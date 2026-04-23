Fernando Marín recordó a Maradona y lanzó una fuerte crítica: “No tenés derecho a dejar morir una leyenda”

Fernando Marín debutó con su columna en Infobae en Vivo y repasó historias de su trayectoria en la televisión argentina, su vínculo con figuras del deporte y su mirada sobre Diego Maradona, en medio del desarrollo del juicio por las condiciones en que sucedió su muerte. “No tenés derecho a dejar morir una leyenda”, expresó.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el productor, responsable de ciclos como Mesa de Noticias, Video Show, Calabromas y Cantaniños, trazó un recorrido por los hitos de la televisión argentina.

“Mesa de Noticias se terminaba de escribir diez minutos antes del vivo. Le metíamos actualidad hasta último momento”, explicó. En ese contexto, describió el ritmo de trabajo: “Era maravilloso”. También mencionó al equipo que lo acompañaba, entre ellos Gustavo Yankelevich, Cris Morena y Fernando Bravo.

Fernando Marín y Diego Maradona, una relación a prueba del tiempo

Además, se refirió a su relación con Maradona, a quien conoció cuando el futbolista tenía 17 o 18 años. Allí evocó su experiencia durante el Copa Mundial de la FIFA 2018. “Ese lapso que estuve con Maradona en Rusia, lo que desplegaba era algo tan fuerte, tan especial”, dijo. Y agregó: “Me agarró fuerte el brazo y me dice: ‘¿Usted sabe todo lo que yo lo respeto a usted?’”.

Al referirse a la figura del exfutbolista, planteó una distinción entre ídolo y leyenda. “Para mí Maradona es una de las pocas leyendas que tiene la Argentina”, afirmó. En ese sentido, explicó: “Ser leyenda o ídolo hay un océano entre una cosa y la otra”.

Comparó esa categoría con otras figuras como René Favaloro, Carlos Monzón y Juan Domingo Perón. “La leyenda trasciende los espacios”, sostuvo. Sobre Lionel Messi, indicó: “Es un ídolo, pero todavía no es una leyenda”.

El productor también cuestionó las explicaciones en torno a la muerte de Maradona. “No tenés ningún derecho a dejar morir una leyenda”, expresó. Y añadió: “Me da mucha bronca escuchar que dicen que el carácter de Maradona impedía ayudarlo”.

El productor trajo a Roberto Gómez Bolaños intuyendo que sus entrañables personajes podían ser un éxito también en Argentina. Cincuenta años después, siguen vigentes (Foto/Archivo personal Fernando Marin)

En su análisis, destacó la intensidad del exjugador. “Nunca fue contradictorio a sus sentimientos”, dijo. Y señaló: “Sabía que tenía problemas y que no los dominaba”.

Marín repasó además su trayectoria en el mundo del deporte, donde produjo peleas de Monzón y eventos como la Copa Davis. También recordó su vínculo con el ambiente nocturno internacional y figuras del espectáculo, aunque aclaró que esas historias “quedan para otro día”.

En el cierre, volvió sobre la figura de Maradona y su impacto. “Era una persona que provocaba una mirada de amor”, afirmó. “No podías caminar sin que la gente quisiera mirarlo”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.