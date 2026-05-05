Política

Rogelio Frigerio cuestionó el costo de las PASO y se mostró favorable a su cancelación

El gobernador de Entre Ríos pidió un “debate amplio” para cuestionar si es necesario gastar plata de los contribuyentes a fin de que los partidos definan sus listas. A nivel nacional, hay un proyecto en el Congreso para eliminar las elecciones primarias y en la provincia es una posibilidad en estudio

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Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en la Casa Rosada
Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en la Casa Rosada

Rogelio Frigerio cuestionó en las últimas horas el costo de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y expresó en ese sentido su apoyo a la iniciativa del presidente Javier Milei para eliminarlas. Fue uno de los temas que trataron el gobernador de Entre Ríos y el ministro del Interior, Diego Santilli, en la reunión que mantuvieron en la Casa Rosada.

El parte oficial del encuentro de este lunes dio cuenta de que el mandatario entrerriano aseguró que, en materia electoral, “el objetivo es reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”.

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A su regreso de Buenos Aires, Frigerio recordó durante una entrevista con Canal Once que en 2025 las PASO “se suspendieron”. Y puso de relieve que la situación que se vive en la actualidad “no es fácil”. “Si nos cuesta tanto el mango, hay que cuidarlo”, definió.

Según estimaciones oficiales preliminares, las primarias nacionales 2027 tendrían un costo aproximado de $30 mil millones. A ese monto global deberían sumarse las erogaciones en que debería incurrir cada provincia que desdoble los comicios.

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“Yo creo que todo tiene que estar en debate ¿Por qué no? ¿Por qué no nos ponemos a debatir si realmente es necesario destinar esos millones y millones de pesos de los contribuyentes a pagarle a cada espacio político la consulta sobre cuáles son los candidatos que tiene que poner en la cancha?”, se preguntó.

Rogelio Frigerio abrió las sesiones ordinarias de la Legislatura de Entre Ríos
Rogelio Frigerio podría apuntar a eliminar las PASO también en Entre Ríos

En tono de posibilidad, opinó que la suspensión de las PASO podría “no ser para siempre”, aunque cree “que es un debate necesario”.

En este mismo sentido, profundizó: “¿Por qué no discutir cuántas veces por año tenemos que ir a votar?”. Asimismo, abrió el interrogante sobre “cómo se financian las campañas”.

“Nosotros lo hicimos”, recordó. La referencia es la reforma del sistema electoral provincial, que incluyó la boleta única de papel. En ese esquema, aprobado en 2024, se mantuvieron las primarias.

“Puede mejorar”, agregó el mandatario al referirse a ese texto cuyo primer test será recién el año próximo.

Cuál es la situación de Entre Ríos

Francisco Morchio
Francisco Morchio pasó de las filas de Provincias Unidas a las libertarias en la Cámara de Diputados

A la hora de la discusión en el Congreso del proyecto del Ejecutivo, Entre Ríos podrá aportar dos votos en el Senado. Son los de los libertarios Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida. En Diputados, hay cinco. En diciembre pasado, Frigerio reacomodó a Francisco Morchio, quien se sentaba con Miguel Pichetto, en el bloque de La Libertad Avanza (LLA). A él se suman Alicia Fregonese (PRO) y Darío Schneider (UCR). Los otros dos son los libertarios Beltrán Benedit y Andrés Laumann.

En la provincia, en tanto, LLA presentó hace unos días un proyecto para eliminar las primarias. El oficialismo tomó con cautela la iniciativa. Considera que sus socios electorales en las elecciones de 2025 se apresuraron.

Un funcionario con acceso directo al despacho de Frigerio dijo entonces a Infobae que la eliminación de las primarias era algo agendado recién para octubre. Tras la reunión de Frigerio con Santilli, adelantó la fecha: “Después del Mundial”.

Cuanto más demore las decisiones electorales, más tiempo de tranquilidad compra Frigerio. Una vez que se abra el juego, deberá convivir con pedidos de todos los sectores que componen el frente que forjó en 2021 y las tensiones de un eventual armado con LLA. En las legislativas del año pasado, la confluencia con los libertarios se tradujo en un aluvión de votos.

El PJ, en tanto, adelantó que rechazará esta movida. A pesar de que tiempo atrás la impulsó con proyectos propios, ahora no le conviene. Por el contrario: es casi una condición de supervivencia. Una PASO sería la fórmula para ordenar las cosas en un peronismo entrerriano jaqueado y sin conducción tras la derrota de 2023. La alternativa sería una interna propia en un contexto donde, por ahora, todos desconfían de todos.

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