Javier Milei decidió no arbitrar y los libertarios se acostumbran a gestionar con dos bandos

Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo

Con la evidencia empírica de que el presidente Javier Milei no tomará un rol de árbitro en las disputas de poder que tenga su hermana Karina con Santiago Caputo, los hombres y mujeres que gestionan el gobierno libertario aceptaron que la situación difícilmente cambiará y se resignan a llevar adelante las tareas con ese problema ya internalizado. Esa disputa se observa en la cúpula de poder, pero también -en demasía- en las segundas líneas que toman decisiones con temor a quedar presos de la interna en alguna operación cruzada. “Hay mucho cagazo. Es lamentable pero es la verdad porque en todos lados hay funcionarios de ambos sectores. Y nadie confía”, reconoció un cuadro técnico al frente de un organismo ante Infobae. Para peor, toda noticia que golpee al entorno de la secretaría general de la Presidencia es visto por ese bando como un mensaje interno y viceversa.

El último ejemplo sucedió con el envío de pliegos por parte del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, elegido personalmente por Karina. El archivo de los elegidos por el ministro sumado a algunos artículos periodísticos que hablaban de “incomodidad” interna por “lazos K” hicieron desatar la bronca hacia adentro de Casa Rosada por creer que hay piedras en el camino de la gestión.

PUBLICIDAD

Las filas no se cerraron ni siquiera sobre Manuel Adorni. Más allá de la sobreactuación en redes sociales (el terreno más importante para el gobierno libertario), en “Las Fuerzas del Cielo” hay bronca contenida por el daño que le realiza el jefe de gabinete al Presidente. Pero, una vez más, quedó en el medio quien lo eligió, Karina Milei. Por eso la orden fue contundente. Desde el Presidente hacia abajo estarán todos. “Es como si nos tomaran falta”, reconoció entre risas y algo de nerviosismo un ministro que hoy buscará sentarse en primera fila.

Manuel Adorni (REUTERS)

Las más de cuatro mil preguntas fueron respondidas por escrito. Cuando fueron enviadas aún no se conocían todos los viajes del matrimonio Adorni-Angeletti. En las últimas horas se conocieron dos destinos más. El primero a Río de Janeiro a mediados del 2024. El efectivo fue la forma predilecta para pagar los costos. Lo mismo para el último conocido. Su esposa gastó cerca de 6.000 dólares en efectivo en un viaje a España, en septiembre de 2025, entre pasaje y estadía, según reconstruyó la Justicia. Con un sueldo que estuvo entre los 3 y los 7 millones de pesos, los malabares para justificar esos ingresos serán materia de estudio en cualquier universidad de Economía.

PUBLICIDAD

Más allá de las investigación judiciales, la discusión política que termina siempre en la Corte Suprema es un tema de debate. Así lo planteó el martes Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal. Dijo que mientras la Corte Federal de Estados Unidos dicta entre 80 y 100 sentencias por año, en Argentina fueron 15.000. “¿Por qué esa diferencia? En primer lugar porque hay una judicialización creciente de todos los temas. Los debates no se clausuran en el circuito político, sino que hay judicialización y, en la Justicia, siempre se busca llegar a la palabra de la Corte", aseguró.

Este panorama está lejos de frenar. El ejemplo más concreto es la reforma laboral. Otros proyectos que tensan al poder real podrían terminar igual, más allá de lo que diga el Congreso. El debate para aprobar el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) podría seguir ese camino. Allí se da algo curioso. Fue el canciller Pablo Quirno quien mandó a frenar el avance. La pregunta que se hizo al respecto el área de Federico Sturzenegger es en base a qué. “Ahí es una pelea de laboratorios nacionales que buscan frenar a toda costa el cambio. El lobby es enorme”, reconoció un empresario al tanto de la disputa. La Cámara que nuclea a estas empresas, CILFA, apuesta a estirar los tiempos. La creencia es que si a Donald Trump le va mal en noviembre como las encuestas preven, todo lo negociado entre su administración y la de Milei entrará en debate.

PUBLICIDAD

Axel Kicillof junto a Cristina Kirchner

Esa previa en el país más poderoso del mundo es seguido con detenimiento por la política argentina, sin importar el oficialismo y la oposición. Desde el PJ creen que el comienzo del fin de Trump puede adelantar el ruido económico para Milei. Sobre todo el financiero. Si bien la creencia es generalizada, el método para enfrentar a Milei tiene tantos caminos como líneas internas existen hoy en el universo peronista. Axel Kicillof no tiene otra salida que hacia adelante y es el único candidato firme. Pero encuentra rivales de peso. El sector de Cristina Fernández de Kirchner amenaza con una ruptura total y apoyar a otro candidato. A esa idea se le suman otras. Algunas muy conocidas y otras que son imposibles de obviar. El banquero Jorge Brito dejó correr la idea de presentarse el próximo año. Apareció y se fue Dante Gebel, apoyado por un círculo que rodea peronistas, ex libertarios y sindicalistas. Y detrás de todos, siempre presente Sergio Massa.

“Hay un error. En ese momento no solo estaba Perón proscripto, sino que estaba el peronismo en proscripción. Cuando se llamó a votar en blanco. Hoy Cristina no puede ser candidata, pero no es que está el peronismo proscripto. Está Cristina proscripta, como lo dijimos mil veces. Entonces, son situaciones que no se pueden comparar. Tampoco me parece inteligente que el peronismo no tenga un candidato, independientemente de la situación de Cristina”, dijo la mano derecha de Kicillof, Carlos Bianco, a FutuRock. La respuesta vino por parte de Teresa García, diputada nacional que responde directamente a la ex presidenta: “La quieren fuera de la cancha. No hay diálogo con el sector de Kicillof”. Suenan los tambores.

PUBLICIDAD

En la Ciudad de Buenos Aires la campaña nunca se detuvo. El fin de semana el jefe de Gobierno, Jorge Macri, aprovechó la mirada mundial sobre Franco Colapinto para anunciar que irá por la reelección en 2027. El hombre del PRO sueña con traer a la Fórmula 1 para el 2028 (confirmarlo, obviamente, durante la campaña).

Jorge Macri y el piloto Franco Colapinto

Por lo pronto, durante mayo tendrá su primer test legislativo con un recinto segmentado como nunca antes. Buscará ampliar el Presupuesto producto de la inflación. ¿La razón? Lo aprobado para este año contemplaba, como marcó el Estado nacional, una inflación del 10 por ciento. Ahora buscará ampliarlo un 15,5 más (total de 25,5%). Tiene lógica, ya que en el primer trimestre los aumentos de precios registrados por el INDEC rozaron el 10%. Para esa ampliación necesita el aval legislativo. El bloque más importante lo lidera Pilar Ramírez, los ojos de Karina Milei en la Ciudad. Los votos no llegarían por esa vía ya que sería admitir una inflación muy por encima de lo anunciado por el Presidente. ¿Entonces? La pecera que sigue es la peronista. Allí están dispuestos a acordar a cambio de avanzar con iniciativas propias.

PUBLICIDAD

Falta un tercero en el juego: Horacio Rodríguez Larreta. El ahora legislador que ya dijo que buscará ser jefe de gobierno tendrá votos clave para el futuro presupuestario del PRO. Además de este tema, será interesante escuchar si Larreta tiene algo para decir acerca de la salida de Carlos Frugoni del ministerio de Economía de la Nación. Es que el ahora ex funcionario no declaró siete (si, siete) propiedades en Miami. ¿Cuándo hizo semejante patrimonio? Quizás su pasado al frente de AUSA y de la polémica obra del Paseo del Bajo tengan algo que ver.