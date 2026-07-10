Política

Paritarias: comenzaron a explorar una fórmula distinta para aumentar los salarios de los metalúrgicos

En la primera reunión tras la intervención de la UOM, empresarios y sindicalistas del sector buscan alternativas para compensar un 14% de desfase respecto de la inflación en medio de la crisis de la industria

Guardar
Google icon
Reunión de paritarias de la UOM
Empresarios y sindicalistas de la UOM, en la primera reunión salarial con el sindicato intervenido por la Justicia

Empresarios y sindicalistas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) analizan una fórmula para aumentar los sueldos que se escape del esquema atado al Indice de Precios al Consumidor (IPC), en un escenario complejo donde cerca del 60% de los trabajadores cobra un salario básico de 1.036.390 pesos, una cifra que se ubica por debajo de la línea de pobreza, y hace dos años que no se pactan incrementos en la rama siderúrgica.

Ambas partes tuvieron el miércoles pasado la primera reunión oficial entre los delegados paritarios designados por la intervención judicial de la UOM y las cámaras empresariales de la actividad, en el inicio de las nuevas negociaciones salariales para los metalúrgicos.

PUBLICIDAD

Luego de intercambiar opiniones sobre la crisis del sector metalúrgico y el atraso salarial, surgieron algunas ideas para mejorar las remuneraciones sin tomar en cuenta el alza de la inflación, por lo que ambas partes acordaron seguir las negociaciones la semana que viene.

Alberto Biglieri, interventor de la UOM
Alberto Biglieri, interventor judicial de la UOM

Se trata de de las paritarias más importantes del sector industrial que empantanada por la renuencia de la Secretaría de Trabajo en reconocer a los delegados paritarios designados por el interventor Alberto Biglieri. Finalmente, la negociación salarial se destrabó gracias a un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que avaló la potestad del interventor de “discutir acuerdos paritarios y de designar personas” para que piloteen esas tratativas.

PUBLICIDAD

De esa forma pudieron reunirse en la sede de la UOM los delegados paritarios del sindicato Roberto Bonetti (líder de la Seccional Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata), Edgardo Holstein (San Nicolás) y Manuel Casas (Villa Constitución), y empresarios de la Cámara Argentina del Acero para discutir los salarios de la rama siderúrgica, por un lado, y de cámaras como ADIMRA, CAMIMA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR y CAMIMA para hablar sobre aumentos para la rama metalmecánica, por otro.

El objetivo es actualizar los salarios de la actividad, que están desfasados ante la inflación de los últimos meses ya que el último aumento fue firmado en noviembre de 2025 y contempló mejoras hasta marzo pasado, con un aumento acumulado del 14 por ciento a través de sumas no remunerativas que totalizaron 160 mil pesos, que no se integraron al sueldo básico y lo dejaron rezagado.

Un hombre de mediana edad con camisa azul y cabello gris levanta ambos brazos en un escenario. Una mujer sonríe a su izquierda. Hay un logo azul de engranaje detrás
Roberto Bonetti, titular de la UOM Capital, es uno de los delegados paritarios del gremio

Hoy, calculan que hay unos 13 o 14 puntos de pérdida salarial en la UOM respecto del costo de vida del período mientras el Gobierno no homologa las paritarias que se pactan por encima de una inflación de alrededor del 2%, en un contexto del sector metalúrgico marcado por la caída de la actividad industrial, la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de fábricas en distintas provincias

En medio de este cuadro, la situación se complicó luego de que el titular de la UOM, Abel Furlán, fue desplazado de su cargo por un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones de la Seccional Zárate-Campana por serias irregularidades.

El 22 de mayo pasado, además de anular las elecciones de esa seccional, en las que Furlán compitió contra una lista opositora, los camaristas Víctor Pesino y María Dora González también dejaron sin efecto la elección nacional de autoridades de la UOM, llevada a cabo el 18 de marzo y en la que también se proclamó ganador Furlán, y dispuso la intervención del gremio a cargo de Biglieri por un plazo de 180 días para llamar a nuevas elecciones en la UOM Zárate-Campana en condiciones que aseguren transparencia y respeto a la libertad sindical.

Abel Furlán, el desplazado líder de la UOM
Abel Furlán, el desplazado líder de la UOM

En una de sus primeras decisiones, Biglieri, un abogado que integra el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, presentó en la Secretaría de Trabajo una lista de los nuevos delegados paritarios para negociar salarios, que son dirigentes distanciados de Furlán.

Sin embargo, la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo advirtió en un dictamen que la definición sobre las atribuciones de Biglieri para designar delegados paritarios y conducir las negociaciones salariales debe ser “determinada exclusivamente por el juzgado que dispuso su nombramiento“.

En la resolución oficial se afirmó que la facultad del interventor designado respecto a la representación en paritarias y el desarrollo de la negociación colectiva no puede ser confirmada ni ampliada por dictamen administrativo, ya que esas funciones dependen del alcance del mandato dictado por la Justicia.

