Política

Pese al malestar interno, las Fuerzas del Cielo no bajan el tono y sostienen el enfrentamiento con los Menem

Desde la organización aseguran que ampliarán los frentes e insistirán con la exposición del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem

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Las Fuerzas del Cielo que responden al asesor presidencial, Santiago Caputo
Las Fuerzas del Cielo que responden al asesor presidencial, Santiago Caputo

A poco más de una semana de la exhibición de la interna que hasta entonces se dirimía por canales subterráneos, las Fuerzas del Cielo, encolumnadas detrás del asesor presidencial Santiago Caputo, se muestran dispuestos a mantener abierto el conflicto que genera incomodidad en varios miembros del Gobierno, incluido el presidente Javier Milei, quien aspira a que las diferencias se diriman puertas adentro.

“Un verdadero mileiista acelera en la curva”, definió ante Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial. El concepto no es nuevo. Es el lema utilizado por el propio mandatario para ratificar el rumbo de su programa económico ante las críticas que acumuló.

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A contramano de la determinación de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, en el entorno del consultor anticipan que insistirán con la disputa y lo harán a través de múltiples frentes para reafirmar su posición. Es que el asesor presidencial está convencido de tener las pruebas suficientes para exponer al alfil que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pese a la decisión de Milei de minimizar el episodio.

“Mi querido CM respondió algo que no debió haberse respondido”, sostuvo con ironía Caputo desde su cuenta de X para explicar un error de cálculo que esbozó ante un problema matemático planteado en la red social. La elección de sus palabras para apuntar contra el diputado libertario no es azarosa. La ironía remite a la formulación utilizada por el expresidente Alberto Fernández, en 2021, para explicar la foto en la quinta de Olivos en plena pandemia durante el cumpleaños de su esposa, Fabiola Yáñez.

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El Gordo Dan festeja el mensaje irónico de Santiago Caputo contra Martín Menem
El Gordo Dan festeja el mensaje irónico de Santiago Caputo contra Martín Menem

En el campamento virtual respaldan el accionar del consultor y se escudan en que transitan el momento adecuado para dar la discusión en el espacio, en la previa a las elecciones de 2027. “Tampoco podemos aceptar livianamente que nos tomen por boludos ni quedar como tales. El año para plantar bandera es este y no otro”, argumentaron ante este medio desde el sector.

El accionar de la militancia virtual no sorprende en el karinismo que evita volver a expedirse sobre la controversia para no sumar capítulos al conflicto que aspiran cerrar. “Es lo mismo que hicieron todo el año pasado. Solo frenaron cuando se ganaron las elecciones. Todo dicho, es aburrido ya”, plantearon ante este medio.

Si bien en la plana principal del Poder Ejecutivo sostienen que se trata de un debate reducido a las redes sociales, terreno predilecto del Presidente, admiten cierto malestar por la exposición del tema que hubiesen preferido resolver en reserva. El propio mandatario comparte la incomodidad, aunque lo hace en silencio. Según supo este medio, no hizo extensivo su sentir al asesor al que califica como su “hermano del alma”.

A ocho días de los señalamientos públicos de Caputo contra Martín Menem, al que acusó de administrar la cuenta anónima @PeriodistaRufus, y luego de los intentos del señalado por explicar su situación, el asunto prevalece activo en las cuentas que reportan al Salón Martín Fierro y se extendió a otros integrantes de las tribus en pugna.

El asesor presidencial, Santiago Caputo, dialoga con el armador nacional, Eduardo "Lule" Menem
El asesor presidencial, Santiago Caputo, dialoga con el armador nacional, Eduardo "Lule" Menem

Sin embargo, confluyen posturas al interior del ecosistema: algunas admiten que la tensión no pasará de los señalamientos vía redes sociales, mientras otras anticipan que derivará en una profundización de la tensión. “Entiendo que esto va a escalar y va a ser una batalla abierta entre una facción y otra que va a ir más allá de lo de Rufus. Lo que no tengo tan claro es cómo se pretende reemplazar una estructura con otra considerando que prácticamente ninguno de nosotros quiere ser funcionario”, se preguntó -casi a modo de expresión de deseo- uno de los celestiales.

Por lo pronto, este lunes, por orden directa del mandatario, Caputo y Martín Menem volverán a verse las caras en la reunión de Gabinete que se celebrará luego del tedeum por el 25 de mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. En la administración libertaria se muestran expectantes y a la espera del intercambio que oficiará como una primera muestra del clima interno tras el cruce virtual.

En la Casa Rosada apuestan a que el paso de los días y los deseos de reelección de Milei ayuden a contener una disputa que tomó rápida notoriedad. No obstante, crece la percepción de que el equilibrio que hasta ahora evitó una fractura interna empieza a mostrar señales de desgaste y que, detrás de la disputa en X, se esconde la puja por el control político del espacio rumbo a 2027.

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