“No somos oposición, somos el próximo paso”: la nueva narrativa del PRO para revalidar a Macri y diferenciarse de LLA

Mauricio Macri en el centro, acompañado por María Eugenia Vidal, Jorge Macri, Rogelio Frigerio y Cristian Ritondo (Fotografía: Adrián Escandar)

Durante el relanzamiento del PRO que Mauricio Macri encabezó ayer, en Parque Norte, hubo tres instancias que estructuran una nueva narrativa de cara a las elecciones 2027. El primero fue un mensaje autovalidatorio frente a las chicanas de las usinas libertarias de ser un partido en vías de extinción y de no medir “más de cuatro puntos”.

“Somos muchos más de lo que todo el mundo piensa”, aseguró el exmandatario en una entrevista informal a un stream partidario antes de su discurso formal. Minutos más tarde, el jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri, reforzó esta idea: “Estamos de pie y vivos”. La exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, completó el concepto: “Para estar muertos somos un montón”.

Con un fuerte llamado a la unidad y al futuro, Mauricio Macri arengó a la militancia del PRO en su 20º aniversario. 'No somos un paso atrás, somos el próximo paso', declaró, prometiendo trabajo, gestión e ideas para construir un futuro para todos los argentinos.

En otra instancia, el segundo mensaje de ayer fue la necesidad de ratificar el liderazgo de Macri tras un 2025 complejo y con cuestionamientos internos por la estrategia para los comicios legislativos y la “ambigüedad” en torno a la relación con el presidente Javier Milei y La Libertad Avanza.

En este punto, quizá, fue gráfico el discurso de Cristian Ritondo, de buena relación con interlocutores libertarios. “Estoy donde quiero estar”, señaló el presidente del bloque PRO en Diputados. Fue un pasaje muy aplaudido en el salón Ombú, en Golden Center, y comentado durante la desconcentración. Por lo bajo, un dirigente lo asoció al enojo del legislador por el “operativo seducción” de LLA sobre cuadros amarillos y los rumores sobre un posible veto a presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia.

Cristian Ritondo sobre candidatos en 2027 PBA

Antes de desalojar el predio de Parque Norte, hubo una convocatoria a realizar una foto grupal con todos los dirigentes del interior. Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata en uso de licencia y actual senador provincial, miraba a lo lejos junto a Alejandro Rabinovich, presidente del bloque de diputados en la legislatura bonaerense. Minutos antes, Montenegro, cercano a Ritondo y al actual ministro de Interior, Diego Santilli, se subió al escenario principal para sacarse una foto grupal con Macri.

Ritondo, en tanto, agregó que el partido tiene “un futuro enorme por la capacidad de gestión de cada intendente, de cada diputado y senador, y por la conducción de Mauricio Macri”, a quien calificó como ”líder y jefe político“.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, y los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) Fotografía: Adrián Escandar

El tercer mensaje llegó de la mano del propio expresidente: “El PRO no viene a cuestionar el rumbo, viene a completarlo; somos el próximo paso”. Una declaración de intención, sin fecha específica. Antes del encuentro, y según supo Infobae, Macri tuvo una reunión privada virtual con los principales dirigentes del espacio, quienes le manifestaron lo fuera de tiempo que podría significar hablar de candidaturas específicas en esta instancia.

Entonces, ¿qué es el próximo paso? “Es el armado en la consolidación en los distritos que gobernamos; es fortalecer en donde todavía nos falta; es preparar candidatos a intendentes en las ciudades más importantes del país. Y después, por supuesto, es defender los distritos donde gobernamos y las provincias. Así que es un plan de trabajo que nos ponga el año que viene como una alternativa a las ofertas que ya conocemos”, indicó a este medio Soledad Martínez, intedente de Vicente López y vicepresidenta del PRO, tras el acto.

Fernando De Andreis, diputado y secretario general del partido, junto a Torres, Ritondo y Montenegro Fotografía: Adrián Escandar

Vidal, por su lado, señaló: “Creo que quedaron claros los mensajes del PRO; vamos a seguir siendo defensores del cambio y, en esa defensa del cambio, a veces va a tocar apoyar al gobierno y a veces decirle cuando está haciendo las cosas mal, sin especular. En segundo lugar, el PRO representa para nosotros el próximo paso para la Argentina. Creo que esos fueron los dos grandes mensajes, y que se está preparando para eso, que está formando equipos, que está, eh, haciendo buenas gestiones en donde le toca gobernar, y que lo está haciendo en todo el país”.

Más allá de su discurso de ayer, Ritondo, en las últimas horas y en diálogo con Radio La Red, fue específico en términos electorales para 2027 en la provincia de Buenos Aires y se habló de mantener la alianza con LLA. “Lo que dejó muy claro Mauricio es que el PRO no va a hacer absolutamente nada que pueda hacer que vuelva el populismo, que destruye todo. Un ejemplo, en provincia de Buenos Aires no hay posibilidad ninguna de que no vayamos juntos para derrotar al kirchnerismo, porque si en la provincia de Buenos Aires no damos ese paso, el populismo siempre va a estar ahí, amenazante”.

De izquierda a derecha: Facundo Pérez Carletti, Fernando De Andreis, Ignacio Torres, María Eugenia Vidal, Jorge Macri, Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, Cristian Ritondo, Soledad Martínez, Guillermo Montenegro y Enrique Martín Goerling Lara (Fotografía: Adrián Escandar)

Lo que viene

El encuentro en Parque Norte, además, marca el inicio de un proceso de reactivación partidaria. En la agenda de los armadores nacionales está la realización de cinco encuentros regionales, algunos con la presencia de Macri. Se analiza también alguna actividad en el conurbano bonaerense, quizá en Vicente López, junto a Soledad Martínez.

En paralelo a la reorganización territorial, PRO busca reactivar su estructura partidaria en distritos clave donde el sello se encuentra debilitado, especialmente Córdoba y Tucumán, dos de los distritos donde el partido está intervenido. En el primer caso, mantiene una disputa judicial con el diputado Oscar Agost Carreño por la presencial del partido a nivel provincial, mientras que en el segundo caso designó hace poco a un nuevo interventor: Gabriel Santillán.

A su vez, se intensificaron las reuniones en la sede de la calle Balcarce para fortalecer su posicionamiento digital y la estrategia de comunicación. El paso siguiente será la cena de la Fundación Pensar, que se realizará el 13 de abril, y un encuentro entre los presidentes partidarios del NEA, que se realizará en Chaco.

Ante la consulta de Infobae, un importante dirigente del PRO resumió: “El próximo paso es seguir reconstruyendo el PRO, que evidentemente después de la interna de Patricia con Horacio se destrozó por todos lados”.