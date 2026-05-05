Política

El dueño de la financiera vinculada a la AFA no se presentará a declarar ante la justicia

Ariel Vallejo estaba citado para hoy en una causa por presunto lavado de dinero, pero su defensa apeló la medida. El juez Luis Armella ya fijó audiencias para los otros involucrados en la causa. El entramado financiero que investiga la justicia

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El empresario Ariel Vallejo, titular del conglomerado Sur Finanzas, sociedad vinculada a negocios con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), no se presentará hoy a prestar declaración indagatoria ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, tal como estaba citado. La razón: una apelación no resuelta interpuesta por su defensa en la causa conocida por el presunto vaciamiento y lavado de activos en el Club Atlético Banfield. El magistrado ya fijó fecha para las indagatorias de los otros involucrados en las presuntas maniobras delictivas que podrían complicar al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien hasta el momento no fue mencionado en ese expediente.

Los abogados de Vallejo le explicaron a Infobae los motivos por los cuales su defendido no se presentará a declarar ante el juez federal: “Nosotros presentamos una nulidad de la convocatoria (a indagatoria). Eso es lo que rechazaron. Pero lo apelamos. Vallejo está citado a indagatoria por tres cuestiones que, según entendemos, no corresponden a lavado de dinero del Fideicomiso Banfileño (la cámara ya le dijo a la fiscal Cecilia Incardona y al juez Armella que no existe lavado); la causa de la denuncia de ARCA, la cámara ya dijo que le corresponde al juzgado del juez Federico Hernán Villena. No le corresponde a Armella. No lo puede indagar por eso. La causa de los clubes de AFA, Armella e Incardona ya se declararon incompetentes y la mandaron al juez de Campana Adrián González Charvay. Que nos expliquen cómo lo van a indagar por delitos que ya dijeron que se van al juzgado federal de Campana”.

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Será la instancia revisora quien decidirá si corresponde que Armella y la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, indague al allegado de Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA y el pendiente “pedido de ampliación de la imputación efectuada a Maximiliano Ariel Vallejo en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, (art. 45 y 173 inc. 7° del C.P.)”, tal se lee en la resolución judicial fechada el 4 de mayo.

Ariel Vallejos
Ariel Vallejo, no se presentará a indagatoria por una medida interpuesta por su defensa

Imputados e indagatorias

Según pudo reconstruir Infobae el magistrado, en esa misma resolución que corresponde a la causa FLP 29107/2025, ya dispuso las citaciones a indagatoria a los principales implicados, pertenecientes a la dirigencia de Banfield:

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  • Eduardo Juan Spinosa (presidente), se lo indagará por “asociación ilícita en calidad de jefe, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos agravado como coautor”. La cita es para el “18 de junio de 2026, 10:00”.
  • Federico José Spinosa (vicepresidente), se lo indagará por “asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado agravado como coautor. Cita para el 18 de junio de 2026, 10:30”.
  • Ignacio Javier Uzquiza (tesorero), los cargos también son por los presuntos delitos de “asociación ilícita y administración fraudulenta, como coautor. Cita para el 24 de junio de 2026, 10:00”.
  • Oscar Fabián Tucker (secretario), se los investiga por “asociación ilícita y lavado agravado como coautor. Cita para el 24 de junio de 2026, 10:30”.
  • Representantes legales de Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña, las fechas y horarios de indagatorias fueron previstas para el 25 de junio de 2026, 10:00 y 10:30, respectivamente”.

A todos se les impuso la obligación de prometer sujeción al proceso penal, presentación periódica ante la sede judicial, prohibición de salida del país sin autorización, retención de documentos de viaje y prohibición de contactarse entre sí, junto con la obligación de informar cualquier cambio de domicilio y la prohibición de alejarse a más de 100 km del juzgado sin previa autorización, según lo dispuesto por el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal.

Infografía de red de lavado en fútbol argentino: lupa sobre dinero, escudos de clubes y estadio. Presenta esquema criminal, desvíos y bienes ilícitos; USD 1.150.000.
Una investigación judicial desvela un esquema de lavado de dinero y vaciamiento patrimonial en el Club Banfield, involucrando a 16 clubes de la AFA y desviando USD 1.150.000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ingeniería financiera

La investigación, impulsada por Incardona, identificó la existencia de una organización criminal profesionalizada, cuya base operativa era la estructura de Sur Finanzas y empresas vinculadas como Banfileños S.A. y el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña.

