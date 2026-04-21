Ritondo ponderó a Santilli como candidato a gobernador bonaerense y pidió una alianza con LLA: “No hay opción”

El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, profundiza sobre la necesidad de modificar la Ley de Salud Mental para abordar eficazmente las adicciones y la internación involuntaria. También expone su visión sobre el elevado número de pensiones por discapacidad en Argentina, comparándolo con "países en guerra".

El presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, calificó a Diego Santilli como el postulante más sólido para la gobernación de la provincia de Buenos Aires y subrayó la necesidad de sellar una alianza con La Libertad Avanza para enfrentar al populismo en 2025.

En diálogo con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Ritondo marcó postura sobre la estrategia electoral y el escenario interno de su espacio: “En provincia de Buenos Aires no hay opción si queremos ganar, hay que ir juntos. Tenemos que hacer un proceso donde después veremos la selección de candidato, veremos de qué forma hacemos uno o dos, pero tenemos que ir juntos si queremos ganarle al populismo”.

“Yo lo he dicho el día que ganamos la elección, lo considero quien mejor está, quien más voluntad tiene y lógicamente se coloca en un lugar donde tiene que tener el apoyo de ambos, por lo menos de los dos partidos principales”, expresó Ritondo al ser consultado sobre la candidatura de Diego Santilli.

El diputado subrayó la importancia de sumar a sectores del radicalismo bonaerense: “Hay que sumar a un sector de Maximiliano Abad. Por no decir todo el radicalismo que quiera jugar en esto, pero es importante que aquellas fuerzas que quieren el cambio en la provincia de Buenos Aires vayan juntos”.

Ritondo remarcó que la división en la última contienda electoral favoreció al oficialismo: “No nos vuelva a pasar, que fuimos divididos porque era una elección presidencial donde no nos poníamos de acuerdo, pero en esta ocasión vayamos juntos”.

Cristian Ritondo ponderó a Diego Santilli como candidato a gobernador bonaerense

Sobre la relación entre el PRO y La Libertad Avanza, Ritondo explicó: “Yo convivo diariamente con La Libertad Avanza, con Martín Menem, con el Gobierno. Por supuesto, el ministro de Interior es mi amigo Diego Santilli, que es un hombre del PRO, pero también con Karina, con Santiago. La verdad es que tenemos un excelente diálogo, entendemos primero la idea. Ahora, nosotros no gobernamos”.

El diputado diferenció el acompañamiento parlamentario de un acuerdo de cogobierno: “No es un acompañamiento a ciegas, sino que desde el 10 de diciembre estamos votando las cosas que creemos que tenemos que hacer. Así como hemos modificado leyes porque no nos parecían como estaban y discutimos cada una, también hemos puesto el cuerpo y el alma en la ley de bases, en bancar el decreto setenta”.

Respecto al ingreso de dirigentes del PRO al gabinete nacional, Ritondo aclaró: “Eso no fue un acuerdo partidario, fue una elección que hizo el presidente convocando a distintas figuras que venían del PRO. Cada funcionario es el que elige el presidente”.

Consultado por la distancia entre Javier Milei y Mauricio Macri, Ritondo admitió: “Lógicamente, a mí personalmente me gustaría que fuera mejor, que fuera esa relación que vi anterior al 23 y que lo palpé en directo la vocación de Mauricio de colaborar, el día del famoso conocido Pacto de Olivos, que yo estuve en esa reunión”.

En relación al futuro del PRO, el jefe de bloque evitó adelantar definiciones sobre candidaturas: “Falta muchísimo. La experiencia que uno está teniendo es que se terminan definiendo las cosas en los últimos seis meses. Mauricio lo ha señalado, pero lo he dicho yo también: en provincia de Buenos Aires no hay opción si queremos ganar, hay que ir juntos”.

Martín Menem y Cristian Ritondo

Ratificó la centralidad de Santilli, pero sin descartar otros nombres ni forzar definiciones prematuras: “Cuando vengan las elecciones veremos, pero me parece que falta mucho y lo peor que podríamos hacer hoy es estar diciendo qué vamos a hacer dentro de dos años, cuando no lo tenemos definido”.

Al mencionar declaraciones recientes de Horacio Rodríguez Larreta en el mismo programa, Ritondo cuestionó la idea de que el PRO fue “entregado” a La Libertad Avanza: “Me parece erróneo, porque en 2015 teníamos veintiocho legisladores del PRO y cuando asumió Jorge Macri tenía once. Todos los demás no eran del PRO, con lo cual a quién se lo entregó no sé. Evaluar desde ahí está mal. Nadie entregó nada”.

El diputado defendió la coherencia del PRO al acompañar iniciativas del Gobierno nacional: “Lo que creemos que está bien, lo vamos a acompañar. Ser de otra manera es la hipocresía de la Argentina. El PRO, por su formación, no lo hace ni lo va a hacer. Apoyamos fuertemente a nuestros tres gobernadores y a la cantidad de intendentes que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que muestran que todos los días se puede gestionar de forma distinta”.

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