Política

LLA debate una alianza con el PRO en CABA: la puja Bullrich-Adorni y la reforma electoral de fondo

Tras los planteos de Jorge Macri de cara a 2027, al interior del espacio confluyen las posturas. Los incipientes candidatos violetas y las próximas actividades en agenda

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Patricia Bullrich se afilia a La Libertad Avanza en un acto con Karina Milei
Patricia Bullrich se afilia a La Libertad Avanza en un acto con Karina Milei (Jaime Olivos)

A pesar de la distancia con el 2027, La Libertad Avanza de la Ciudad de Buenos Aires dio sus primeros pasos en clave electoral, con una reunión de legisladores porteños y nacionales que encabezó la secretaria general de la Presidencia y titular del partido, Karina Milei, y ya debate internamente las posibilidades de cerrar una alianza con el PRO rumbo al año próximo.

Lo cierto es que las posturas que convergen en las filas violetas son diversas. Si bien una importante fuente libertaria reveló a Infobae que la menor de los Milei “no quiere una alianza en la ciudad” con el partido que fundó Mauricio Macri, para competir por la Jefatura de Gobierno con candidatos puros, otras voces relevantes relativizan la premisa y aseguran que aún resta tiempo para adoptar la definición. Además, sostienen que la confluencia, al igual que ocurrió en las elecciones de octubre, debería ser natural.

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“Falta un año. En la última elección fuimos juntos. Técnicamente queremos la unidad hasta que se demuestre lo contrario”, ironizaron ante este medio desde el armado partidario.

En los últimos días, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, hizo alusión al tema y se mostró abierto a competir en unidad con el partido que fundó el presidente Javier Milei. “Falta un montón. Nos fue muy bien en octubre cuando estuvimos juntos, la gente nos premió. No nos fue bien cuando fuimos separados. El tiempo dirá”, planteó el alcalde en declaraciones a LN+.

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La Secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los legisladores de LLA en la sede porteña
La Secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los legisladores de LLA en la sede porteña

Como contó este medio, la relación entre el libertario y el ex presidente Mauricio Macri no transita los mejores días. Incluso, el pasado lunes, en una muestra de esa tensión, confluyeron en la cena de la Fundación Libertad, donde evitaron saludarse. No obstante, en Balcarce 50 descartan que la distancia afecte la posibilidad de acordar en materia electoral.

Mientras tanto, y con tiempo para las definiciones, los libertarios porteños, con la legisladora Pilar Ramírez a la cabeza, trabajan por potenciar la marca en las 15 comunas, y acusan al oficialismo amarillo de replicar la campaña que popularizó a Javier Milei. Para eso, impulsan cursos de formación, inauguran locales partidarios, y realizan recorridas para marcar presencia en los distintos barrios porteños.

Según supo Infobae de una fuente del ecosistema violeta, la regional porteña prepara una nueva actividad, que terminará de tomar forma en las siguientes horas, prevista para la semana próxima de la que participará la jefa de bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich.

El nombre de la ex ministra de Seguridad suena para competir en 2027 por la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, una de las principales obsesiones de Karina Milei tras el triunfo de mayo de 2025, cuando Manuel Adorni se impuso por sobre Leandro Santoro (Unión por la Patria) y Silvia Lospenatto (PRO) en la disputa por la composición de la Legislatura porteña.

Manuel Adorni tras su triunfo en las elecciones por la composición de la Legislatura porteña en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (REUTERS/Tomas Cuesta)
Manuel Adorni tras su triunfo en las elecciones por la composición de la Legislatura porteña en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (REUTERS/Tomas Cuesta)

Sin embargo, en el armado aclaran que no habrá definiciones hasta pasada la época mundialista que comprende los meses de junio y julio, y evitan descartar a los diversos exponentes porteños, ni siquiera al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la justicia por presunto enriquecimiento ilícito, pero blindado por el mandatario que recordó su performance electoral en su discurso el pasado lunes.

“No hay definiciones. Vamos a seguir fortaleciendo al partido. Si bien Patricia es una figura de CABA y una buena candidata, el espacio tiene varias opciones. Eso es algo positivo”, expresaron por los pasillos de Casa Rosada.

En los últimos días, casi en espejo con el Poder Ejecutivo, el bloque libertario presentó en la Legislatura porteña un proyecto similar a la reforma política que incluye la eliminación de las PASO, resistida por el PRO y el peronismo. A la par, delegaciones de militantes recorren las calles porteñas en la recolección de firmas de vecinos que acompañen la iniciativa. “Queremos bajar el mensaje y que sea la gente la que impulse la reforma”, argumentaron desde su entorno.

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