Mayra Mendoza recordó cómo fue el día que la operaron de un tumor en 2021: “Me explotó la vida y exploté en salud”

La actual diputada bonaerense por Fuerza Patria y ex intendenta de Quilmes contó detalles sobre su estado de salud cuando tuvo que afrontar la intervención quirúrgica sobre el final de la pandemia

La actual diputada bonaerense por Fuerza Patria, Mayra Mendoza, recordó cómo fue la operación que tuvo que sobrepasar en 2021 cuando ingresó al quirófano por un tumor. La intendenta de Quilmes en uso de licencia contó detalles sobre su estado de salud y cómo el entrenamiento la ayudó a mejorar su calidad de vida.

En diálogo con Ernesto Tenembaum por Radio Con Vos, la dirigente peronista cordó que en 2021 tuvo que ser operada de un tumor “entre el cuello y la cabeza”. “Saliendo de la pandemia, empecé a preguntarme qué era lo que estaba pasando en mi organismo para eso. Las mujeres tenemos un tema hormonal de células, que hay que conocer. Y yo quería saber de qué se trataba, por qué un conjunto de células ahí se organizaron para hacer quilombo”, explicó.

Y reveló: “Por suerte, lo extrajeron y ya, pero si eso se convertía en algo que me indicaba tratamiento, iba a ser un tema. Entonces empecé desde ahí a ver qué era todo lo que tenía, pero con registro. Y el ejercicio y la musculatura son clave, porque yo no podía dormir. Yo había salido de la pandemia, era intendenta, la pasé realmente muy mal. Fueron años muy difíciles y no dormía. Tenía una hija de cinco años y me había separado en ese momento. Me explotó la vida y también exploté en salud”.

Mayra Mendoza habló sobre el día que tuvo que ser operada por un tumor en 2021 (AG La Plata)

La intervención se llevó a cabo en junio de 2021, cuando la entonces jefa municipal quilmeña fue intervenida en el Hospital Universitario Austral de Pilar del adenoma pleomorfo de la glándula parótida izquierda que se le detectó. Según el reporte médico, el tumor, que estaba alojado en la zona superior de la mandíbula, fue extirpado y se confirmó entonces que era benigno.

La operación se realizó en la zona superior de su mandíbula y estuvo a cargo del doctor Pedro Saco, el mismo cirujano que operó a la ex presidenta Cristina Kirchner en 2012.

En ese marco, Mendoza explicó cómo el entrenamiento la ayudó a mejorar su calidad de vida: “Todos los días hago un laburo para gestionar el estrés, para bajar el cortisol. Comencé a entrenar y entreno, no siempre con ganas, pero entreno con disciplina. Tengo conducta de autocuidado; me parece que forma parte de la responsabilidad política”.

Y en referencia a la ex mandataria Cristina Kirchner, agregó: “Yo la veo entrenando hoy y digo: ‘Qué bien, es lo que debe hacer’, ¿no? Porque está en una situación muy injusta. Insisto, para mí secuestrada por el poder y se sigue cuidando y está íntegra y lúcida. Eso tiene que ver con la responsabilidad política, que como militante y como mamá entiendo que hay que tener".

Filtraron un mensaje sarcástico de Mayra Mendoza sobre la salud de Carlos Bianco

Registro en el que Mayra Mendoza realiza un comentario sarcástico sobre el estado de salud de Carlos Bianco, agudizando las tensiones en el seno del peronismo.

En las últimas horas, la dirigente volvió a ser noticia después de que se conociera un mensaje irónico que envió a un grupo con intendentes tras conocerse la operación que afrontó en Barcelona Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así, se reabrió las heridas entre La Cámpora y el gobierno de Axel Kicillof, que pulsean por la conducción del peronismo.

Mientras varios jefes comunales manifestaron su deseo de pronta recuperación para Bianco, como Nicolás Mantegazza (San Vicente), Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles) y Maximiliano Wesner (Olavarría), el mensaje de Mendoza se diferenció del resto.

“Va a estar todo bien. Es la misma operación que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en diciembre. Distintos contextos: a vos te tocó en Barcelona y a ella presa”, deslizó la ex intendenta de Quilmes, que asumió en diciembre pasado como legisladora provincial. Y el reproche continuó hacia el gobernador bonaerense: “Entiendo la preocupación de Axel. Insisto con que hubiera sido HUMANO que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”.

Fuentes del entorno de Mendoza indicaron a Infobae que “alguien de ese grupo de Whatsapp giró esa captura”, y decidió intencionadamente filtrarla a la prensa. Si bien no desmintieron la veracidad del contenido, negaron que la difusión provenga del entorno de la dirigente de La Cámpora. “No fuimos nosotros”, aclararon.

La referencia de la ex intendenta de Quilmes aludía a que Kicillof evitó visitar a Cristina Kirchner, cuando fue operada en diciembre del año pasado por apendicitis en el Sanatorio Otamendi. Del gabinete del gobernador, sí estuvo presente en aquella oportunidad el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quién además es el médico que la atendió por la dolencia.