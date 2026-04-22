El Gobierno desestima un acercamiento entre Milei y Macri, pero garantiza un acuerdo electoral con el PRO

El presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri (Prensa Senado)

Ante el reciente relanzamiento del PRO, y horas después de que el jefe de bloque de la bancada amarilla en Diputados, Cristian Ritondo, se expidiera al respecto, en el Gobierno no ven factible la posibilidad de que el presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri retomen el vínculo fluido que alguna vez supieron tener, pero garantizan nuevos acuerdos electorales entre La Libertad Avanza (LLA) y el partido amarillo rumbo a 2027.

“Esa relación no tiene retorno. Macri nunca entendió nada y fue ofensivo con Karina”, arremetió un estrecho colaborador del libertario luego de que el legislador aliado al oficialismo planteara la necesidad de la relación vuelva al estadío post 2023.

Esta mañana, Cristian Ritondo, uno de los referentes del PRO que más pujó para concretar la alianza en los comicios de medio término de 2025, hizo pública su expresión de deseo al plantear la idea de acortar la distancia entre los referentes de la derecha argentina. “A mí, personalmente me gustaría que fuera mejor, que fuera esa relación que vi anterior al 23 y que lo palpé en directo la vocación de Mauricio de colaborar, el día del famoso conocido Pacto de Olivos, que estuve en esa reunión”, sostuvo en declaraciones a Infobae En Vivo.

En sintonía, el diputado amarillo Darío Nieto reveló que Macri y Milei no hablan “hace tiempo”, y mencionó como punto de quiebre la última cena en la quinta de Olivos que tuvo lugar el viernes 31 de octubre del 25. "Creo que no hablan desde la última cena esa que no salió muy bien con lo de Adorni, Marín y todo eso”, sostuvo.

El expresidente Mauricio Macri junto al diputado Darío Nieto

En Balcarce 50 coinciden. Por un lado, le facturan al exmandatario los fuertes cuestionamientos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor presidencial, Santiago Caputo, pero también creen que la decisión del exBoca de oponerse a la designación de Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos terminó por detonar los puentes.

“Macri creyó que podía explicar cómo hacer las cosas habiendo sido un fracaso. Nunca entendió su lugar en el mundo”, planteó una importante voz con acceso al despacho presidencial ante Infobae.

En más de una oportunidad, en especial durante el período electoral 2025, el ex Juntos por el Cambio rechazó la estrategia en la materia impartida por la funcionaria y la responsabilizó por la falta de acuerdos en la elección por la Legislatura porteña. “No fuimos juntos por una decisión de Karina Milei”, supo plantear, lo que generó el malestar del mandatario y obligó a Francos a mediar entre los dos para destrabar la tensión.

Sin embargo, los dardos contra el fundador del PRO no restrigen las posibilidades de La Libertad Avanza de reeditar entendimientos con miras al desafío reeleccionista de Milei rumbo a 2027. “En la última elección fuimos juntos. Es el Presidente del partido y puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires metió dos diputados que fueron pedidos por él”, plantearon ante este medio desde el armado violeta.

En Balcarce 50 hacen alusión a los legisladores Dario Nieto y Antonela Giampieri, del riñón del primero, “poca conocida en el PRO”, como la definene en las filas violetas, que conquistaron su lugar en el Cámara de Diputados producto de una lista conjunta. Además, señalan la buena sintonía expresa tras el desembarco de Diego Santilli, aún afiliado al PRO en lo formal, pero cada vez más distante del espacio.

El expresidente Mauricio Macri saluda a la audiencia con las manos en alto desde un escenario, con pantallas que proyectan una multitud y otros gráficos detrás de él

Desde mediados de marzo, hasta la actualidad, Macri se muestra activo y trabaja por la reconversión del espacio que fundó. En uso de la simbología tradicional amarilla, globos multicolores incluidos y música de Tan Biónica y Airbag, celebró un acto en Parque Norte donde tomó distancia de La Libertad Avanza sin dar precisiones de cara a 2027. “No somos un paso atrás, somos el próximo paso, el que consolida lo que se logró”, prometió ante más de tres mil dirigentes políticos.

En el campamento libertario desestiman la proyección electoral del espacio pensada por fuera de una articulación con el partido fundado por Javier Milei y destacan a los dirigentes amarillos que se muestran abiertos a asociarse en los comicios de 2027. No obstante, no hay margen para pensar que el candidato presidencial no sea el libertario.

Aún con tiempo, y un Mundial por disputarse, la ruptura en el vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel deja abierta la posibilidad de que la titular del Senado pueda dar curso a sus aspiraciones electorales de así decidirlo. Al respecto, en Balcarce 50 sostienen que la abogada carece de “peso propio” por fuera del espacio y explican su popularidad al enganche con la imagen del mandatario.

Si bien los libertarios accionaron los primeros movimientos incipientes, con la puesta en pie de una mesa electoral coordinada por la menor de los Milei junto al ministro del Interior, Diego Santilli, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, prometen que el grueso de las definiciones quedará para después de julio.