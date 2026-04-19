El PRO y La Libertad Avanza tensan su relación en CABA: los movimientos de Karina Milei, Mauricio Macri y la incógnita Bullrich

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, se reunió con el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña y la senadora Patricia Bullrich

¿Jorge Macri se copia de La Libertad Avanza? ¿Patricia Bullrich está confirmada como candidata de Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Vuelve Juntos por el Cambio? Son todas preguntas que circulan en el escenario preelectoral porteño, pero ninguna tiene respuestas. Lo que sí hay son indicios sobre las pretensiones de cada espacio para la elección de 2027. Por ejemplo, los movimientos de Mauricio Macri, que generan expectativas sobre sus aspiraciones nacionales.

“Está bien si creen que nos copiamos de La Libertad Avanza. Quiere decir que es un buen rumbo el que llevamos”, responden en Parque Patricios a las insistentes denuncias sobre una especie de “robo de ideas” por parte del PRO. La primera acusación de los libertarios fue por el lanzamiento de créditos hipotecarios que hizo Jorge Macri y, en los últimos días, por la eliminación del pago de Ingresos Brutos a monotributistas. Dicen que Pilar Ramírez había presentado el proyecto antes.

La novedad de esta semana fue la habilitación para que Patricia Bullrich sea la candidata oficialista en CABA, tras el declive de Manuel Adorni, envuelto en un escándalo por la compra de pasajes de lujo y propiedades. La exministra de Seguridad estaba molesta porque el Gobierno había dejado trascender el nombre del jefe de Gabinete para la competencia cuando ella ya sonaba como sucesora de Jorge Macri. “Ahora hicieron como que no pasó nada, onda ‘vos siempre fuiste candidata’”, dijeron en su entorno a Infobae.

Jorge Macri evitó pronunciarse sobre el caso Adorni y no responde a las críticas libertarias

Pero en la Casa Rosada hacen una importante advertencia: “No hay ningún candidato para CABA todavía”. Aclararon a este medio que Bullrich es parte del armado, pero que las fuerzas libertarias tienen varios nombres para la competencia. En el PRO observan los movimientos y ya vaticinan: “No le van a cumplir a Patricia”. En Uspallata comparan a los libertarios con el kirchnerismo: siempre van a preferir candidatos puros y fieles a la estructura de poder que, en este caso, lidera Karina Milei.

Bullrich ya dio varios gestos de fastidio, sobre todo con el caso Adorni. En su visita a Córdoba dijo que el funcionario “no tiene el cuero duro” para soportar la presión mediática y, hace pocos días, en el Senado, se cansó de las preguntas de los periodistas y sentenció: “Es un tema de la Justicia, punto, basta. No quiero explicar nada”. Quienes la conocen hace muchos años dicen que la senadora desprecia todo tipo de ostentación, sobre todo la que proviene de los “nuevos ricos”. ¿Aplica a Adorni?

Patricia Bullrich en la Bolsa de Comercio de Córdoba se mostró con los referentes locales opositores al peronismo local

Mientras tanto, Bullrich se prepara para dar los primeros pasos como candidata. Se espera que en los próximos días dé pequeños gestos en modo campaña. Para algunos es “apresurado” hablar de candidaturas, pero para otros, sobre todo los que no tienen nombres fuertes para presentar, creen que el tiempo apremia. En el caso del oficialismo, se mantendrán alejados, por el momento, de cualquier disputa mediática. “Seguimos enfocados en la gestión”, avisan. De hecho, enumeran las confrontaciones que vienen evitando: responder los ataques de los libertarios en redes sociales y pronunciarse sobre Adorni.

La Libertad Avanza, por su parte, observa que Jorge Macri está en una encerrona: el electorado de derecha está cooptado por Javier Milei, el de izquierda por el peronismo y el de centro, creen, le pertenece a Horacio Rodríguez Larreta. “Sí o sí necesita de la UCR y de Horacio porque con nosotros no hay chances de ir en una alianza”, describen.

Los radicales tienen la misma mirada. Entusiasmados con la posibilidad de relanzar Juntos por el Cambio, ven con buenos ojos que Jorge Macri endurezca su discurso y sus políticas de gestión para atraer al votante de derecha en una futura PASO que, para ellos, contará con Rodríguez Larreta y un candidato de la UCR, que podría ser Martín Lousteau, y luego pelear por un lugar en el ballotage. ¿El mayor riesgo? Que Bullrich gane en primera vuelta.

Mauricio Macri encabezó un acto del PRO en Chaco con un discurso lleno de gestos presidenciales

Aunque para algunos la posibilidad de revivir Juntos por el Cambio es remota, los radicales se basan en hechos: los movimientos de Mauricio Macri. Como reconstruyó este medio, el expresidente tiene el visto bueno de los líderes de Provincias Unidas, en especial Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, para ser su candidato para la Casa Rosada. A esa luz verde se sumó la gira que inició el líder del PRO con viejos socios de la coalición que creó junto a Ernesto Sanz y Elisa Carrió.

Macri fue recibido en Corrientes por los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés. En Chaco se mostró con Leandro Zdero. Encabezó un acto partidario en Resistencia donde llamó a “blindar el cambio”, a formar dirigentes y a “no callarse”, en referencia a defender el rumbo del Gobierno, pero también hacer las advertencias necesarias sobre las medidas que implementa.

Todos los movimientos de Macri dan cuenta de qué tipo de proyección nacional pretende y sus aspiraciones presidenciales. ¿Es posible que Macri acuerde con sus viejos socios para una candidatura presidencial, pero que en la Ciudad de Buenos Aires se asocie con La Libertad Avanza? Para el PRO porteño, cualquier escenario es posible.

Sin embargo, en La Libertad Avanza sostienen el rechazo a una alianza con el PRO. En sus planes se mantiene la agenda con recorridas por la Ciudad y la presentación de proyectos que, para ellos, los convierte en “el bloque más reformista de la historia” en la Legislatura. También se mantendrá la tensión en las redes sociales, como sucedió el miércoles pasado con la inundación de la avenida Libertador tras las fuertes lluvias. Para reforzar la estructura cuentan con la figura de Karina Milei, figura central en la Casa Rosada y fiel aliada de Pilar Ramírez.