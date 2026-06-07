Política

La Libertad Avanza pierde capital en el Senado y hace tres meses que se le escapan leyes clave

La sesión del jueves -avanzó un acuerdo con holdouts- mostró a un bloque libertario desbandado y sin conducción. Alarma por un potencial espejo en los próximos días. “Todo el mundo se llevó todo, menos el Presidente”, dijo a Infobae un mileísta

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Sesión ordinaria del Senado de la Nación
El pleno de la Cámara alta, durante la sesión del jueves pasado (Prensa Senado)

La penosa sesión del jueves último pinceló un panorama inesperado en el Senado: la crisis por los pliegos judiciales limó el capital que tanto le costó a La Libertad Avanza y sólo consiguió gracias a las elecciones de octubre pasado, tras largos meses de penuria legislativa, entre 2024 y 2025. La bancada se mostró desbandada y sin conducción y la sensación que quedó en la noche de esa jornada, tal como indicaron a Infobae desde un despacho mileísta, es que “todo el mundo se llevó todo del recinto, menos el Presidente”, y lo peor: en la Cámara alta, a la Casa Rosada se le escapan leyes de peso e interesan de verdad desde hace más de tres meses, salvo el reciente acuerdo con holdouts que debe ser sancionado rápido por Diputados.

Para tener una idea de la magnitud del error que cometió el oficialismo: en la definición de María Verónica Michelli, votó a favor el incontrolable showman Francisco Paoltroni; se abstuvo la titular de bloque, Patricia Bullrich, quien armó el lío y eligió ir por la ancha avenida del medio nada menos que para un pliego judicial; y, la restante mayoría, rechazó. El formoseño, una vez finalizado el convite y después de una mini cumbre libertaria -forzada- para calmar las aguas, solicitó en el chat de senadores que, si lo vuelven a echar, que al menos le avisen antes. En tanto, el usual saltarín Luis Juez (Córdoba) aprovechó el papelón para ofuscarse y retirarse de forma anticipada. Era lo más fácil de hacer para la inmunidad. Llora la República.

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Pantalla dividida en cuatro paneles mostrando resultados de votación en el Senado de Argentina: fecha, distribución de votos, requisitos de mayoría y aprobación con 44 afirmaciones
La pantalla del Senado muestra los resultados de la votación que aprobó el pliego de Verónica Michelli como jueza con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones

“¿Desde cuándo no se vota una ley importante acá? Revisá las cuatro sesiones que tuvimos entre marzo, abril, mayo y después decime. Nos salvó hoy -por el jueves- lo de holdouts, que fue una piedra en el zapato bien resuelta y ahora falta Diputados. Lindas las épocas cuando terminaban acá y se sacaban fotos triunfantes. Lo que más da bronca es que el jueves se nos rieron en la cara no sólo los opositores, sino también varios de los propios“, sentenciaron desde La Libertad Avanza a este medio. Al lado de quien lo dijo había otra persona, que bajó la mirada y asintió. Los semblantes no eran los mejores.

La referencia es por el frenético ritmo del oficialismo en los períodos extraordinarios de diciembre y febrero pasados. Lo cierto es que el Senado tuvo cuatro encuentros desde el 1 de marzo. También lo es que Balcarce 50 demoró semanas en enviar iniciativas. Fuera de ello, hasta ahora no prosperaron propiedad privada -se aplazó el jueves, en pleno recinto-, la reforma política -se viene una escalada por Ficha Limpia desde el lado dialoguista y habrá que prestar atención al jefe del PRO, Martín Goerling-, descremar zonas frías y la ley de salud mental, entre otras. También estarán, del otro lado del casete, loas babosas.

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Lo objetivo: la máquina de sacar iniciativas viró de Turismo Carretera a karting. Encima, al motor le mezclan nafta, aceite y agua. Como la votación de Michelli. Trascendental para un inversor mega millonario que requiera mirar, desde arriba de la nave, si se controla al Congreso. Un experimentado parlamentario solía remarcar una frase que reapareció hace poco: “Si te das muchos tiros en los pies, llega un momento que te quedás sin pies”.

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni
La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni

El otro foco es Bullrich. Fue una semana de pura primera plana para la porteña, una de sus obsesiones. Detrás de ello, también hay viveza a la hora de aprovechar las ventanas abiertas: es la única persona en toda La Libertad Avanza que, ante dramas oficialistas, sacó jugo de entre las piedras. Sólo hay que mirar el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el reciente de los pliegos judiciales. El resto -leal- miró desde la tribuna. Lo delicado de estas picardías disfrazadas de “republicanas”: muchos libertarios pueden respetar -o temer- en exceso al triángulo de hierro, pero nadie llegó tan lejos de ir contra el propio Presidente. A la vista de todos y con la misma camiseta violeta. Difícil conocer el desenlace de este embrollo.

Para el martes podría germinar otra semilla, salvo que, en esta ocasión, le hayan avisado con tiempo al primer mandatario. Sería un bochorno. La comisión de Acuerdos, que comanda el oficialista Juan Carlos Pagotto - el riojano quedó desdibujado e imprudente en su actuar-, tiene agendada una nueva audiencia pública. Son pocos los pliegos a considerar, aunque hay uno que, de nuevo, relacionaría a una postulante a magistrada con un periodista. Milei acusó a este comunicador de “antisemita”, en 2024. La semana que transcurrió en la Cámara alta fue de las más delirantes de las últimas épocas. Del otro lado, nadie se asoma. Sólo Bullrich cabecea todas las granadas. Ahora, también tira.

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