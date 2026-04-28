El PJ Federal prepara un acto con mil dirigentes en Parque Norte para discutir un nuevo armado del peronismo

Parte del grupo de legisladores que son parte del esquema federal que se presentará en Parque Norte

Este viernes 1 de mayo, feriado por el día del trabajador, una fecha importante y con anclaje histórico en el calendario peronista, se presentará en sociedad el espacio federal que contiene a dirigentes de distintas provincias y que impulsa, desde su perspectiva e identidad, un debate profundo que derive, autocrítica mediante, en un nuevo programa político y económico del justicialismo.

El encuentro de presentación será en Parque Norte, a partir de las 9:30, y se espera que haya cerca de mil dirigentes de todo el país, la mayoría de ellos con responsabilidades de gestión en el Poder Ejecutivo o bancas en el Poder Legislativo. La idea es formar tres paneles de discusión que se organizaron bajo las temáticas “Desarrollo federal sostenible”, “Trabajo y Producción” y “Economía con inclusión”.

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El espacio, que empezó a tomar forma en los primeros meses de este año, es impulsado por los diputados Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires), Guillermo Michel (Entre Ríos) y Emir Félix (Mendoza), el intendente de Pilar, Federico Achával y el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos.

“Necesitamos que nos voten, que la gente crea en nuestro programa. Hay que discutir lo que pasó. Hay que dar certezas que el peronismo no está dando. Y, sobre todo, hay que abrir el debate”, aseguró uno de los impulsores del esquema político a Infobae. Ese es el sentido del movimiento político que están organizando y que tiene como principal objetivo tener un sello federal que lo distinga. Un marca que quede expuesta en las caras de los integrantes y en los temas que buscará tratar en el debate político y público.

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La convocatoria que se realizó para el evento del próximo viernes en Parque Norte

Al encuentro fueron invitados dirigentes de todas las provincias y fueron avisados todos los gobernadores y referentes del peronismo. El objetivo de primera mano es no herir susceptibilidades ni generar la idea de que la construcción es contra de alguno de los otros sectores. Sigue la lógica de que cada espacio construye por su lado, más allá de que lo que impulsa este esquema es una discusión sin límites, que abre las puertas hacia el interior del país.

El espacio político, sin nombre preciso, se fundó a través de la coordinación del trabajo de diputados y senadores en el Congreso. Sin líderes únicos, ni una figura que concentre la conducción, el conjunto es la base para disparar un debate horizontal sobre las necesidades de un peronismo que quiere salir del letargo de los primeros años libertarios y el aturdimiento de las últimas derrotas electorales.

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En los paneles dispuestos para este viernes se va discutir la coyuntura pero, sobre todo, el camino a seguir. En este contexto, qué propone hacer el peronismo. Tirar sobre la mesa virtual miradas y necesidades, ideas y limitaciones. Así, entienden, van a empezar a moldear un nuevo programa que sirva para fundar las bases de un eventual gobierno.

“No podemos empezar a discutir con la unidad como valor en sí mismo; si no, es posible que esa unidad termine no sucediendo. Hay que debatir de verdad, por fuera de la rosca política. Hay que discutir los temas, la agenda de cada región, las necesidades de cada sector, para que el peronismo tenga ideas acordes a esas situaciones”, expresó uno de los principales dirigentes del armado ante la consulta de este medio.

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El titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, es uno de los principales armadores del espacio federal (Fotos: Gabriel Cano / Comunicación Institucional Senado)

Entre los integrantes del esquema nuevo coinciden en que deben mostrar “un peronismo más activo a nivel nacional”, que priorice las situaciones de las economías regionales y sus padecimientos, y que profundice el debate con esa lógica. Posturas claras sobre el nivel de exportaciones e importaciones, sobre un esquema tarifario acorde y sustentable, sobre el orden fiscal y la macroeconomía, y sobre cómo encarar una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tal vez el tema central en que deben buscar coincidencias las distintas terminales del peronismo.

