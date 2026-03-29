Política

La Libertad Avanza inicia una etapa de diferenciación del PRO en CABA y busca alejarse del caso Adorni

El bloque que comanda Pilar Ramírez presentó un paquete de proyectos con el que busca protagonizar la agenda política. La preocupación por la investigación al jefe de Gabinete y el rol de Bullrich

Guardar
Adorni Karina Milei pilar Ramirez
La Libertad Avanza apuesta a protagonizar la agenta política porteña. Karina Milei pone sus fichas a Pilar Ramírez pero hay dudas por el caso Adorni

El paquete de medidas que presentó la semana pasada La Libertad Avanza en la Legislatura porteña no tiene como único objetivo retomar la agenda política como respuesta al escándalo que generó Manuel Adorni, aunque no deja de ser un tema que preocupa a algunos integrantes del bloque. También es una muestra de diferenciación del espacio violeta con el PRO. Es que los propios adversarios de Jorge Macri lo ven confluyendo en una alianza con los libertarios para la elección de 2027. “Eso no va a ocurrir”, aclararon a Infobae los legisladores alineados con Javier Milei.

“Queremos un Estado más ágil, que los porteños no sientan trabas para invertir, bajar impuestos y terminar con la burocracia de trámites”, repitió constantemente Pilar Ramírez, la presidenta del bloque libertario porteño, durante la presentación del paquete de proyectos. Junto a otros cuatro legisladores repasaron los puntos críticos de la gestión actual aunque, por momentos, aclaraban que no era su idea confrontar con el PRO. “Que hay un problema con la recolección de basura lo reconoció el propio Jorge Macri”, apuntaron entre comentarios irónicos sobre la “copia” del Gobierno porteño a sus proyectos, como denunciaron con los créditos hipotecarios.

Lo llamativo fue que mencionaron al peronismo, con la salvedad de las profundas diferencias, como posible aliado para aprobar el paquete de medidas que incluye una reforma impositiva, institucional y de seguridad. “El año pasado eran los primeros en querer bajar impuestos”, bromearon los libertarios. Saben que es la agenda que —por ahora— predomina entre los porteños. Pero en ningún momento mencionaron al PRO como socios para esas transformaciones. Hasta se quejaron por las veces que Macri no ayudó a construir las mayorías necesarias para aprobar medidas durante el año pasado.

Karina Milei-Patricia Bullrich-CABA-Ciudad-Legislatura
Karina Milei y Patricia Bullrich cuando unificaron a sus legisladores en la Legislatura porteña

Esos gestos coinciden con la estrategia que implementarán en los próximos meses: una marcada diferenciación con el PRO. “Vamos a empezar a tomar más distancia, pero siendo una oposición seria”, adelantaron a este medio. De hecho, como respuesta al caso Adorni tienen otro dardo: la causa de Jorge Macri por presunto lavado de dinero en Miami que se reactivó recientemente por un fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto el sobreseimiento. “En Uspallata no tienen mucho para festejar”, dicen.

Aunque no lo reconocen, la preocupación por las consecuencias que pueda provocar la investigación sobre Adorni por el viaje a Punta del Este en avión privado y la compra de viviendas existe. En las filas porteñas también evitan referirse a la conferencia de prensa que brindó el jefe de Gabinete, en la que se lo vio enojado y nervioso ante las preguntas incisivas de los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Hay quienes dicen que Adorni nunca fue muy aceptado por sus modos y la falta de compromiso en la campaña electoral de 2025. Recuerdan que aparecía poco en las recorridas y visitas a los medios de comunicación. Los más perceptivos deslizan que “se la veían venir” que el ex vocero terminara en un escándalo como este.

¿Pilar Ramírez va a ser la candidata de La Libertad Avanza para la Ciudad? Con Adorni en el ojo de la tormenta y Patricia Bullrich molesta por los manejos internos de los libertarios para la pelea por suceder a Macri, las miradas se posan sobre la dirigente cercana a Karina Milei. Sus intenciones son claras, pero hay quienes creen que todavía “le falta” para encarnar esa disputa, sobre todo en conocimiento público. Tampoco nadie quiere dar por terminadas las posibilidades del jefe de Gabinete. “En política no se puede dar por muerto a nadie”, repiten.

Patricia Bullrich acto Barrancas de Belgrano con Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta
Horacio Rodríguez Larreta ya se lanzó como candidato. Patricia Bullrich duda sobre su futuro electoral y Jorge Macri apuesta a reelegir

Otros dicen que los hermanos Milei no van a tener otra opción más que volver a convencer a Bullrich de que compita por la Ciudad y enfrente a Jorge Macri. En su entorno repiten que está “como empacada” en que se quedará los seis años que le quedan en el Senado. Que ni siquiera habla de ser candidata a presidenta en un futuro, que entiende que es el tiempo de Milei aunque no coincide con algunos manejos verticalistas.

En el equipo de la senadora también buscan mantener la cautela porque las encuestas la muestran con mejor imagen que el Presidente y saben que eso puede despertar celos y malestar. “A veces pedimos a los encuestadores que le bajen puntos”, confiesan puertas adentro. Saben que el malestar social por la pérdida de poder adquisitivo y el miedo a la falta de empleo es uno de los problemas que tiene que resolver el Gobierno para encarar las próximas elecciones.

