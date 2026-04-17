Gustavo Petro dijo que Axel Kicillof “posiblemente sea el próximo presidente de Argentina”

Gustavo Petro y Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, empezó a completar el álbum de fotos que fue a buscar en España, en el marco del encuentro de la Movilización Progresista Mundial. Por la tarde, en Barcelona, el mandatario bonaerense se reunió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El líder colombiano planteó que el mandatario provincial “posiblemente sea el presidente de Argentina”, para “sacarla del colapso”. Se reunieron en la biblioteca Gabriel García Márquez.

Kicillof fue a España el jueves y regresará a Argentina el sábado. Invitado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se esperaba que el mandatario participara del panel Acción Progresista y Multilateralismo en un Mundo Fragmentado: Relaciones UE-América Latina en Tiempos de Disrupción, organizado por FEPS. Por superposición de agenda el mandatario provincial no llegó. Lo lamentó Aloizo Mercadante presidente del Banco Nacional de Desenvolvimento Económico y Social de Brasil y ex ministro de Justicia de ese país. “Es una pena que Kicillof no tuvo tiempo de participar, pero más allá de que no esté aquí lo importante es derrotar a Milei”, cerró el panel.

Kicillof fue a España para mostrarse como una de las figuras que el progresismo -o argentinizado, según el propio Kicillof, “el campo nacional y popular”- tiene para enfrentar al gobierno de Javier Milei en las elecciones del año que viene. Fue en búsqueda de respaldo. Aunque en las entrevistas que brindó en distintos medios evitó hablar de candidaturas, sostuvo lo que viene planteado en Argentina: que este es un año de construcción política y que ya habrá tiempo de hablar de nombres. Solo que sus interlocutores en tierras europeas ya lo consideran candidato.

Petro pidió por la unidad del progresismo para enfrentar a Milei

“Eres como la resistencia en la Argentina”, le dijo el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, este viernes en el encuentro que mantuvieron en el Ayuntamiento de dicha ciudad. Con Collboni, el gobernador bonaerense selló un acuerdo “de hermanamiento entre los distritos para afianzar la cooperación”.

“La dirección que le está imprimiendo Trump al mundo, que en Argentina se ve representada por Milei, genera mucho daño: gran parte de la dirigencia política global no está de acuerdo con esa línea y vino a Barcelona a manifestar su rechazo”, sostuvo el Gobernador bonaerense como lectura de su recorrida y agregó: “Estos encuentros son fundamentales para generar debates entre organizaciones de distinto tipo y, sobre todo, presentar una posición conjunta de rechazo a los atropellos que se están viviendo en muchos países”.

Además de Petro, el mandatario de la provincia de Buenos Aires se reunió con la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la alemana, Katarina Barley. Además, pese a no haber llegado a estar en el panel de la Movilización Progresista Mundial, tuvo un encuentro con Aloizio Mercadante para analizar los avances hacia la firma de un acuerdo de cooperación e inversiones junto al Consejo Federal de Inversiones y la provincia de Buenos Aires.

En el ámbito político, también mantuvo una reunión con la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró Soler, y el secretario adjunto de Organización y de Transparencia y Acción Democrática, Borja Cabezón. El objetivo del encuentro fue coordinar acciones políticas entre el PSOE y el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires a nivel global.

Kicillof y Nicolini junto al expresidente de Chile, Gabriel Boric

El mandatario bonaerense además dialogó con el expresidente de Chile, Gabriel Boric, con quien coincidió en la necesidad de coordinar acciones entre las fuerzas políticas de América Latina para contrarrestar el avance de la ultraderecha.

Por último, se reunió con Nancy Okail y Matt Duss, presidenta y vicepresidente del Center for International Policy, un think tank vinculado al Partido Demócrata de los Estados Unidos. En esa ocasión, se acordó mantener un canal de intercambio para el desarrollo de proyectos conjuntos.

Al cierre de esta nota, Kicillof participaba de la cena de líderes que se realizaba en el marco de la Movilización Progresista Mundial y la I Cumbre España-Brasil. Allí se verá con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez y el mandatario brasilero, Luiz Inácio Lula Da Silva.