Política

Milei se aferra a los datos sobre el repunte de la economía, pero no logra frenar la crisis política

La suba de la actividad y la proyección de la inflación a la baja generaron alivio en el Gobierno pero los frentes de conflicto abiertos se profundizan o multiplican entre el RufusGate, el caso Adorni y la causa $Libra

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Javier Milei
Javier Milei

Javier Milei y sus ministros festejaron como goles en un Mundial la baja del riesgo país, que se acercó a los 500 puntos; la subas en las acciones argentinas y las señales de recuperación de la actividad económica. Pero el frente político se le desmadra al Gobierno, y entre internas y crisis, son cada vez más los funcionarios decepcionados con la acusada falta de decisión política de Javier Milei. “Estábamos acostumbrados a un gobierno que gestionaba esperanzas. Hoy gestionamos decepciones”, dijo un colaborador de la cúpula nacional.

El Gobierno se abraza a los datos positivos más recientes de la economía, pero fracasa, semana a semana, en desacelerar la crisis política. “Los mismos funcionarios estamos decepcionados por la poca decisión que ha tenido Javier”, dijo un alto asesor. “Sería tanto más sencillo si Javier ordenara...“, sumó otro, insistente.

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Mientras la sensación de desilusión se propagaba por las filas libertarias, el viernes el Presidente y varios de su tropa reproducían un tuit del filósofo afín, Alejandro Rozitchner, que rezaba: “¿Por qué repiten la pelotudez esa de la “gestión paralizada” cuando el gobierno no para de anotar logros? ¿Qué clase de idiotez profunda tienen? ¿O es simple mala voluntad y vocación de mentir?“.

En la cúpula libertaria están convencidos de que el rumbo está intacto y de que los ruidos políticos no hacen mella en la intención de voto del Presidente hacia las elecciones del 2027. Más abajo en el rango jerárquico de la administración nacional son más pesimistas: “En lo económico salieron bien los números, pero la parte política desajusta todo”.

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Como los datos económicos, las insinuaciones de noticias internacionales de esta semana fueron oro en polvo para Milei. Al final de cinco días tétricos por los cruces entre libertarios, el Presidente junto a su ministro del Exterior, Pablo Quirno, anunciaron por adelantado la posible llegada del Papa, a pesar de que no había una confirmación formal de la Santa Sede. La fecha para la llegada de León XIV ya estaría fijada, pero por una cuestión de usos y costumbres, deben esperar a que el Vaticano anuncie formalmente.

“No depende del gobierno argentino, sino de la Santa Sede. Hay un protocolo no escrito que dice que cuando se hace un viaje papal, el primero que lo anuncia es el Vaticano. Pero había que jugar la carta ahora. No tenemos muchas buenas noticias para dar”, se sinceraron en el Gobierno.

En el ala de Santiago Caputo intentaban desdramatizar el efecto de la batalla más reciente con los Menem: “Mirá si a alguien le va a importar lo del periodista Rufus y la interna...”, dijo un confiado funcionario. Quizá por esa supuesta falta de riesgo, en ese micromundo aseguran que las internas no van aplacar. Al contrario, advierten, “se van a enfatizar”.

Manuel Adorni y Karina Milei conversan al aire libre frente a un edificio moderno de Mercedes Benz Camiones y Buses con un balcón de vidrio
El vocero presidencial Manuel Adorni y la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei interactúan durante su visita a la planta de Mercedes Benz Camiones y Buses.

No bajan las armas. La última señal de que siguen en pie de guerra fue el viernes por la noche, cuando la mano derecha de Santiago Caputo, Daniel Parisini -alias “el Gordo Dan”- y varios integrantes de su tropa reprodujeron un nuevo video para azuzar las brasas contra Martín Menem.

La pieza, creada con inteligencia artificial, mostraba una imitación virtual de la actriz estadounidense Sidney Sweeney (admirada por los libertarios tuiteros, además de su aspecto, por su supuesta afinidad con Donald Trump) explicando por qué sería real la versión de los cielistas de que la cuenta RufusPeriodista pertenece efectivamente al presidente de la Cámara de Diputados. Con el spot, esta vez en forma irónica, desafiaron nuevamente la orden de Javier y Karina Milei de poner fin a las peleas intestinas.

Mientas tanto, en su propia cuenta, el jefe de Estado parecía hacer oídos sordos a la pelea y repartía retuits para ambos bandos, algunos incluso referidos a la batalla a la que supuestamente quiere poner fin.

Del lado de los riojanos de Karina dicen estar “en modo Zen”. “No nos enroscamos, estamos trabajando por el país”, aseguraron desde el brazo territorial del oficialismo. Y aseguraron que estarán firmes en la reunión de Gabinete del lunes y la mesa política del martes.

Por el contrario, no terminan de despejarse las dudas sobre la presencia en esas instancias de decisión de Patricia Bullrich, que presiona a Adorni para que presente su Declaración Jurada, y de Santiago Caputo, que ha faltado en el pasado y se vería obligado a verse personalmente con los Menem.

No sólo se profundizan las grietas entre libertarios en el frente político: también aparecen nuevas polémicas. Aunque Caputo y los Menem se llevaron la marca con el “RufusGate”, anteayer hubo un sacudón en el caso $LIBRA, con el informe técnico de la DATIP que confirmó que un “memo” sobre un supuesto acuerdo que mencionaba a Milei se editó en el celular de Mauricio Novelli.

Y si bien quedó en el anecdotario político libertario del Congreso el “DipuTesla” Manuel Quintar (Milei sigue retuiteando al diputado, en una demostración cabal de que nunca estuvo bajo real cuestionamiento interno), se reveló un nuevo escándalo en torno al bloque libertario, con la detención por supuesta malversación de fondos de un funcionario de Migraciones ligado al legislador libertario por Chubut, César Treffinger, a su vez asociado a los Menem.

Con todo, en la Casa Rosada prefieren que se hable de la interna y de esos casos “menores” y no de Adorni. Tienen medido que el caso del jefe de Gabinete le resulta más nocivo al Gobierno, en términos de opinión pública, que las peleas intestinas entre Santiago Caputo y Karina Milei o cualquier otro tema ríspido.

Como desde hace semanas, se aferran a las perspectivas de un giro en la agenda pública con el Mundial. “Quedan 19, 20 días. Hay que aguantar dos semanas sin pegarnos tiros en los pies”, dijo un importante referente violeta.

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