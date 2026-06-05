María Eugenia Vidal: “Me encantaría que el candidato del PRO sea Mauricio Macri pero él todavía no decidió”

María Eugenia Vidal dijo que le gustaría que Mauricio Macri sea el candidato presidencial del PRO en las elecciones de 2027, aunque aclaró que él todavía no decidió

En medio de las discusiones sobre el escenario político de cara a las elecciones de 2027, María Eugenia Vidal expresó su preferencia para una eventual candidatura presidencial del PRO y señaló que le gustaría que Mauricio Macri encabece la propuesta del partido. La exgobernadora bonaerense aclaró que el expresidente todavía no definió si competirá, aunque destacó su participación activa en la estructura partidaria.

En una entrevista con Infobae A las Nueve, Vidal dialogó sobre la actualidad política y el futuro del partido. La exfuncionaria se refirió al respeto por las instituciones y a la necesidad de que el Gobierno acate las decisiones de otros poderes del Estado. En ese marco, consideró que el presidente Javier Milei enfrenta una oportunidad para ratificar su compromiso con los principios republicanos.

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“Creo que es una gran oportunidad para que el presidente demuestre que es republicano, que es democrático, que respeta las decisiones del Congreso”, afirmó la dirigente. También sostuvo que el cumplimiento de las leyes, los fallos judiciales y las decisiones legislativas resulta clave para fortalecer la confianza y favorecer las inversiones.

El PRO competirá con una propuesta propia

La exgobernadora sostuvo que el PRO buscará ocupar un lugar central en la discusión política de los próximos años. Por ese motivo, descartó la posibilidad de que el partido renuncie a presentar una alternativa propia en las elecciones presidenciales. “Yo creo que el PRO va a tener un candidato propio, va a tener un candidato propio relevante y va a competir en el 2027”, afirmó.

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Vidal afirmó que el PRO competirá en 2027 con una propuesta propia y con un candidato propio relevante

Según explicó, el aporte del partido no se limita a la competencia electoral. Vidal señaló que la fuerza mantiene una agenda vinculada con la defensa de las instituciones, la gestión pública y el funcionamiento del Estado.

“Nosotros no venimos a destruir el Estado, sino a hacer que mejore”, sostuvo. Además, mencionó experiencias de gestión que atribuyó a dirigentes del PRO en distintos distritos del país.

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La dirigente también remarcó que el espacio conserva posiciones históricas relacionadas con la transparencia y el control sobre la función pública. En ese sentido, afirmó que el partido exige explicaciones cuando surgen cuestionamientos sobre funcionarios.

Mauricio Macri, el nombre para 2027

Vidal respondió una consulta sobre quién le gustaría que encabezara una boleta presidencial del PRO. “No tengo dudas. Me encantaría que fuera Mauricio, por supuesto”, respondió. Luego reforzó la idea: “Me encantaría que fuera él”. Sin embargo, aclaró que la decisión todavía no está tomada. “Bueno, él no expresó su decisión todavía”, señaló.

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A pesar de esa incertidumbre, describió a Mauricio Macri como una figura con fuerte presencia dentro del partido. Vidal destacó sus recorridas por distintas provincias y su participación en actividades vinculadas con la formación de equipos técnicos y dirigentes. “Lo que sí, lo veo muy activo, involucrado con el PRO, promoviendo nuevos dirigentes”, afirmó.

Además, indicó que el expresidente mantiene reuniones frecuentes con referentes jóvenes y participa de las actividades de la Fundación Pensar. “Yo lo veo muy activo. Luego, la decisión que va a tomar depende de él. Lo que a mí me gustaría es que él fuera candidato”, agregó.

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La exgobernadora bonaerense sostuvo que el PRO busca ocupar un lugar central en la discusión política de los próximos años

La discusión sobre el rol del PRO frente a La Libertad Avanza

Por otra parte, Vidal habló sobre el impacto que podría tener una candidatura propia del PRO en un escenario electoral donde La Libertad Avanza busque la reelección.

La exfuncionaria rechazó la idea de que una propuesta independiente favorezca automáticamente al kirchnerismo. Para respaldar esa postura recordó el recorrido electoral de Javier Milei en 2023. “Lo primero que demostró que eso no es así es Milei”, sostuvo.

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La dirigente señaló que muchos dirigentes consideraban entonces que una candidatura por fuera de Juntos por el Cambio podía beneficiar al kirchnerismo. Sin embargo, recordó que Milei ganó la elección presidencial.

A partir de ese antecedente, planteó que Argentina necesita consolidar dos fuerzas competitivas que compartan un rumbo económico similar. Según explicó, esa situación ofrecería previsibilidad y confianza para quienes evalúan invertir en el país.

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Críticas al oficialismo y defensa de la institucionalidad

También marcó diferencias con algunas situaciones vinculadas con el Gobierno nacional. En ese contexto, cuando le preguntaron si exjefe de Gabinete Marcos Peña habría atravesado una situación similar a la que enfrenta Manuel Adorni por cuestionamientos relacionados con su declaración jurada, respondió tajante: “Nunca. Estoy segura que nunca”.

La dirigente fue más allá y agregó que Mauricio Macri tampoco habría aceptado una situación de ese tipo dentro de su administración. “Mauricio no hubiera permitido tener un jefe de gabinete que durante más de dos meses no puede explicar su declaración jurada”, sostuvo.

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Sobre el panorama electoral, Vidal evitó realizar pronósticos. “No creo en las encuestas un año antes”, afirmó al referirse a los estudios de opinión que buscan anticipar el resultado de los próximos comicios.

Y ante la posibilidad de una competencia presidencial entre Mauricio Macri y Javier Milei en 2027, cerró con una definición concreta: “Si Mauricio decide ser candidato a presidente, no tengo duda que el PRO va a ir con una boleta con él encabezando”.

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