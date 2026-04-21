Gabriel Katopodis: “Milei va a ser el primer presidente de la historia que no va a inaugurar un solo kilómetro de ruta”

Gabriel Katopodis denunció la paralización total de las obras públicas nacionales y advirtió sobre el grave deterioro de las rutas en Buenos Aires

En una entrevista exclusiva con Gabriel Katopodis, ministro bonaerense, durante el programa Infobae al Regreso, el funcionario denunció la falta de ejecución de obras públicas nacionales bajo la administración de Javier Milei. Señaló que la provincia de Buenos Aires sufre especialmente el deterioro de las rutas y la exclusión de empresas estatales en licitaciones.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, Katopodis sostuvo: “Cobran impuestos para hacer obras, pero las obras no están. ¿Dónde está la plata? En dos años y medio se quedaron con seis billones de pesos de todos los argentinos que tenían que ir a una cuenta solo para hacer obras. Esa ley no se está cumpliendo y las rutas son un verdadero peligro”.

Milei, los fondos y el deterioro de las rutas nacionales

El ministro bonaerense detalló cómo el Estado nacional recauda fondos específicos a través de impuestos al combustible, sin que se traduzcan en mejoras viales: “Cuando vos cargás el tanque de nafta, un tercio va a una cuenta afectada que tiene que utilizarse para mantener rutas, para arreglar caminos. Milei va a ser el primer presidente en la historia de nuestro país que no va a inaugurar un solo kilómetro de ruta”.

Katopodis enumeró los corredores más afectados en la provincia: “La cinco, la siete, la ocho y en el interior la 40, la 13, la 33”. Subrayó la gravedad del problema en un país de gran extensión: “En la Argentina, sin rutas, sin caminos que puedan conectar e integrar este país tan grande, se nos hace muy complicado desarrollarnos, que llegue la producción al puerto y que la gente pueda transitar con algo de seguridad vial”.

Al ser consultado sobre el diálogo institucional, Katopodis contó: “Le pedí siete audiencias a Caputo, porque es bajo quien está el área de obra pública y no me atendió nunca. Queremos sentarnos en cualquier mesa y entender qué quieren hacer con la obra pública, por qué han desfinanciado toda la infraestructura en el país”.

El ministro de Infraestructura bonaerense remarcó que Milei será el primer presidente argentino sin inaugurar un solo kilómetro de ruta (Infobae en Vivo)

Licitaciones, peajes y el reclamo federal

El funcionario bonaerense denunció cambios en el modelo de licitación para rutas nacionales: “Después de dos años y medio de abandono y de haberse quedado con la plata, han propuesto concesionar las rutas nacionales. ¿Qué hicimos desde la provincia de Buenos Aires? Con AUBASA, que administra el corredor de la ruta dos Buenos Aires-Mar del Plata, nos presentamos. Nos sacaron de la licitación y la están adjudicando de manera absolutamente arbitraria”.

Explicó que la idea bonaerense era reinvertir el ciento por ciento de lo recaudado en obra pública: “AUBASA es una empresa que no tiene lucro. Caputo va a elegir a empresas que van a cobrar peajes muchísimo más caros”. Katopodis agregó que recurrieron a la vía administrativa y judicial para impugnar el proceso.

El ministro advirtió sobre la generalización del cobro de peajes: “Vamos a un sistema donde todas las rutas de la Argentina, vos vas a salir con tu auto y te vas a encontrar cabinas de peaje cada 100 kilómetros, cada 50 kilómetros. Si hacen las obras primero, no tengo problema. Ahora, el modelo de poner cabinas, tarifas dolarizadas y que no te corten el pasto es injusto”.

Respecto al apoyo de otros sectores políticos, sostuvo: “Todos los gobernadores, en ese tema, están parados en el mismo lugar. El federalismo y la obra pública unen a oficialistas y opositores”.

La situación de las rutas provinciales y la matriz tributaria

Ante la consulta sobre el estado de la infraestructura provincial, Katopodis remarcó: “Todos los días hay que seguir invirtiendo. Se está duplicando la ruta 11 en la costa, se está repavimentando la ruta dos, se están haciendo obras en casi todos los corredores productivos de la provincia. Falta, pero estamos en un contexto de mucha restricción y muy comprometidos presupuestariamente”.

Katopodis reafirmó su compromiso con la gestión de Axel Kicillof y dejó abierta la posibilidad de una futura candidatura a la gobernación de Buenos Aires (Infobae en Vivo)

A la hora de comparar gestiones, Katopodis afirmó: “No hemos tenido una sola denuncia en cuatro años como ministro ni en mis tres mandatos como intendente en San Martín. Nunca nos hubiésemos animado a cambiar una licitación una semana antes de que venza el plazo solo para armar la medida de algún negocio”.

Sobre la presión tributaria y el financiamiento de obras, el ministro descartó que la solución pase por subir impuestos a la clase media: “Da la sensación de que Milei le ha bajado los impuestos a los más ricos y que hoy el peso del esfuerzo lo están haciendo los sectores medios y la clase baja. Nosotros creemos que los más ricos de la Argentina tienen que cargar proporcionalmente y de una manera justa”.

Katopodis advirtió sobre el impacto del modelo nacional en el entramado social bonaerense: “La provincia de Buenos Aires es la más castigada. Fue elegida por Milei como la provincia enemiga. Las industrias más castigadas de la Argentina de este modelo son las que están en la provincia”. Destacó el esfuerzo de la gestión de Axel Kicillof para sostener la inversión pública y proteger a los sectores vulnerables.

El ministro también hizo un llamado a reconstruir la confianza en la política: “La gente está lejos de la política. Venimos de una defraudación reciente: Milei dijo que lo iba a arreglar él y anda con tres amigos multimillonarios. Si queremos elegir mejores representantes, tenemos que estar cerca, escuchar más y abrir el peronismo”.

Al referirse al futuro del peronismo bonaerense y la eventual sucesión en la provincia, Gabriel Katopodis sostuvo que su aspiración es que quien tome la posta comparta los mismos valores de gestión. Ante la consulta explícita sobre si le gustaría ser esa persona, respondió: “Sí, por supuesto, pero hoy mi tarea está en acompañar a Axel, en garantizar que en los 135 municipios haya obra pública, como lo hice cuando estuve en Nación”. De esta manera, el ministro dejó abierta la posibilidad, aunque remarcó que actualmente su prioridad es respaldar la gestión de Kicillof y asegurar la continuidad de la inversión pública en todo el territorio bonaerense.

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