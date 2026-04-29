Lomas del mirador: intentaron robarle la moto a un repartidor mientras cargaba nafta y se defendió a los tiros

La reacción del repartidor cuando intentaron robarle en estación de servicio de Lomas del Mirador

Un trabajador de delivery repelió a tiros un intento de robo a mano armada en la madrugada del sábado en una estación de servicio de Lomas del Mirador, partido bonaerense de La Matanza. El episodio quedó registrado en cámaras de seguridad y las imágenes se conocieron en las últimas horas. Siete vainas servidas halladas en el lugar dan cuenta de la magnitud del enfrentamiento.

Todo comenzó pasada la 1.30 del último 25 de abril, sobre la Avenida San Martín al 3600, en el cruce con la calle O’Gorman. Como se ve en el video que encabeza esta nota, el repartidor se encontraba en el playón de la estación de servicio, con su moto, cuando detectó movimientos sospechosos: una moto con dos hombres a bordo circulaba de manera reiterada por la esquina, yendo y viniendo cerca del cruce con la calle Matheu.

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Ante esa situación, el delivery alertó al empleado de la Axion, abrió la mochila de la aplicación —donde se suelen transportar los pedidos— y de su interior extrajo un arma de fuego. La primera moto realizó un giro en “U” y se alejó.

Segundos después, apareció una segunda moto con otros dos sospechosos que ingresaron a la estación de servicio y rodearon al repartidor y al empleado con intención de concretar el asalto. Fue en ese momento cuando el repartidor abrió fuego.

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El repartidor detectó movimientos sospechosos antes de que los atacantes ingresaran a la estación de servicio

Los siete disparos provocaron la huida inmediata de los motochorros, quienes se dieron a la fuga dejando atrás una motocicleta Yamaha XTZ y dos teléfonos celulares.

Minutos más tarde, personal policial de la Comisaría Lomas del Mirador llegó al lugar y constató que el rodado abandonado registraba un pedido de secuestro activo, solicitado por la UFI 1 Descentralizada Departamental con intervención de la Comisaría Altos de Laferrere. Esos elementos son ahora parte central de la investigación.

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Fuentes policiales confirmaron a Infobae que no hubo heridos. El empleado de la estación de servicio, un hombre de 53 años, no presentó lesiones. El repartidor, en tanto, se retiró de la escena antes de que llegara la policía.

La causa quedó a cargo de la UFI 8 de La Matanza y está calificada como “Tentativa de robo agravado por el uso de arma“.

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Por estas horas, los investigadores trabajan para reconstruir lo ocurrido, establecer la identidad de los sospechosos y determinar si el delivery contaba con habilitación legal para portar el arma con la que repelió el ataque.

Los delincuentes fueron captados por una de las cámaras de seguridad (Gentileza: La Capital)

Un caso similar sucedió en un domicilio particular de la localidad de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe. Un hombre de 54 años quiso defenderse de un robo, pero los atacantes le amputaron un dedo con un machete y golpearon a su madre no vidente.

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El hecho ocurrió pasada la medianoche, alrededor de las 00.30 horas de este lunes, en Los Naranjos al 3000. El personal de la Unidad Regional II - Comisaría de Baigorria llegó al lugar tras ser alertado por la central operativa 911 por la presencia de un hombre herido con arma blanca.

Al arribar, los efectivos hallaron a la víctima, identificada como C. R., tendida en la entrada de la vivienda, con la reja de acceso cerrada, rodeada de sangre y en estado de inconsciencia. Junto a él se encontraba su madre, S. R., de 84 años, en estado de crisis.

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Ante la gravedad de las lesiones, los efectivos solicitaron de inmediato la presencia del Sistema de Emergencias de Salud (SIES). El hombre fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón.

Según supo Infobae, sigue internado en grave estado y con asistencia respiratoria. Además de la amputación del dedo en su mano derecha, también tiene múltiples lesiones en la cabeza, con fracturas en la mandíbula y el cráneo.

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