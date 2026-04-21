Javier Milei cantó la canción “Libre” y bailó en el acto por el Día de la Independencia de Israel

El presidente Javier Milei participó del 78avo aniversario de la independencia de Israel y, en medio de la ceremonia, cantó "Libre“, la canción de Nino Bravo. El mandatario fue uno de los encargados de encender las antorchas que representan a las 12 tribus del pueblo judío y dio un discurso en el que reafirmó su alianza estratégica con Benjamin Netanyahu.

Sobre el cierre del acto, el mandatario argentino fue el último encargado de realizar la ceremonia de la que participaron otras personalidades reconocidas israelíes. Este acto marca el inicio del Día de la Independencia del país hebreo y simboliza a las doce tribus bíblicas de Israel.

El presidente Javier Milei y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu

Un dato no menor es que la ceremonia de las antorchas es un evento destacado dentro del calendario israelí, ya que marca el final del Día del Recuerdo —dedicado a los soldados caídos y a las víctimas de acciones violentas— y el inicio de las celebraciones por la independencia del país.

Allí, el jefe de Estado argentino interpretó la canción de Nino Bravo acompañado por dos cantantes locales que lo acompañaron con la letra en español. Una vez que terminó, dio un discurso y bailó en el cierre de la celebración.

Javier Milei cantó "Libre", la canción de Nino Bravo en Israel

Luego, Milei brindó un pequeño discurso y dijo: “En esta vida hay socios y amigos; los amigos, en cambio forjan lazos para toda la vida, unidos por valores morales y compartidos. Argentina e Israel son naciones amigas”. En tanto, reiteró la voluntad de trasladar la embajada argentina en Israel a Jerusalén “cuando las condiciones lo permitan”.

El último domingo se había conocido una pregrabación del momento del canto al que accedió Infobae. Esto se debe a que la ceremonia se había grabado con anterioridad producto del conflicto en Medio Oriente y la posibilidad de que se reabra el fuego entre el Ejército israelí y las fuerzas armadas de Irán.

En el 78avo aniversario, el Presidente participará de un acto y se subirá al escenario junto a dos cantantes para interpretar la pista de Nino Bravo

Durante este lunes, el mandatario comenzó su agenda a las 4.30 AM (hora de la Argentina) con un encuentro con rabinos. El Presidente estudia la religión judía, y ayer fue condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos en la Yeshiva Hebron, una escuela religiosa que forma a la elite de los observantes en Israel.

“La visita a Yeshiva Hebron fue una locura. Milei rompió el protocolo, se fue por un pasillo y los chicos se le abalanzaban. Nunca vi nada parecido”, comentó a Infobae un testigo de la imprevista situación, que conoce cómo funciona la academia religiosa.

A la tarde en Israel, (10 AM hora de la Argentina), el jefe de Estado y su comitiva llegaron al Santo Sepulcro. Milei siempre lo visita cuando está en Jerusalén y, esta vez, la fecha fue especial. Hace un año en Roma, fallecía Francisco, el Papa argentino. Milei tuvo una relación en zigzag con él, pero hoy le rindió tributo personal en el lugar más sagrado del cristianismo.

Javier Milei, junto a su hermana Karina Milei y su comitiva, realiza una visita privada al Santo Sepulcro en Jerusalén, Israel, como parte de su gira oficial.

La trágica historia de “Libre”, el tema de Nino Bravo que cantó Milei

La canción que cantó el presidente argentino, escrita por José Luis Armenteros y Pablo Herrero, guarda un trasfondo histórico en su letra.

Nino Bravo, cuyo nombre real era Luis Manuel Ferri Llopis, nació en España y desarrolló una carrera exitosa que incluyó varios éxitos en la región hispanoparlante. Su trayectoria comenzó con el grupo Los Hispánicos y luego Los Superson, hasta que en 1969 firmó contrato con la discográfica Polydor. Su interpretación de “Te quiero, te quiero” marcó el inicio de su popularidad.

A partir de allí, Bravo encadenó una serie de canciones reconocidas, como “Un beso y una flor”, “Noelia” y “América, América”. Sin embargo, “Libre” obtuvo especial trascendencia. El tema, escrito por José Luis Armenteros y Pablo Herrero, apareció en octubre de 1972 en el álbum Mi Tierra. La grabación tuvo un éxito inmediato.

La letra de “Libre” narra el anhelo de un joven por cruzar una frontera en busca de su libertad. Armenteros y Herrero se inspiraron en un hecho real que los conmovió: la historia de Peter Fechter, un joven alemán de 18 años que intentó huir de Berlín Oriental hacia el lado occidental y resultó muerto durante su escape.

La policía se lleva el cuerpo de Peter, quien agonizó sin que nadie lo socorriera en el espacio conocido como Zona de la Muerte. Los oficiales habían disparado contra el joven de 18 años mientras él trataba de escapar de Berlín Oriental (Herbert Ernst/AP)

En agosto de 1962, Peter Fechter y su amigo Helmut Kulbeik planificaron durante varias semanas su escape de Alemania Oriental. Eligieron un punto considerado vulnerable en el Muro de Berlín, se escondieron en una panadería y esperaron el momento adecuado. Ambos saltaron el muro. Kulbeik logró llegar al lado occidental, pero Fechter cayó herido en la llamada “Zona de Nadie” tras recibir un disparo de un soldado fronterizo.

Durante 50 minutos, Fechter agonizó sin recibir asistencia. A pesar de la presencia de numerosos testigos de ambos lados del muro, nadie cruzó para ayudarlo. Soldados del lado occidental le arrojaron un botiquín, pero Fechter no pudo utilizarlo. Finalmente, dos soldados orientales recogieron su cuerpo cuando ya había fallecido.

El caso se convirtió en un símbolo de la tragedia que significaba el Muro de Berlín para las familias separadas y los ciudadanos que deseaban la libertad. Fechter tenía 18 años. Su muerte provocó manifestaciones y fue ampliamente difundida en medios internacionales, incluida la revista Time, que utilizó la expresión “El Muro de la Vergüenza”.