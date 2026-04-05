El armado anti-Milei suma detractores y Provincias Unidas define su candidato a presidente: los conflictos territoriales

Maximiliano Pullaro y Martin Llaryora son los principales referentes de Provincias Unidas

Los planes de Miguel Ángel Pichetto para construir una alternativa electoral anti-Milei suman cada día más dificultades. Sus propios aliados de Provincias Unidas rechazan de plano cualquier tipo de alianza que incluya a Cristina Kirchner. Por el contrario, buscan un candidato a presidente que los ayude a ampliar el espacio para el 2027 con el mismo objetivo: evitar los extremos. Mauricio Macri pica en punta. El objetivo principal del espacio de centro es retener sus territorios ante la amenaza de La Libertad Avanza con elecciones desdobladas, aunque se enfrentan a múltiples internas y estrategias contrapuestas en provincias clave.

“Lo que quiere hacer Pichetto es unir al PJ con el kirchnerismo”, dicen en Provincias Unidas, que si bien comparten el interbloque con el dirigente peronista, tienen más diferencias que similitudes. Las tensiones existen desde que comenzaron las negociaciones para conformar la bancada. Los seis gobernadores que integran el espacio de centro tienen distintas miradas y vínculos con Javier Milei, pero una coincidencia unánime e inquebrantable: un fuerte rechazo al universo K.

En los últimos días trascendió una supuesta reunión entre Macri y Maximiliano Pullaro en la que el gobernador santafesino le habría garantizado la alineación de la UCR detrás de una eventual candidatura presidencial. La promesa fue desmentida ante la consulta de Infobae. Ningún radical puede asegurar el apoyo absoluto del partido centenario a ningún candidato ni espacio. Pero sí se habla del líder del PRO como una figura que podría sintetizar la propuesta de Provincias Unidas en provincias como Santa Fe y Córdoba. “Entre los gringos del campo es un nombre que todavía tiene peso”, confiesan.

"Es con Macri si quisiera ingresar a un frente político", dijo recientemente Maximiliano Pullaro

Pese a la amplia derrota que sufrió la avenida del medio en las legislativas, para el próximo año insistirán con la misma estrategia, pero con la expectativa de sumar otros espacios. ¿Una re-reedición de Juntos por el Cambio? El equipo estratégico de Provincias Unidas cree que la propuesta electoral no funcionó en el contexto polarizado de 2025 pero confía en que existen otras posibilidades para 2027: “En un año y medio la situación puede cambiar”. Como muchos armadores, miran con atención las consecuencias del modelo económico de Milei y el deterioro social que podría erosionar la marca libertaria.

De lo que sí están seguros es que retendrán la provincia de Santa Fe. Con la nueva Constitución, Pullaro irá por la reelección confiado en que, pese a que comparte electorado con Milei, La Libertad Avanza no cuenta —por ahora— con un candidato que pueda hacerle frente, sobre todo con una elección desdoblada que evita el arrastre de la boleta presidencial. Pero las dificultades para sumar aliados (cercanos a Pullaro) aparecen en Córdoba, donde los radicales y el PRO trabajan para sellar una alianza con la Casa Rosada y enfrentar a Martín Llaryora.

Alianza por la Libertad será el nombre que llevará el armado que hoy construyen Gabriel Bornoroni (LLA), Soledad Carrizo (UCR), Laura Rodríguez Machado (PRO) y Luis Juez (Frente Cívico) en Córdoba para derrotar al peronismo local. El partido amarillo resolvió recientemente su interna partidaria y el sector que responde a Patricia Bullrich le arrebató el liderazgo a Macri en la provincia que lo supo catapultar a la Casa Rosada en 2015. “Milei se robó el discurso de Mauricio. Perdió su atractivo hasta entre los empresarios”, dicen en Córdoba exaliados de Macri que lo vieron “solo” en su última participación en la Bolsa de Comercio de la provincia.

Soledad Carrizo, quien responde a Alfredo Cornejo, es la encargada de acercar a la UCR con La Libertad Avanza. Rodrigo de Loredo pulsea para ser candidato a gobernador

Pero la alianza para enfrentar al peronismo cordobés también transita su propia complejidad. Rodrigo de Loredo ya anunció que será candidato a gobernador en un llamativo evento con música electrónica mezclada con cuarteto en una imitación a las “Bizarrap Sessions”. Su lanzamiento, en medio de una fuerte interna radical, pone en riesgo la unidad opositora a Llaryora. “Está ganando tiempo para negociar”, lo acusan entre los armadores del frente libertario, que no descartan que vuelva a postularse a la Intendencia capitalina o a una banca en el Senado.

El escenario más complejo aparece en la provincia de Buenos Aires. Como adelantó este medio, un sector de la UCR avanza en conversaciones para acercarse a Axel Kicillof y el resto resolverá su interna el próximo 7 de junio, luego de una decisión judicial que habilitó el adelantamiento electoral. Sin candidaturas claras, ese día se enfrentarán Maximiliano Abad con su exaliado Miguel Fernández. El senador nacional se alió con Evolución, Daniel Salvador y Gustavo Posse, quienes concentran los territorios bonaerenses más poblados y vaticinan un amplio triunfo en la pelea por el Comité local. ¿Por qué importa esta disputa? Los vencedores podrán imponer la estrategia electoral y definir la alianza.

Abad mantiene la cautela respecto a sus futuros aliados. Cree que la polarización de la elección dependerá de cómo llegue el gobierno nacional. Mientras tanto, adelantó que trabaja en una reforma electoral que incluye la implementación de la Boleta Única de Papel. Sus adversarios, en cambio, dan señales claras para acercarse a Provincias Unidas. De hecho, trascendió la posibilidad de que el diputado Pablo Juliano sea el candidato a gobernador del espacio de centro. El dirigente que llegó al Congreso de la mano de Facundo Manes participó del acto que realizaron Miguel Fernández y Alejandra Lorden en Saladillo, donde buscaron mostrar musculatura con representantes del interior.

Maximiliano Abad trabaja en una reforma electoral bonaerense que contempla la Boleta Única de Papel. Su espacio confía en ganar la interna del 7 de junio

Los referentes del centro también tienen su pata porteña. En particular, la UCR busca reeditar Juntos por el Cambio, pero en el PRO hay resistencias. Jorge Macri tiene decidido ir por su reelección, pero evita hablar de aliados. En medio del escándalo con Manuel Adorni, La Libertad Avanza —liderada por Pilar Ramírez— inició la campaña de diferenciación del partido amarillo, estrategia que adelantó este medio. En redes sociales cruzaron a Silvia Lospennato por el reclamo de fondos a Kicillof por la asistencia a bonaerenses sin techo. Le recordaron que votó a favor de una ley “kirchnerista” cuando era diputada nacional.

El endurecimiento de los libertarios frente al PRO ilusiona a los radicales que buscan la alianza, aunque aparecen más dudas con la irrupción de Horacio Rodríguez Larreta, ya lanzado a la Jefatura de Gobierno. Algo similar sucede a Provincias Unidas con el resto de sus integrantes: Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) aparecen cada vez menos en la pelea por la avenida del medio. Pero, como todos, esperan a que la Casa Rosada dé señales de cómo gestionará su armado nacional, a cargo de Karina Milei, y si podrá sortear la crisis económica y social. Según pudo saber este medio, después del Mundial de Fútbol se definirá en qué provincias plantarán candidatos puros o buscarán alianzas. De fondo, suma más tensión el fuerte rumor del adelantamiento de las elecciones presidenciales.