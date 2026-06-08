Evacuaron el Ministerio de Economía por una amenaza de bomba

Empleados evacúan el Ministerio de Economía en Buenos Aires por amenaza de bomba, congregándose en la calle

El ministerio de Economía fue evacuado en la tarde de este lunes como resultado de una amenaza de bomba. El personal de la cartera de Hacienda recibió la orden de desalojar el lugar poco antes de las 15 horas, en medio del despliegue de un operativo de seguridad.

Según la seguridad del ministerio, el motivo de la evacuación fue una amenaza de bomba.

Poco antes de las 15, empezaron a sonar alarmas en todos los pasillos, según relataron testigos. Los empleados salieron por escaleras, ya que todos lo ascensores estaban bloqueados. El punto de encuentro para los evacuados fue la Plaza de Mayo.

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Representantes de la Comisión Interna de trabajadores del Ministerio de Economía coordinan una evacuación frente a la Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina.

Hubo momentos de confusión entre los empleados, ya que pensaban que se trataba de un simulacro. Al rato, llegaron 5 móviles de la Policía Federal.

La Comisión Interna del ministerio informó que se recibieron dos llamadas de amenaza de bomba por lo que la Policía Federal, encargada de la seguridad de la cartera, decidió la evacuación precentiva.

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Mientras el personal del organismo esperaba en la calle, perros de la policía trabajaban en el edificio y se había dado parte al escuadrón antibombas.

Según pudo saber Infobae, el ministro de Economía Luis Caputo se encontraba en el edificio al momento de la amenaza. Estaba, en ese momento, reunido con el ex presidente de Colombia, Iván Duque.

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Según fuentes de la Policía Federal Argentina (PFA), ante la alarma se le dio intervención a efectivos de la fuerza.

“Están realizando la inspección del lugar”, dijeron las fuentes a este medio.

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