La hipótesis, recogida textualmente por el juzgado, sostiene que “esta estructura ofrecía un andamiaje de opacidad diseñado específicamente para el reciclaje de fondos de origen espurio, el cual fue aprovechado por los directivos del Club para perfeccionar el desvío de sus activos institucionales”.

Uno de los datos singulares que surge de la resolución de Armella es el resultado de los allanamientos realizados en la sede central de Sur Finanzas: en el lugar se incautaron biblioratos denominados “CLUBES” y “PSP nómina de clientes”, evidenciando operaciones y contratos con dieciséis clubes de fútbol: Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, San Lorenzo, Platense y Banfield.

Allanaron un depósito de Sur Finanzas en Turdera
La justicia allanó Sur Finanzas de Ariel Vallejo

El juzgado describió un mecanismo donde la dirigencia de Banfield simultáneamente ejercía dominio sobre la administración formal del club y sobre los vehículos societarios como Banfileños S.A. La constitución del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña en 2012 instrumentó que cualquier financiamiento externo obtenido por el club quedara canalizado a través de la fiduciaria, en la práctica bajo el control de las mismas personas físicas.

La maniobra, documentada en los contratos y movimientos bancarios secuestrados por la investigación, permitió que Banfield canalizara tanto el dinero de préstamos como recaudaciones de socios —a través de empresas externas como “PagoTic”— hacia cuentas asociadas al fideicomiso. El sistema se mantuvo sin alteraciones entre febrero de 2019 y agosto de 2023, según la información proporcionada por PagoTic al juzgado.

Montos, acuerdos y sospechas

Según detalla el juzgado, el 12 de diciembre de 2021 se suscribió un contrato de sponsoreo por $4.583.333 más IVA mensuales con Sur Finanzas Group S.A., y el 5 de febrero de 2022 otro con Roma Inversiones S.A. por $12.000.000 más IVA. La principal irregularidad, resalta la resolución, radica en que los ingresos derivados de estos convenios públicos fueron dirigidos al fideicomiso en vez de ingresar a las cuentas institucionales del club.

Un collage muestra una oficina de cambio de Sur Finanzas, el logo de AFA, dos hombres en una oficina y los escudos de 16 clubes de fútbol.
El dueño de Sur Finanzas, vinculado a la AFA, está bajo investigación por presunto lavado de dinero a través de varios clubes de fútbol argentinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La administración fraudulenta habría incluido, además, la celebración de contratos de mutuo en efectivo: el 17 de julio de 2023 Banfield se obligó por USD 500.000 a una tasa de interés del 3% mensual; solo tres meses después, el 9 de octubre de 2023, firmó un nuevo mutuo por otros USD 500.000 con tasa al 4% mensual. En ambos casos, las dirigencias del club y Sur Finanzas pactaron la devolución de un total de USD 1.150.000 en menos de seis meses, es decir, USD 150.000 en concepto de intereses, y declararon la recepción del millón de dólares “en dinero efectivo”, lo que imposibilitó la trazabilidad bancaria.

La documentación revela que estos compromisos financieros simultáneos no tuvieron justificación comercial y resultaron gravosos para Banfield, contribuyendo, según el juzgado, al “vaciamiento patrimonial” de la entidad. Los investigadores también detectaron una “triangulación” sistemática de ingresos genuinos del club hacia vehículos societarios controlados por los propios directivos, y una reconversión de los fondos desviados en “dineros negros” finalmente integrados al circuito legal mediante la adquisición de bienes de lujo, como vehículos y propiedades.

El expediente describe la adquisición de bienes —entre ellos, un vehículo Toyota SW4 4X4 valuado en $53.745.000 por Eduardo Spinosa y un inmueble de USD 170.000 por Federico Spinosa— como operaciones presuntamente orientadas a legitimar activos de origen ilícito.

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Club Atlético BanfieldSur FinanzasLavado de ActivosAdministración Fraudulenta

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