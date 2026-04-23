Política

Fernando Marín recordó a Maradona y lanzó una fuerte crítica: “No tenés derecho a dejar morir una leyenda”

El productor debutó con su columna en Infobae en Vivo y dio detalles de su vínculo con el exfutbolista, en medio del juicio por su muerte

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Fernando Marín debutó con su columna en Infobae en Vivo y repasó historias de su trayectoria en la televisión argentina, su vínculo con figuras del deporte y su mirada sobre Diego Maradona, en medio del desarrollo del juicio por las condiciones en que sucedió su muerte. “No tenés derecho a dejar morir una leyenda”, expresó.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el productor, responsable de ciclos como Mesa de Noticias, Video Show, Calabromas y Cantaniños, trazó un recorrido por los hitos de la televisión argentina.

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“Mesa de Noticias se terminaba de escribir diez minutos antes del vivo. Le metíamos actualidad hasta último momento”, explicó. En ese contexto, describió el ritmo de trabajo: “Era maravilloso”. También mencionó al equipo que lo acompañaba, entre ellos Gustavo Yankelevich, Cris Morena y Fernando Bravo.

Fernando Marín
Fernando Marín y Diego Maradona, una relación a prueba del tiempo

Además, se refirió a su relación con Maradona, a quien conoció cuando el futbolista tenía 17 o 18 años. Allí evocó su experiencia durante el Copa Mundial de la FIFA 2018. “Ese lapso que estuve con Maradona en Rusia, lo que desplegaba era algo tan fuerte, tan especial”, dijo. Y agregó: “Me agarró fuerte el brazo y me dice: ‘¿Usted sabe todo lo que yo lo respeto a usted?’”.

Al referirse a la figura del exfutbolista, planteó una distinción entre ídolo y leyenda. “Para mí Maradona es una de las pocas leyendas que tiene la Argentina”, afirmó. En ese sentido, explicó: “Ser leyenda o ídolo hay un océano entre una cosa y la otra”.

Comparó esa categoría con otras figuras como René Favaloro, Carlos Monzón y Juan Domingo Perón. “La leyenda trasciende los espacios”, sostuvo. Sobre Lionel Messi, indicó: “Es un ídolo, pero todavía no es una leyenda”.

El productor también cuestionó las explicaciones en torno a la muerte de Maradona. “No tenés ningún derecho a dejar morir una leyenda”, expresó. Y añadió: “Me da mucha bronca escuchar que dicen que el carácter de Maradona impedía ayudarlo”.

Fernando Marin
El productor trajo a Roberto Gómez Bolaños intuyendo que sus entrañables personajes podían ser un éxito también en Argentina. Cincuenta años después, siguen vigentes (Foto/Archivo personal Fernando Marin)

En su análisis, destacó la intensidad del exjugador. “Nunca fue contradictorio a sus sentimientos”, dijo. Y señaló: “Sabía que tenía problemas y que no los dominaba”.

Marín repasó además su trayectoria en el mundo del deporte, donde produjo peleas de Monzón y eventos como la Copa Davis. También recordó su vínculo con el ambiente nocturno internacional y figuras del espectáculo, aunque aclaró que esas historias “quedan para otro día”.

En el cierre, volvió sobre la figura de Maradona y su impacto. “Era una persona que provocaba una mirada de amor”, afirmó. “No podías caminar sin que la gente quisiera mirarlo”.

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