Mariano Pérez, el periodista que respaldó a Milei desde sus inicios, habló de la interna en el Gobierno

A seis años del nacimiento del medio Break Point, el periodista Mariano Pérez repasó su historia dentro del ecosistema libertario y reflexionó sobre el presente de Javier Milei, la interna de La Libertad Avanza y el futuro político del espacio. En una entrevista con Infobae A las Nueve, el creador del sitio habló de su rol en la batalla cultural, recordó sus primeros años junto al actual Presidente y dejó definiciones sobre la economía, la oposición y los desafíos del oficialismo.

Pérez acompaña a Milei desde antes de su llegada al Gobierno. El periodista señaló que comenzó con su canal de YouTube hace seis años y destacó que Break Point nació el 18 de junio de 2020, durante la pandemia. Según explicó, antes trabajaba en Necochea vinculado al periodismo deportivo y luego orientó su actividad hacia la política.

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Durante la entrevista, también repasó el crecimiento de su proyecto digital. Actualmente Break Point reúne a 1,6 millones de seguidores y afirmó que vive de esa actividad. “Hoy en día realmente estar en una posición donde mucha gente me está siguiendo y mucha gente apoya lo que es el canal, que la verdad es una locura”, expresó.

Break Point, Milei y el inicio del proyecto

Pérez respaldó las ideas de Milei desde los primeros años de exposición pública del actual mandatario. “Desde los inicios bancando estas ideas”, afirmó al recordar la creación de Break Point y su transición hacia la cobertura política.

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Mariano Pérez afirmó que acompaña a Javier Milei desde sus inicios y dijo que hoy no tiene un diálogo frecuente con el Presidente

El periodista explicó que siempre quiso dedicarse a la comunicación. Incluso contó que durante su infancia imaginaba una carrera ligada al relato deportivo. “Yo quería ser Mariano Closs cuando tenía diez años”, señaló. Sin embargo, luego orientó su trabajo hacia los temas políticos y aseguró que disfruta esa actividad.

Consultado sobre su vínculo con Milei, aclaró que nunca mantuvo una relación cotidiana con el Presidente. Explicó que lo veía con frecuencia durante la campaña electoral, aunque evitó construir una imagen de cercanía permanente. “Nunca fui de molestarlo mucho por WhatsApp”, afirmó.

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Críticas internas y diferencias dentro de La Libertad Avanza

Al mismo tiempo, el periodista se refirió a dirigentes del oficialismo. Pérez cuestionó algunas actitudes hacia militantes y referentes que acompañaron a Milei desde los comienzos del espacio político.

“No me ha parecido que haya sido correcto lo que dijo Martín Menem sobre el Gordo Dan”, señaló. También consideró innecesarias ciertas discusiones públicas impulsadas desde cargos relevantes del Gobierno.

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En materia de economía y elecciones, Mariano Pérez dijo que ve una Argentina más normal, con menos foco en el dólar, y aseguró que Milei reelige REUTERS/ Tomas Cuesta

En ese contexto, defendió el derecho a formular críticas dentro del espacio libertario. “Está bueno poder hacer críticas”, afirmó. Además, sostuvo que apoyar el proyecto político no implica coincidir con todas las decisiones o figuras que forman parte de la estructura oficial.

Pérez también negó versiones que indicaban que había sido desplazado de posibles candidaturas. Explicó que recibió propuestas para ocupar cargos o integrar listas, pero aseguró que decidió mantenerse fuera de la función pública. “Me interesa más dar la batalla cultural desde afuera”, afirmó.

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La batalla cultural y el debate político

El creador de Break Point insistió en diferenciar la batalla cultural de la gestión política. Según explicó, ambas dimensiones se complementan, aunque cumplen funciones distintas.

Pérez sostuvo que la batalla cultural permite explicar y defender determinadas ideas frente a lo que considera interpretaciones erróneas impulsadas por sectores opositores. También remarcó que muchas de las personas involucradas en esa tarea no buscan convertirse en funcionarios.

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Al analizar la dinámica interna del oficialismo, reconoció que pueden existir desacuerdos sobre estrategias políticas o negociaciones legislativas. Sin embargo, consideró que la batalla cultural conserva coherencia y cuenta con referentes comprometidos.

Economía, oposición y perspectivas electorales

En materia económica, Pérez expresó una visión positiva sobre la gestión de Milei. Señaló que percibe un clima de mayor normalidad respecto de períodos anteriores y destacó la menor centralidad del dólar en la conversación pública.

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“Veo gente contenta, esperanzada, que está viendo una situación más normal hoy en día en la Argentina”, afirmó. También reconoció que persisten desafíos, aunque sostuvo que el rumbo económico genera expectativas favorables entre quienes siguen su trabajo.

Respecto de las próximas elecciones presidenciales, se mostró convencido de que Milei obtendrá un nuevo mandato. “No tengo duda de que Milei reelige”, aseguró. De todos modos, aclaró que el resultado dependerá de las candidaturas y alianzas que surjan en la oposición.

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Al referirse al gobernador bonaerense Axel Kicillof, consideró que atraviesa una etapa de indefinición política y cuestionó su capacidad para movilizar a la militancia kirchnerista.

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