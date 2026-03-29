La Libertad Avanza inicia una etapa de diferenciación del PRO en CABA y busca alejarse del caso Adorni

La Libertad Avanza apuesta a protagonizar la agenta política porteña. Karina Milei pone sus fichas a Pilar Ramírez pero hay dudas por el caso Adorni

El paquete de medidas que presentó la semana pasada La Libertad Avanza en la Legislatura porteña no tiene como único objetivo retomar la agenda política como respuesta al escándalo que generó Manuel Adorni, aunque no deja de ser un tema que preocupa a algunos integrantes del bloque. También es una muestra de diferenciación del espacio violeta con el PRO. Es que los propios adversarios de Jorge Macri lo ven confluyendo en una alianza con los libertarios para la elección de 2027. “Eso no va a ocurrir”, aclararon a Infobae los legisladores alineados con Javier Milei.

“Queremos un Estado más ágil, que los porteños no sientan trabas para invertir, bajar impuestos y terminar con la burocracia de trámites”, repitió constantemente Pilar Ramírez, la presidenta del bloque libertario porteño, durante la presentación del paquete de proyectos. Junto a otros cuatro legisladores repasaron los puntos críticos de la gestión actual aunque, por momentos, aclaraban que no era su idea confrontar con el PRO. “Que hay un problema con la recolección de basura lo reconoció el propio Jorge Macri”, apuntaron entre comentarios irónicos sobre la “copia” del Gobierno porteño a sus proyectos, como denunciaron con los créditos hipotecarios.

Lo llamativo fue que mencionaron al peronismo, con la salvedad de las profundas diferencias, como posible aliado para aprobar el paquete de medidas que incluye una reforma impositiva, institucional y de seguridad. “El año pasado eran los primeros en querer bajar impuestos”, bromearon los libertarios. Saben que es la agenda que —por ahora— predomina entre los porteños. Pero en ningún momento mencionaron al PRO como socios para esas transformaciones. Hasta se quejaron por las veces que Macri no ayudó a construir las mayorías necesarias para aprobar medidas durante el año pasado.

Karina Milei y Patricia Bullrich cuando unificaron a sus legisladores en la Legislatura porteña

Esos gestos coinciden con la estrategia que implementarán en los próximos meses: una marcada diferenciación con el PRO. “Vamos a empezar a tomar más distancia, pero siendo una oposición seria”, adelantaron a este medio. De hecho, como respuesta al caso Adorni tienen otro dardo: la causa de Jorge Macri por presunto lavado de dinero en Miami que se reactivó recientemente por un fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto el sobreseimiento. “En Uspallata no tienen mucho para festejar”, dicen.

Aunque no lo reconocen, la preocupación por las consecuencias que pueda provocar la investigación sobre Adorni por el viaje a Punta del Este en avión privado y la compra de viviendas existe. En las filas porteñas también evitan referirse a la conferencia de prensa que brindó el jefe de Gabinete, en la que se lo vio enojado y nervioso ante las preguntas incisivas de los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Hay quienes dicen que Adorni nunca fue muy aceptado por sus modos y la falta de compromiso en la campaña electoral de 2025. Recuerdan que aparecía poco en las recorridas y visitas a los medios de comunicación. Los más perceptivos deslizan que “se la veían venir” que el ex vocero terminara en un escándalo como este.

¿Pilar Ramírez va a ser la candidata de La Libertad Avanza para la Ciudad? Con Adorni en el ojo de la tormenta y Patricia Bullrich molesta por los manejos internos de los libertarios para la pelea por suceder a Macri, las miradas se posan sobre la dirigente cercana a Karina Milei. Sus intenciones son claras, pero hay quienes creen que todavía “le falta” para encarnar esa disputa, sobre todo en conocimiento público. Tampoco nadie quiere dar por terminadas las posibilidades del jefe de Gabinete. “En política no se puede dar por muerto a nadie”, repiten.

Horacio Rodríguez Larreta ya se lanzó como candidato. Patricia Bullrich duda sobre su futuro electoral y Jorge Macri apuesta a reelegir

Otros dicen que los hermanos Milei no van a tener otra opción más que volver a convencer a Bullrich de que compita por la Ciudad y enfrente a Jorge Macri. En su entorno repiten que está “como empacada” en que se quedará los seis años que le quedan en el Senado. Que ni siquiera habla de ser candidata a presidenta en un futuro, que entiende que es el tiempo de Milei aunque no coincide con algunos manejos verticalistas.

En el equipo de la senadora también buscan mantener la cautela porque las encuestas la muestran con mejor imagen que el Presidente y saben que eso puede despertar celos y malestar. “A veces pedimos a los encuestadores que le bajen puntos”, confiesan puertas adentro. Saben que el malestar social por la pérdida de poder adquisitivo y el miedo a la falta de empleo es uno de los problemas que tiene que resolver el Gobierno para encarar las próximas elecciones.

La postura de La Libertad Avanza de alejarse del PRO abre un escenario de incógnitas para el resto de las fuerzas que buscan hacer pie en la próxima elección. Si Milei no quiere aliarse con los Macri, el oficialismo local no tendrá otro remedio que buscar ayuda entre los radicales y los espacios que buscan revivir Juntos por el Cambio. Pero también habrá otro capítulo con la irrupción de Horacio Rodríguez Larreta, que recientemente oficializó su candidatura y obligó al resto de los partidos a subirse a la campaña adelantada.