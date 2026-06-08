Política

El peronismo retomó el diálogo por el velorio del Indio Solari, pero es incierto el futuro de la relación entre Kicillof y Máximo Kirchner

La despedida del ídolo popular obligó al Gobernador y al referente de La Cámpora a coordinar la histórica procesión, que fue en paz y emotiva. El rol de Jorge Ferraresi y una ventana que por el momento no cambiará la cuestión de fondo

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Máximo Kirchner se acercó a la casa del Indio Solari
Fotografía: RSFotos

Lo contó el periodista y biógrafo del Indio Solari, Marcelo Figueras: Máximo Kirchner y Axel Kicillof hablaron al menos tres veces el viernes cuando la noticia de la muerte de Indio Solari sacudió la realidad y cambió la agenda. El hecho que conmocionó a cientos de miles de personas puso en stand by la dinámica diaria en las cúpulas dirigenciales de un peronismo que, con epicentro en la provincia de Buenos Aires, sigue discutiendo (y buscando) un liderazgo.

Máximo Kirchner estuvo en Parque Leloir con la familia del Indio durante todo el viernes. En ese momento, mientras esquivaba medios y discutía con la policía para pasar al perímetro de la casa del músico, con quien tenía una relación de años, Axel Kicillof abría un congreso del Ministerio de Mujeres y Diversidades y decía que se había ido un “héroe argentino”. También, emocionado, se definía como ricotero. Al gobernador le habían avisado antes de que la noticia sea noticia. Después de eso, empezaron los llamados para ver qué hacer, cómo despedir a un ícono para millones de argentinos que, irremediablemente, encenderían un fuego abrasador. El diálogo entre ambos era inevitable.

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Velorio del Indio Solari
Este lunes por la madrugada finalizó el velorio del Indio Solari. Por el lugar trasnitaron cientos de miles de personas. No hubo incidentes (Fotografía: RSFotos)

Nuestro balance de la organización fue excelente”, confiaron desde el entorno de Kicillof a Infobae este lunes por la mañana, con el velorio ya culminado. En La Plata reconocieron que el diálogo entre el mandatario —y sus ministros— con Kirchner y otras figuras de La Cámpora que también estuvieron en detalles de logística, como el senador provincial Emmanuel González Santalla —que es de Avellaneda—, fue “cordial” y siempre “respetando lo que quería la familia”. Algo que también planteó Kicillof en las distintas entrevistas que dio en estos días: contó que volvió a hablar y a verse con Kirchner. El gobernador estuvo en Villa Domínico el domingo a la mañana.

La ‘producción’, si se quiere, fue de La Cámpora”, admitió una voz que siguió de cerca los detalles de la jornada durante todo este domingo y lunes por la madrugada. En rigor, los jóvenes de pechera blanca con la insignia Indio eran militantes de la organización que conduce Máximo Kirchner. Se dispusieron en los puntos de contención junto a los bomberos y dentro de la capilla ardiente. Algunos hasta contuvieron emocionalmente a quienes lloraban ante el féretro del otro lado de la valla. Afuera había pasacalles que pedían la libertad de Cristina. Uno sobre Avenida Mitre, ya en el sector de salida del polideportivo Gatica, decía: “InDIOS ETERNO y Cristina Libre”. Otro en el mismo sentido y la firma “Graciosos y valientes”. La disposición de las pantallas, la música, la estética del lugar también tuvo el sello de La Cámpora, siempre con aval de la familia.

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Velorio del Indio Solari
Miles de remeras, banderas, flores, gorros, cartas y demás objetos dejaron los seguidores al pie del féretro del Indio (TOMAS CUESTA / AFP)

Kirchner no solo retomó el diálogo con Kicillof. También llamó al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, cuando la opción del estadio de Racing, Juan D. Perón, quedó sin efecto por disposición del club, según admitieron fuentes de distintos sectores. Ferraresi está de licencia como intendente. Sin embargo, puso a disposición las instalaciones del Polideportivo José María Gatica en Avenida Mitre al 5000. Quien coordinó la logística local, vinculada al ordenamiento del tránsito, con colas que llegaron a los 10 kilómetros de largo, entre otras cuestiones, fue el secretario de Seguridad del distrito, Alejo Chornobroff. No era la primera vez que el municipio realizaba eventos de grandes magnitudes. La Provincia monitoreó todo y puso su estructura: ambulancias, puestos de hidratación, baños químicos, efectivos policiales —cuya tarea fue estar en los alrededores y lo más lejos posible del grueso de la multitud para evitar incidentes—, entre otras cuestiones.

Una multitud de personas, incluyendo varios bomberos con uniforme, se congrega al aire libre; en el fondo, un paraguas negro lleva un diseño blanco
Los puntos de contención quedaron a cargo de bomberos de la Provincia, sin efectivos policiales. No hubo incidenetes en las 20 horas que duró la procesión (Jaime Olivos)

¿Hay un cambio en la dinámica política interna a partir de esto?, consultó Infobae a los distintos actores implicados en la organización del evento. La respuesta fue parecida, pero, de momento, se circunscribe al hecho. Hubo que ponerse de acuerdo y estar a la altura de las circunstancias. “Nosotros estamos abiertos al diálogo, siempre que haya respeto y argumentos”, deslizan del lado de Kicillof y no mucho más. En el kirchnerismo van en la misma línea, aunque remarcan que no hay réditos políticos y que la decisión y el accionar de Máximo Kirchner fueron por la relación que lo unía con el ídolo popular y su familia. Una muestra de ello, y que por estas horas se recordó, se remonta al 1 de septiembre de 2022, cuando atentaron contra Cristina Kirchner en la puerta de su casa en Recoleta: cuando le avisaron al diputado nacional, él cenaba con Solari y la familia. “Estuvo colaborando para que salga todo bien, en el rol de amigo del Indio, de amigo de la familia”, detallan en el cristinismo y buscan correr el factor político de cómo continuará la relación con el kicillofismo.

A esta hora, no hay demasiadas certezas de que los temas de fondo dentro del peronismo se hayan acomodado. El eje central de esa discusión, sugieren distintos satélites, es si Kicillof mantendrá un encuentro con Cristina Kirchner. Siguen en la agenda pendientes, como la eventual candidatura presidencial de Kicillof, el lugar y rol que tendrá la expresidenta —mientras transita su prisión domiciliaria—, el nivel de involucramiento del gobernador y su estructura en la campaña que lanzó el peronismo para presionar la liberación de CFK y otros menesteres, más pequeños, de cara a la elección del año que viene.

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