La postura de La Libertad Avanza de alejarse del PRO abre un escenario de incógnitas para el resto de las fuerzas que buscan hacer pie en la próxima elección. Si Milei no quiere aliarse con los Macri, el oficialismo local no tendrá otro remedio que buscar ayuda entre los radicales y los espacios que buscan revivir Juntos por el Cambio. Pero también habrá otro capítulo con la irrupción de Horacio Rodríguez Larreta, que recientemente oficializó su candidatura y obligó al resto de los partidos a subirse a la campaña adelantada.

Temas Relacionados

La Libertad AvanzaPROPilar RamírezJorge Macri

Últimas Noticias

Sin proyectos a la vista, los dialoguistas le reclaman una agenda consistente al Gobierno en el Senado

Con el recambio de diciembre pasado, los dictámenes firmados hasta esa fecha perdieron vigencia y, ante la demora para enviar iniciativas prometidas desde la Casa Rosada, aliados piden precisiones y no regalar espacio al golpeado kirchnerismo

Sin proyectos a la vista, los dialoguistas le reclaman una agenda consistente al Gobierno en el Senado

Las limitaciones que desafían al armado anti Milei: dudas por las PASO y las fronteras de la nueva coalición

La dirigencia opositora afronta un complejo escenario de cara a las próximas elecciones. Las dificultades para articular una alianza heterogénea y sólida de cara al 2027

Las limitaciones que desafían al armado anti Milei: dudas por las PASO y las fronteras de la nueva coalición

María Ibarzabal destacó la victoria en el caso YPF: “Hasta que llegó Milei, Argentina no había tenido una sola decisión favorable en Estados Unidos”

La secretaria Legal y Técnica y figura central en la estrategia del Gobierno detalló cómo se revirtió un litigio que acumulaba derrotas en tribunales de Nueva York y explicó el rol de la coordinación política, jurídica y diplomática en el resultado

María Ibarzabal destacó la victoria en el caso YPF: “Hasta que llegó Milei, Argentina no había tenido una sola decisión favorable en Estados Unidos”

Círculo rojo: el trasfondo interno del fallo por YPF, la lógica de gestión de los Milei y la provincia “asfixiada”

El presidente contiene a su consultor frente a las resistencias de la hermanísima. El particular estilo presidencial. La resolución judicial en NY, una bocanada de aire. Adorni complicado en la Justicia. Qué dicen las encuestas del caso. Inversores inquietos en EEUU. La advertencia de Kicillof y el temor de los intendentes. Las predicciones de CFK. Licitaciones millonarias

Círculo rojo: el trasfondo interno del fallo por YPF, la lógica de gestión de los Milei y la provincia “asfixiada”

Caso $LIBRA: viaje al laberinto del teléfono de Mauricio Novelli

Qué dicen los archivos más importantes de los más de 40 Gigas recuperados por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del celular del lobista cercano a Javier Milei

Caso $LIBRA: viaje al laberinto del teléfono de Mauricio Novelli
DEPORTES
Se corre el GP de Japón de la Fórmula 1: Piastri lidera y Colapinto marcha 13°

Se corre el GP de Japón de la Fórmula 1: Piastri lidera y Colapinto marcha 13°

Federico Coria habló por primera vez sobre la denuncia de Marco Trungelliti: “Llevó mi vida a un lugar oscuro”

A 45 años del rebelde triunfo de Carlos Reutemann en Brasil que generó la guerra con Williams en la F1: “Ya regalé una carrera, dos no”

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing venció a San Martín de Formosa por la Copa Argentina

Uno de los grandes rivales de Messi podría ser su compañero en la MLS: la estrella mundial que quiere fichar el Inter Miami

TELESHOW
Valeria Gastaldi: “No queremos que Bandana se termine”

Valeria Gastaldi: “No queremos que Bandana se termine”

El mundo sensible de Cayetana Cabezas, la actriz española que se luce en Machos alfa y quiere triunfar en Argentina

Teo López Puccio debuta en el Picadero con una obra que fusiona matemática, música y humor: “Era un desafío”

Carmen Barbieri sorprendió al revelar hace cuántos años no está en pareja: “Soy muy miedosa”

Emilia Attias marcó tendencia en las calles y el metro de Nueva York con un outfit audaz: su álbum de fotos

INFOBAE AMÉRICA

Isabel Allende, a los 83: “Mientras pueda pensar voy a escribir y después... miraré un cuadro”

Isabel Allende, a los 83: “Mientras pueda pensar voy a escribir y después... miraré un cuadro”

Dentro del extraño mundo de Elijah Wood: “Vivo la vida sin expectativas”

Al menos 20 personas fueron atropelladas por un auto en Inglaterra: el presunto conductor quedó detenido

Todo lo que sentí viendo a Soda Stereo con un Gustavo Cerati virtual: asombro, emoción y una sensación nunca antes vivida

Sistema de agua en ciudad de Panamá vuelve a operar al 100% tras falla en principal potabilizadora