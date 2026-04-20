CIPPEC reúne al “círculo rojo” en su cena anual, con la consigna “Crecer o crecer”

José Orlando, titular de CIPPEC, en la última cena anual

La cena anual de CIPPEC se realizará esta noche en la Ciudad de Buenos Aires y volverá a funcionar como uno de los principales puntos de encuentro de la dirigencia política, económica y social en un contexto atravesado por la discusión sobre el rumbo del país. Con más de mil invitados confirmados y una consigna que condensa el clima de época —“Crecer o crecer”—, el evento buscará instalar un diagnóstico compartido: la Argentina enfrenta una crisis estructural que exige acuerdos que excedan la lógica de la confrontación partidaria.

El encuentro tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y reunirá a referentes de todo el arco político, gobernadores, funcionarios nacionales, empresarios, sindicalistas, diplomáticos y académicos. Entre los asistentes confirmados estarán el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Claudio Vidal (Santa Cruz), además de la ministra de Seguridad y presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. La amplitud de la convocatoria, característica de este evento, adquiere en esta edición un peso particular por el momento político y económico.

El economista Luciano Laspina posa en la sede de CIPPEC

La cena será encabezada por Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC, y José Orlando, presidente del Consejo de Administración de la entidad, quienes serán los anfitriones del encuentro. Los discursos centrales están previstos para las 21, en un tramo que suele concentrar las definiciones políticas más relevantes de la jornada. Aunque se trata de un evento institucional, la cena de CIPPEC funciona cada año como una instancia de señalización política y de construcción de agenda.

CIPPEC llega a esta nueva edición con una trayectoria consolidada como uno de los think tanks más influyentes del país. En 26 años de trabajo, la organización participó en más de 1300 proyectos vinculados a la implementación de políticas públicas y produjo más de 1200 documentos técnicos, además de intervenir en iniciativas clave como el impulso del debate presidencial obligatorio, la promoción de la Boleta Única de Papel —finalmente sancionada a nivel nacional en 2024— y el desarrollo de políticas de transparencia y acceso a la información pública . Ese recorrido le permitió construir una posición singular en el sistema político: una institución con capacidad de diálogo transversal y con incidencia concreta en decisiones de gobierno.

En esta oportunidad, la agenda implícita del encuentro estará atravesada por las denominadas “cuatro avenidas para el desarrollo” que promueve la organización: transformación del Estado, finanzas públicas sostenibles con foco en la productividad, inclusión social y educación vinculada al mundo del trabajo . Se trata de un esquema que dialoga de manera directa con los dilemas actuales de la gestión de Javier Milei, en particular con el equilibrio entre el ajuste fiscal, la necesidad de crecimiento y la contención social.

La presencia de gobernadores de distintos signos políticos y de referentes del oficialismo nacional anticipa una escena donde el diálogo —aunque sea en términos informales— aparece como un insumo relevante. En un contexto donde el Gobierno avanza con reformas estructurales y enfrenta tensiones en el Congreso y en las provincias, la posibilidad de construir consensos mínimos se vuelve un tema central, incluso en ámbitos que no están diseñados formalmente para la negociación política.

Laspina, que asumió recientemente la conducción ejecutiva de CIPPEC tras años de protagonismo en el Congreso como uno de los referentes económicos del PRO, llega a esta cena con la intención de reposicionar a la entidad como un espacio de articulación entre conocimiento técnico y toma de decisiones. Desde ese lugar, intenta correrse de la lógica estrictamente partidaria sin abandonar el núcleo del debate económico.

En la antesala del evento, el economista planteó que la consigna de este año no debe leerse como un eslogan, sino como un diagnóstico. “Crecer o crecer”, definió, es un “rezo laico” que sintetiza el problema estructural de la Argentina: la incapacidad de generar empleo, reducir la pobreza y sostener un sendero de desarrollo en el tiempo. La frase, que funciona como eje conceptual de la cena, busca interpelar tanto al oficialismo como a la oposición.

Luciano Laspina habló sobre los desafíos de la Argentina y la agenda de CIPPEC

A partir de ese diagnóstico, Laspina propone desplazar el eje del debate político tradicional. Antes de discutir modelos económicos —más Estado o más mercado—, sostiene que el país necesita construir acuerdos básicos que eviten la repetición de crisis cíclicas. Los define como consensos “preideológicos” y los ordena en tres pilares: respeto por los contratos, equilibrio fiscal y una política monetaria que no utilice al Banco Central como herramienta de financiamiento del Tesoro.

Ese enfoque, que apunta a establecer condiciones mínimas de estabilidad, dialoga con las discusiones que atraviesan hoy al sistema político. La tensión entre el ajuste fiscal y la reactivación, el impacto social de las reformas y la dificultad para consolidar mayorías legislativas configuran un escenario donde la construcción de acuerdos aparece como un desafío persistente.

En ese marco, la cena de CIPPEC no se limita a su carácter institucional. Funciona como un espacio donde se cruzan diagnósticos, se testean posibles puntos de convergencia y se construyen vínculos entre actores que, en otros ámbitos, operan en lógica de confrontación. La diversidad de los invitados —que incluye desde gobernadores hasta referentes sindicales y empresarios— refuerza esa dinámica.

Con ese telón de fondo, el encuentro de esta noche se proyecta como algo más que una reunión protocolar. Será, en los hechos, una fotografía del poder en movimiento y un termómetro del momento político. En un país atravesado por la urgencia económica y la fragilidad institucional, la pregunta por el crecimiento deja de ser una consigna para convertirse en una condición de posibilidad para cualquier estrategia de gobierno.