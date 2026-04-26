Principio de acuerdo entre LLA y el PRO para armar una alianza en provincia de Buenos Aires: las dudas con la UCR

La Libertad Avanza y el PRO trabajan en la consolidación de un frente para vencer al peronismo en 2027

El PRO y La Libertad Avanza se pusieron de acuerdo en dos decisiones clave para ganar la provincia de Buenos Aires en 2027: armar una alianza juntos, lo más amplia posible, y que Diego Santilli sea el candidato a suceder a Axel Kicillof. Pero también hay actores que dificultan la tarea. Por un lado, los movimientos de Mauricio Macri, que suponen cierta aspiración por volver a la Casa Rosada, y la falta de definiciones por parte de la UCR bonaerense, envuelta en una interna interminable.

“En provincia de Buenos Aires no hay opción si queremos ganar, hay que ir juntos”, dijo Ritondo durante una entrevista con Infobae al Amanecer, en referencia al PRO y la UCR, referenciada en Maximiliano Abad. También ratificó que el mejor posicionado para ser el candidato que encabece la lista de esa alianza es Santilli. Según pudo saber este medio, en el entorno de Sebastián Pareja —armador bonaerense designado por Karina Milei— coinciden con el diagnóstico. Advierten que la posibilidad de que la elección se desdoble, más el panorama económico complejo, los obliga a redoblar los esfuerzos para acordar una estrategia.

¿Santilli debería pintarse de violeta como hizo Patricia Bullrich para ser el candidato? Hay voces en La Libertad Avanza que lo sugieren. No solo porque Karina Milei prefiere postulantes puros, sino también porque la posibilidad de que Macri sea candidato a presidente complicaría el panorama. El expresidente encabezó un acto en Chaco en clave electoral y dejó trascender una reunión con el CEO de Techint, Paolo Rocca, en la que conversaron sobre las próximas elecciones y la necesidad de que exista una alternativa a Javier Milei.

Sebastián Pareja y Cristian Ritondo coinciden en que Diego Santilli debe ser el candidato a gobernador

“Mauricio entiende que el cambio es más importante que cualquier ambición personal”, respondieron en el PRO bonaerense. Pero los gestos de Macri encienden alarmas en varios territorios, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Karina Milei ya definió que no habrá alianza con Jorge Macri y que apostarán a la marca pura. En paralelo, los integrantes de Provincias Unidas (Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Martín Llaryora, de Córdoba) reconocen que el exmandatario sería un buen presidenciable para la avenida del medio. La posibilidad de revivir Juntos por el Cambio no desapareció.

En el Ministerio del Interior aseguran que Santilli conserva la intención de ser gobernador, pero evitan cualquier definición electoral. Dicen que está “abocado 100%” a la función que le encomendó el Presidente. El Colo compitió en las últimas tres elecciones en la provincia y ganó dos veces frente al peronismo: en 2021 dentro de Juntos por el Cambio y en 2025 con La Libertad Avanza, tras la renuncia de José Luis Espert a la candidatura por el escándalo con Federico Machado, hombre vinculado al narcotráfico. “Es natural que le interese”, dicen.

Las internas

Karina Milei apoya a Sebastián Pareja como armador bonaerense

El acto que realizó ayer La Libertad Avanza en la ciudad bonaerense de Suipacha sirvió como una bendición para Santilli, pero, además, una muestra más de apoyo de Karina Milei a Pareja, quien protagoniza una fuerte interna con los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, espacio cercano a Santiago Caputo, a raíz de la denuncia por hostigamiento y amenazas en redes sociales.

En su entorno, Pareja asegura que la derrota del 7 de septiembre tuvo que ver con la obligación de ordenar la interna libertaria bonaerense. Dicen que priorizó poner en las listas a dirigentes orgánicos que respondan a las necesidades del espacio. “Es inconcebible que vuelva a pasar lo mismo”, suele deslizar. Es por eso que, asegura, está dispuesto a apoyar la candidatura de Santilli y trabajar por la unidad opositora, aunque con algunas advertencias hacia el PRO.

Además de la interna con Las Fuerzas del Cielo, Pareja arrastra cierto malestar con el partido amarillo. En la elección del 7 de septiembre, varios intendentes rompieron y se fueron al armado de centro de Somos Buenos Aires, como el caso de Pablo Petrecca, de Junín, y los hermanos Passaglia, en San Nicolás. Pero lo que más enfurece al aliado de Karina Milei es que Petrecca volvió al espacio y hoy preside el bloque del PRO en el Senado bonaerense. “Tienen que ordenar el lío”, se queja.

“El PRO de la Provincia está más ordenado de lo que muchos creen”, responden en el partido amarillo y, como ejemplo, mencionan la lista de unidad que lograron para la renovación de autoridades. No reniegan de la estrategia de los intendentes para retener su territorio y retrucan a La Libertad Avanza: “Que se preocupen por ordenar la tropa propia, que viene generando mucho ruido este tiempo”.

Maximiliano Abad quiere competir por la Intendencia de Mar del Plata. Dice que la UCR tendrá su candidato a gobernador

Un capítulo aparte es la UCR bonaerense. En 2025 sufrieron una fuerte derrota en la elección provincial y, en la nacional, ni siquiera participó el sello. En junio esperan resolver la renovación de autoridades y planean presentar sus propios candidatos, lo que podría complicar los planes de La Libertad Avanza con el PRO.

Ritondo convocó a negociar con Abad, el dirigente con más peso de la UCR, mientras que entre los libertarios aseguran que muchos intendentes del partido centenario están desesperados por sumarse al espacio para no perder sus distritos. “Igual vamos a respetar las negociaciones con las autoridades”, advierten.

Consultados por la posibilidad de que Santilli protagonice la oferta opositora, respondieron con contundencia: la UCR va a proponer un candidato a gobernador y 135 a intendente. Como adelantó Infobae, el propio Abad analiza lanzarse en Mar del Plata. “Después del fracaso de 2025 tenemos que enfocarnos en reconstruir el partido”, dicen.

Quienes conocen los tiempos de Abad saben que esperará hasta último momento para llegar a una definición que satisfaga las necesidades y pretensiones de la UCR. Sobre todo en un contexto en el que hay una incertidumbre fuerte por la crisis económica y social que atraviesa el país. Un allegado al senador nacional le deslizó una chicana: “¿Te ves con Dante Gebel?”. El pastor evangélico podría reemplazar a su exaliado y outsider Facundo Manes. La respuesta fue rápida: “No hay que descartar nada”.