Furlán cuando éste salió a la calle a hablar con los periodistas. Allí también estuvieron sindicalistas como Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma), Sergio Palazzo (bancarios), Roberto Baradel (CTERA), Claudio Marín (FOETRA), Clara Chevallier (CONADU) y Pablo Biró (APLA), además de los propios dirigentes de la UOM, entre quienes estuvo Horacio Otero, quien fue clave en la normalización de las regionales de la CGT en todo el país.

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Los manifestantes que participaron del "abrazo" a la UOM ocuparon unas dos cuadras

Como una muestra de apoyo a la dirigencia de la UOM, Furlán y otros miembros del sindicato serán recibidos este miércoles por el triunvirato de la CGT en la sede de Azopardo 802. “Vamos a defender la institucionalidad”, dijo a Infobae uno de los líderes cegetistas.

El líder de la UOM, enrolado en el kirchnerismo, es uno de los más fuertes críticos de la cúpula de la CGT por su actitud más moderada ante el Gobierno y por eso, junto a otros gremios combativos, creó el FRESU para intensificar las protestas contra la reforma laboral.

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Pese a su postura, Furlán no rompió con la CGT y en la última renovación de autoridades de la central obrera, en noviembre pasado, decidió apartarse del secretariado cegetista, pero designó en nombre de la UOM a Osvaldo Lobato como secretario Gremial de la entidad.

Abel Furlán, con Claudio Marín (FOETRA) y Rodolfo Aguiar (ATE), en el abrazo a la UOM

Según Furlán, el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo es “el desenlace de una operación política, judicial y empresaria que venimos denunciando desde hace meses y que tuvo siempre un único objetivo: disciplinar a la UOM, debilitar nuestra capacidad de lucha y garantizarles a las patronales salarios de hambre y trabajadores sin capacidad de organización”.

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Resaltó, además, que “los mismos jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Milei, Víctor Pesino y María Dora González, avanzaron sobre la UOM con un fallo arbitrario, antidemocrático, que avasalla la autonomía de nuestra organización”.

En su fallo, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este viernes anular las elecciones de la UOM Zárate-Campana, realizadas entre el 2 y el 4 de marzo, así como la elección nacional de autoridades, llevada a cabo el 18 de marzo, y dispuso la intervención judicial del gremio por 180 días, que deberá llamar a una nueva votación de los afiliados.

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Angel Derosso, candidato opositor en la UOM Zárate-Campana

Los camaristas fundamentaron su decisión en la falta de garantías de una “elección confiable, segura ni transparente” en el proceso electoral en aquella seccional de la UOM y explicó que la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante los tres días de los comicios “destruyó la objetividad de todo el proceso” y vulneró los principios de libertad y democracia sindical establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.

El fallo indicó que la Lista Naranja, encabezada por Angel Derosso y que representó a la oposición en la UOM Zárate-Campana, presentó una denuncia por irregularidades ante la Junta Electoral de esa seccional el 3 de marzo en la que reclamó pérdida de confianza en el proceso electoral y solicitó que la elección se realizara en una sola jornada, con recuentos provisorios al cierre de cada día.

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Según el expediente, la Junta Electoral seccional, alineada con Furlán, rechazó estos pedidos y extendió las elecciones a 3 jornadas, disponiendo que las urnas fueran custodiadas en la sede sindical bajo vigilancia de la propia Junta, lo cual imposibilitó corroborar la autenticidad de los votos y la seguridad del sufragio.

Abel Furlán, líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), luego de haberse declarado ganador en el congreso nacional del gremio, el 18 de marzo pasado

El fallo consideró que la custodia unilateral de las urnas sin controles efectivos ni intervención de los fiscales de todas las listas “sepultó cualquier presunción de legitimidad y transparencia del comicio”.

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El 17 de marzo, un día antes del Colegio Electoral de la UOM nacional, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había suspendido la proclamación y toma de posesión de autoridades electas en la Seccional Zárate-Campana de la UOM y pospuso la elección del Secretariado Nacional del sindicato prevista para el día siguiente, tras la denuncia por irregularidades en los comicios de principios de marzo en aquella filial gremial.

Sin embargo, en abierto desafío a la Justicia, Furlán hizo igual el congreso suspendido y fue reelegido como líder de la UOM a nivel nacional por un período de 4 años tras el apoyo de 48 de las 53 seccionales en la votación, de la que participaron 270 de los 276 delegados.