“No podemos ver qué hacemos si llegamos a ganar. No nos puede volver a pasar lo del 2019″, repiten, desde hace tiempo, en el PJ Federal. No saben cómo estará el escenario electoral el año que viene, pero tienen en claro que, si la oposición logra un triunfo y vuelve a gobernar, no puede cometer los mismos errores del pasado.

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Uno de los temas centrales que impulsa el esquema federal es la continuidad de las PASO como mecanismo primordial para lograr una síntesis. Ese sector apoyará la continuidad de la herramienta electoral aunque saben que existen diagonales posibles, como que termine siendo optativa, para evitar su eliminación. En caso de que el Gobierno logre su cometido y las dé de baja, entonces creen que habrá que evaluar con mayor detenimiento la propuesta del senador sanjuanino Sergio Uñac para hacer una interna partidaria abierta.

Los organizadores creen que hay que abrir el debate para tratar de buscar consensos sólidos y que las candidaturas son un tema que recién debe tratarse el año que viene. Que se pueden definir en unas PASO o en una mesa, aunque, tal como se perfila ahora el escenario, no hay consensos para que sea una sola la figura elegida.

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Los legisladores del esquema federal vienen trabajando en el armado y el nuevo programa desde hace varios meses

En la convocatoria habrá presencias que se destaquen. Una de ellas, por ejemplo, es la del grupo de intendentes que empezó a moverse más cerca de Sergio Massa y más lejos de los polos internos que representan Axel Kicillof y Cristina Kirchner. Algunos de los integrantes del grupo AFA, como se los conoce vulgarmente, estarán en Parque Norte. De ese esquema, además de Achával, son parte los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Gastón “Gato” Granados (Ezeiza).

Otros participantes que van a llamar la atención son lo que componen un grupo de 30 intendentes de Córdoba, que son parte de Hacemos por Córdoba, el espacio político del gobernador Martín Llaryora. El peronismo cordobés lleva casi 20 años alejado de la estructura principal del PJ Nacional, por lo que resulta ser una señal destacable de apertura al diálogo. “No hay proyecto nacional para el peronismo sin contener a Córdoba”, reflexionó uno de los principales armadores del espacio federal.

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También confirmaron su presencia para el viernes dos de los tres secretarios generales que tiene la CGT. Irán Christian Jerónimo y Jorge Sola. Lo más probable es que escuchen más de lo que hablen. En los paneles habrá entre cinco y seis expositores, y, al final, se leerán un puñado de conclusiones. De eso se trata el evento tal como está planteado.

En el PJ Federal consideran que, antes de que termine el año, tiene que haber un programa nuevo, que contenga las miradas de las distintas expresiones regionales. Una segunda etapa del armado será empezar a construir, distrito por distrito, una fuerza política más sólida. Ampliar en términos territoriales. Tal como lo tienen estipulado, es posible que antes de que culmine el año tengan un nuevo encuentro que sea para pulir y definir el programa político y económico que ponga sobre la mesa este espacio.

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Federico Achával, Federico Otermín y Gastón Granados, parte del grupo de intendentes que se mueven en forma equidistante de CFK y Kicillof

“Al peronismo lo tiene que buscar la gente, no la dirigencia que está afuera o el círculo rojo. Muchos esperan que logremos armar algo racional. Hay que armar una alternativa y explicar lo que queremos hacer. Lo que te define la política es la representación. Lo que vas a hacer y con quién lo vas a hacer”, explicó a este medio uno de los principales impulsores del esquema federal.

Este sector arma en paralelo a Axel Kicillof, que hoy en día es el principal precandidato del peronismo, pero coincide en la idea de que cada uno debe recorrer su camino y el año que viene confluir en un gran espacio. “Axel es cauto. No quiere imponer su candidatura. Se está notando que no quiere apresurarse y es inteligente esa postura”, sostuvo otro de los armadores federales.

El peronismo se mueve y discute. Lo hace por diferentes vías. Mientras se escapa, como puede, de las irradiaciones de la interna del PJ Bonaerense, inagotable y extremadamente dañina para todo el arco justicialista.