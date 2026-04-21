El sobrino del papa Francisco contó cuál fue el momento en el que estuvo más cerca de visitar la Argentina

José Ignacio Bergoglio recordó el legado del papa Francisco y su profunda huella en la Iglesia y la sociedad argentina

A un año de la muerte del papa Francisco, su sobrino José Ignacio Bergoglio recordó la vida y el legado del Sumo Pontífice. En diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer narró vivencias familiares, experiencias personales y la huella que dejó su tío en la historia reciente del Vaticano y la sociedad argentina. Al mismo tiempo contó que el Santo Padre evaluó visitar el país en más de una oportunidad, pero diversos motivos impidieron que se concretara.

La muerte del Papa Francisco dejó un vacío en el entorno familiar y en la comunidad de fieles. José Ignacio admitió dificultades para seguir las noticias del Vaticano desde su fallecimiento. “A un año de su partida, me cuesta ver noticias como tal vez leía antes”, aseguró y sostuvo: “Soy una persona que extraña enormemente a su tío”.

En cuanto a visitas del papa a la Argentina, el sobrino reveló: “No solamente en 2017 él estuvo a punto de venir a la Argentina, también estuvo a punto de venir a la Argentina en 2024”. Detalló que en noviembre de 2024, Francisco planeaba viajar, pero problemas de salud lo impidieron.

Tras el fallecimiento del papa, afirmó que si bien el viaje quedó pendiente, "sí estoy seguro que no está pendiente el profundo amor que siempre sintió por esta tierra y por estos habitantes“.

El sobrino del papa destacó la transformación hacia una Iglesia más cercana, humana y comprometida con los pobres, impulsada por Francisco (Nota al pie)

El legado de Francisco

José Bergoglio destacó que los diferentes homenajes y celebraciones en honor a su tío generan una fuerte movilización interna. A pesar de la ausencia física del papa, siente una compañía permanente. “Es algo que venimos viendo y reviviendo en todos estos días, los distintos homenajes, celebraciones, y la verdad que te hace sentir que está más presente que nunca, más allá de que ese teléfono ya no suena más”, afirmó.

Sobre el legado de Francisco, subrayó: “Uno de los cambios más grandes que hubo fue mostrar una Iglesia más humana, más cercana a la gente”. Resaltó: “Hizo una Iglesia pobre para los pobres y pastores con olor a oveja“

Bergoglio agregó que el papa enfrentó temas delicados como la lucha contra la pedofilia y el reordenamiento financiero en el Vaticano. Señaló también episodios de fuerte carga simbólica, como el gesto de Francisco al postrarse ante autoridades del Sudán del Sur para pedir paz. En palabras de José Bergoglio: "Se tiró a los pies de las autoridades del Sudán del Sur pidiendo paz, y que dejen de atacarse y cuiden a su gente“.

José Ignacio y su madre María Elena Bergoglio, hermana menor del papa Francisco. Crédito: Facebook José Ignacio Bergoglio.

El sobrino valoró la insistencia del Pontífice en cuidar a los sectores vulnerables: “Cuando nos invitó a cuidar a los jóvenes, a los niños chiquitos y a los adultos mayores”, puntualizó. Añadió que la máxima “cuidar la casa común” resume muchas de las preocupaciones de Francisco.

La intimidad de lo cotidiano

Al conversar sobre la intimidad familiar, José Bergoglio narró el impacto de recibir una llamada de su tío después de ser elegido papa. “Levanté el teléfono y escuché una voz lejana y cansada. Pregunté quién era y me dijo: ‘Jorge, boludo’”. Recordó con humor que, a pesar del cargo, la cotidianidad de Jorge Mario Bergoglio permaneció intacta en el seno familiar.

El papa mantenía comunicación con la familia, especialmente llamando los domingos a su hermana. “A veces atendía yo, a veces mi mamá, a veces mi hermano”, rememoró. José Ignacio relató la amplitud de contactos que mantenía el papa, aun con numerosas responsabilidades.

Cardenales asistieron a las oraciones de Vísperas después de visitar la tumba del Papa Francisco en la Basílica Papal de Santa María la Mayor (Santa Maria Maggiore), en Roma, Italia. 27 de abril de 2025. Francesco Sforza/Vatican Media/Handout via REUTERS

Las anécdotas de amigos y familiares permaneces presentes con el paso del tiempo. José contó que participó de una misa el pasado lunes. “El sacerdote que me invitó a la eucaristía me contó: ‘Yo estuve enfermo de cáncer y un día Jorge me llamó y me dijo: ‘Quiero que vayas a hacer la quimio completa y después de cada quimio me mandás un mail y me contás cómo te fue’“, transmitió su sobrino.

Estas historias familiares reflejan el compromiso personal de Francisco con quienes lo rodeaban y su capacidad para mantenerse cercano, incluso bajo las demandas del pontificado.

Enseñanzas personales y sentido del humor

El vínculo entre tío y sobrino estuvo marcado por charlas profundas, consejos y ocurrencias familiares. “Yo con él charlas profundas habré tenido a lo largo de la vida tres o cuatro, así como profundas que te marcan, que te dejan enseñanzas para toda la vida”, dijo José Ignacio.

José Ignacio Bergoglio confirmó que Francisco planeaba visitar Argentina en noviembre de 2024, pero su salud lo impidió inesperadamente (AP foto/Andrew Medichini)

El papa no imponía decisiones, sino que brindaba herramientas y sugerencias para que cada quien analizara su propio camino. “Te daba las herramientas para analizarlo”, destacó. El sentido del humor también formó parte del perfil íntimo de Francisco. “Dos veces por año, el teléfono era una catarata de cargadas entre un hincha de San Lorenzo y un hincha de River”, comentó sobre las bromas futbolísticas.

En cuanto a hábitos, José Ignacio explicó: “No miraba televisión, pero el pospartido era tremendo”. Rememoró la intensidad de los intercambios familiares tras los partidos de fútbol.

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