Julio Cordero en Diputados
Julio Cordero, secretario de Trabajo

En ese sentido, Trabajo recomendó que el sector correspondiente solicite al juzgado interviniente la aclaración específica sobre el alcance de las facultades otorgadas al interventor Biglieri para evitar interpretaciones por fuera de la autoridad judicial.

Esa respuesta finalmente la brindó la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que este lunes rechazó el pedido del Gobierno a través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo y consideró que el Ministerio de Capital Humano “carece de competencia para interpretar, ampliar o restringir por vía de dictamen los términos de una intervención judicial, cuyo alcance surge de la propia resolución que la ordenó y del régimen procesal aplicable”.

Con la firma del camarista Víctor Pesino, el oficio judicial ratificó el alcance de las funciones del interventor de la UOM al asegurar que “cuenta con todas las facultades legales, estatutarias y reglamentarias de gobierno, administración y fiscalización y que la potestad de discutir acuerdos paritarios y de designar personas al efecto es una de ellas”.

Temas Relacionados

UOMParitariasSalariosInflaciónIntervención de la UOMAbel FurlánSindicalismoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sin proyectos del Poder Ejecutivo y con las comisiones cerradas, LLA paraliza la actividad en Diputados

El bloque que controla los principales cuerpos de trabajo resolvió no convocar reuniones y espera que el Senado trate primero las iniciativas del Poder Ejecutivo, en un calendario cruzado por el receso escolar

Sin proyectos del Poder Ejecutivo y con las comisiones cerradas, LLA paraliza la actividad en Diputados

La Libertad Avanza busca un acuerdo con el peronismo para cambiar una ley clave que da más autonomía a los intendentes

Los libertarios intentarán avanzar sobre la Ley Orgánica de las Municipalidades. Diego Valenzuela, ex intendente de Tres de Febrero, está detrás de la cruzada. Los contactos con dirigentes peronistas. En esa ley se ordenan las reelecciones indefinidas

La Libertad Avanza busca un acuerdo con el peronismo para cambiar una ley clave que da más autonomía a los intendentes

Encontraron alcoholizado a un funcionario de Mendoza durante un control vial: renunció a su cargo

Se trata de Diego Silvestre, quien registró 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre. Circulaba sin licencia, seguro ni cédula del vehículo

Encontraron alcoholizado a un funcionario de Mendoza durante un control vial: renunció a su cargo

Milei prepara una gira internacional para buscar inversiones y desafía a Lula con una visita a Jair Bolsonaro

El jefe de Estado habló esta mañana sobre la marcha de la economía, destacó los efectos positivos del SuperRIGI y adelantó que visitará cuatro países en dos semanas para verse con mandatarios y dirigentes aliados

Milei prepara una gira internacional para buscar inversiones y desafía a Lula con una visita a Jair Bolsonaro

En el Gobierno creen que la interna se aplacó y Milei activa gestos de balance entre las tribus libertarias

El Presidente se mostró en el balcón de la Casa Rosada con representantes de los diversos grupos oficialistas y convalida su nuevo rol de equilibrista. Los cambios en el Gabinete parecen haber apaciguado el revuelo que afectaba a la administración nacional

En el Gobierno creen que la interna se aplacó y Milei activa gestos de balance entre las tribus libertarias

DEPORTES

Un antiguo verdugo de la selección argentina le apuntó a Suiza por su desmedido respeto a Lionel Messi

Un antiguo verdugo de la selección argentina le apuntó a Suiza por su desmedido respeto a Lionel Messi

El gol de España sobre la hora para eliminar a Bélgica y enfrentar a Francia en las semifinales del Mundial 2026

“Tal vez hace 10 años”: el divertido intercambio entre Djokovic y el público en su derrota contra Sinner en Wimbledon

Tras la clasificación de España ante Bélgica, así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026

El desgarrador llanto de Thibaut Courtois tras salir lesionado ante España en los cuartos de final del Mundial

TELESHOW

El último adiós a Ramiro Agulla, el creativo que revolucionó la publicidad y el marketing político en la Argentina de los 90

El último adiós a Ramiro Agulla, el creativo que revolucionó la publicidad y el marketing político en la Argentina de los 90

Julieta Prandi desmintió su separación de Emanuel Ortega: “Me molesta dar explicaciones”

Caro Calvagni organizó una sesión de yoga en la playa de Miami junto a Rocío Guirao Díaz

Wanda Nara, de viaje con cuatro de sus hijos: cuál fue el destino elegido

El divertido desafío del idioma entre Maxi López y Daniela Christiansson: “Esa palabra es muy difícil”

INFOBAE AMÉRICA

Combustibles registrarán nueva rebaja de precios desde el lunes en Honduras

Combustibles registrarán nueva rebaja de precios desde el lunes en Honduras

La exposición «Cartografías de la memoria» se mantiene abierta en el Centro Cultural de España en El Salvador

Gobierno de Guatemala reunió al Gabinete Social para ampliar la estrategia Mano a Mano en 114 municipios

Polémica en San José: reglamento regularía la vida nocturna en la capital de Costa Rica y desata críticas de comerciantes y artistas

Autoridades salvadoreñas eliminan más de 64 mil gramos de estupefacientes, valorados en más de 357 mil dólares