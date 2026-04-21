Política

Darío Nieto se refirió al distanciamiento entre Macri y Milei: “Hace tiempo que no hablan”

El legislador porteño y referente del PRO, explicó en Infobae al Regreso cómo impacta la falta de diálogo entre Mauricio Macri y Javier Milei en la estrategia opositora y la dinámica parlamentaria de la centro-derecha

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Darío Nieto confirmó que Mauricio Macri y Javier Milei no mantienen diálogo desde hace tiempo, lo que impacta en la estrategia opositora del PRO

Darío Nieto, legislador de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los dirigentes más cercanos a Mauricio Macri, delineó la postura del PRO sobre su vínculo con Javier Milei y la perspectiva electoral de 2027.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Nieto remarcó las tensiones internas del oficialismo y la presión que enfrenta Macri para definir su futuro político.

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“En el 2023 fui el que más le rompía a Mauricio para que sea candidato a presidente. Ahora estoy con la psicología inversa. No le digo nada, a ver si es candidato él”, admitió, y sobre el escenario de 2027 agregó: “Yo hoy no creo que sea candidato. Es mi visión personal esta. Él te dice: ‘Voy a ver qué hago’ y sí y no. Yo creo que no va a ser candidato, pero de vuelta, falta un año y viste que un año en la Argentina es mucho”.

El PRO y Milei: una alianza parlamentaria con límites

La exposición de las internas en redes sociales y la dinámica de la coalición oficialista fueron temas centrales en el intercambio. Nieto consideró: “Que las internas salgan así a plena luz del día no me parece sano, sea en redes sociales, en un diario, en medios tradicionales. Me parece que no está bueno”.

Para el legislador, la “pelea entre referentes” del oficialismo impacta en la imagen institucional y la llegada de inversiones: “Estos ruidos políticos generan incertidumbre. Valoro mucho el equipo económico de Milei, pero la política y la economía van de la mano. Si la economía funciona muy bien, pero tenés ruidos políticos, los inversores te dicen: ‘Pará, no sé si estoy tan seguro de invertir acá’”.

(Infobae en Vivo)
Nieto valoró la estabilización macroeconómica lograda por Milei, destacando la estabilidad del dólar, la baja del riesgo país y la disminución de la inflación en Argentina (Infobae en Vivo)

En cuanto a la alianza parlamentaria, Nieto fue concreto: “Por lo que se puede ver en el Congreso, sí. Le hemos votado a Milei la mayoría de las leyes. Todas, de hecho, las importantes, como la Ley Bases, la Ley de Glaciares ahora, la reforma laboral. Ojalá entre pronto una reforma tributaria que baje impuestos y se la vamos a votar seguramente también. Pero somos aliados y muchas veces también los periodistas nos han criticado por decir: ‘Che, pero ustedes se entregan, che, pero no piden nada a cambio’. Pero tampoco podés votar en contra de algo que vos pensás, ¿no?”.

Consultado sobre si la relación es “equilibrada”, Nieto respondió: “El que gobierna es Milei, así que nunca puede ser equilibrado cuando una de las dos partes es la que gobierna. Y está bien que gobierne porque fue electo en elecciones democráticas y ganó él”.

Macri, 2027 y el fantasma del kirchnerismo

La posible candidatura de Mauricio Macri en 2027 fue uno de los temas más insistentes. Nieto relató la presión que recibe el ex presidente: “Él está con mucha presión para ser candidato, de dirigentes, del establishment, del periodismo, de la sociedad”. No obstante, dejó en claro que el PRO no pondrá en riesgo la estabilidad macroeconómica ni dividirá el voto opositor: “No va a ser candidato para favorecer al kirchnerismo. Si hay algún riesgo de que vuelva Kicillof o de que vuelva el kirchnerismo, el PRO no va a poner en jaque a la Argentina por su poder personal”.

Nieto remarcó: “Siempre priorizamos que no vuelva el populismo y que no vuelva el kirchnerismo. Si eso está asegurado, el PRO tendrá una alternativa, siempre sobre la base de lo construido por Milei”.

Sobre la gestión actual, sostuvo: “Valoramos mucho la estabilización macroeconómica que hizo Milei. La estabilidad del dólar, la baja del riesgo país, la baja de la inflación, etcétera. ¿Creemos que falta? Sí, creemos que falta que lleguen inversiones, que se genere empleo, que haya inversión en infraestructura, educación pública, ciencia y tecnología. Pero jamás iríamos en contra del kirchnerismo y jamás iríamos en contra de esta estabilidad macro que ha conseguido Milei”.

(Infobae en Vivo)
La estrategia del PRO busca evitar que la candidatura de Macri divida el voto opositor y beneficie un posible regreso del kirchnerismo al poder en 2027 (Infobae en Vivo)

Críticas, demandas y la relación Macri-Milei

Nieto no esquivó las diferencias con el oficialismo libertario: “No me gusta la nula inversión en obra pública. Estuvimos en Chaco, en Corrientes, y nos decían: ‘Che, las rutas son un desastre’”.

También cuestionó el destrato a los periodistas y la falta de diálogo institucional: “Mauricio Macri fue la persona que más conferencias de prensa dio en la historia siendo presidente de la Argentina. No creemos que el destrato a los periodistas esté bien. Hoy en día tenemos a veces al presidente que ataca directamente a todos los diputados y senadores”.

En cuanto a la gestión económica, reconoció avances en la macro, pero advirtió: “Hoy falta que baje eso a la micro, que haya más consumo, más empleo, etcétera”. Y propuso mejorar el gasto estatal mediante tecnología: “Si hoy en día aplicaras mucho más inteligencia artificial y nuevas tecnologías al gobierno, podrías bajar el gasto público muy eficientemente. En Argentina perdés hasta siete puntos del PBI por ineficiencia en compras del Estado. Todo eso se puede eficientizar y sería un montón de plata extra”.

El episodio reciente de Macri en Chaco también fue tema de consulta. Nieto relató: “Mauricio había pactado hablar en la conferencia de prensa, hacer dos preguntas, levantarse e irse. Esa es la tercera pregunta. Lo que hizo mal para mí es no decir: ‘Muchachos, me levanto, gracias por todo’. Salió caminando, charló conmigo y se fue riendo. No fue enojo ni desaire”. Y sobre el vínculo actual con Milei, fue tajante: “Hoy en día no, hace tiempo no hablan ya. Creo que no hablan desde la última cena esa que no salió muy bien con lo de Adorni, Marín y todo eso”.

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