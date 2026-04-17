Política

Gustavo Petro dijo que Axel Kicillof “posiblemente sea el próximo presidente de Argentina”

El gobernador se reunió con el presidente de Colombia en el marco de la agenda de gestión que tiene en España. Resta la foto con Lula y Pedro Sánchez

Guardar
Gustavo Petro y Axel Kicillof
Gustavo Petro y Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, empezó a completar el álbum de fotos que fue a buscar en España, en el marco del encuentro de la Movilización Progresista Mundial. Por la tarde, en Barcelona, el mandatario bonaerense se reunió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El líder colombiano planteó que el mandatario provincial “posiblemente sea el presidente de Argentina”, para “sacarla del colapso”. Se reunieron en la biblioteca Gabriel García Márquez.

Kicillof fue a España el jueves y regresará a Argentina el sábado. Invitado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se esperaba que el mandatario participara del panel Acción Progresista y Multilateralismo en un Mundo Fragmentado: Relaciones UE-América Latina en Tiempos de Disrupción, organizado por FEPS. Por superposición de agenda el mandatario provincial no llegó. Lo lamentó Aloizo Mercadante presidente del Banco Nacional de Desenvolvimento Económico y Social de Brasil y ex ministro de Justicia de ese país. “Es una pena que Kicillof no tuvo tiempo de participar, pero más allá de que no esté aquí lo importante es derrotar a Milei”, cerró el panel.

Kicillof fue a España para mostrarse como una de las figuras que el progresismo -o argentinizado, según el propio Kicillof, “el campo nacional y popular”- tiene para enfrentar al gobierno de Javier Milei en las elecciones del año que viene. Fue en búsqueda de respaldo. Aunque en las entrevistas que brindó en distintos medios evitó hablar de candidaturas, sostuvo lo que viene planteado en Argentina: que este es un año de construcción política y que ya habrá tiempo de hablar de nombres. Solo que sus interlocutores en tierras europeas ya lo consideran candidato.

Gustavo Petro y Axel Kicillof
Petro pidió por la unidad del progresismo para enfrentar a Milei

“Eres como la resistencia en la Argentina”, le dijo el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, este viernes en el encuentro que mantuvieron en el Ayuntamiento de dicha ciudad. Con Collboni, el gobernador bonaerense selló un acuerdo “de hermanamiento entre los distritos para afianzar la cooperación”.

La dirección que le está imprimiendo Trump al mundo, que en Argentina se ve representada por Milei, genera mucho daño: gran parte de la dirigencia política global no está de acuerdo con esa línea y vino a Barcelona a manifestar su rechazo”, sostuvo el Gobernador bonaerense como lectura de su recorrida y agregó: “Estos encuentros son fundamentales para generar debates entre organizaciones de distinto tipo y, sobre todo, presentar una posición conjunta de rechazo a los atropellos que se están viviendo en muchos países”.

Además de Petro, el mandatario de la provincia de Buenos Aires se reunió con la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la alemana, Katarina Barley. Además, pese a no haber llegado a estar en el panel de la Movilización Progresista Mundial, tuvo un encuentro con Aloizio Mercadante para analizar los avances hacia la firma de un acuerdo de cooperación e inversiones junto al Consejo Federal de Inversiones y la provincia de Buenos Aires.

En el ámbito político, también mantuvo una reunión con la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró Soler, y el secretario adjunto de Organización y de Transparencia y Acción Democrática, Borja Cabezón. El objetivo del encuentro fue coordinar acciones políticas entre el PSOE y el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires a nivel global.

Axel Kicillof gira por España con Petro y Boric
Kicillof y Nicolini junto al expresidente de Chile, Gabriel Boric

El mandatario bonaerense además dialogó con el expresidente de Chile, Gabriel Boric, con quien coincidió en la necesidad de coordinar acciones entre las fuerzas políticas de América Latina para contrarrestar el avance de la ultraderecha.

Por último, se reunió con Nancy Okail y Matt Duss, presidenta y vicepresidente del Center for International Policy, un think tank vinculado al Partido Demócrata de los Estados Unidos. En esa ocasión, se acordó mantener un canal de intercambio para el desarrollo de proyectos conjuntos.

Al cierre de esta nota, Kicillof participaba de la cena de líderes que se realizaba en el marco de la Movilización Progresista Mundial y la I Cumbre España-Brasil. Allí se verá con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez y el mandatario brasilero, Luiz Inácio Lula Da Silva.

Temas Relacionados

Axel KicillofGustavo PetroLula Da SilvaEspañaGabriel BoricPedro SánchezI Cumbre España-BrasilJavier MileiElecciones 2027Últimas noticias

Últimas Noticias

Karina Milei activó la mesa electoral 2027: aproximaciones con los aliados y definiciones post Mundial

La Secretaria General de la Presidencia inició las primeras conversaciones en busca de la reelección de Milei. Los funcionarios que la escoltan, los próximos contactos y los planes en estudio

Karina Milei activó la mesa electoral 2027: aproximaciones con los aliados y definiciones post Mundial

Defensores del pueblo provinciales y municipales pidieron que se cubra la vacante de ese cargo a nivel nacional

En un encuentro organizado por la Fundación Éforo, destacaron la importancia de que el Congreso llegue a un acuerdo político que le permita designar a un nuevo Ombudsman tras 17 años

Defensores del pueblo provinciales y municipales pidieron que se cubra la vacante de ese cargo a nivel nacional

Un municipio bonaerense eliminará tasas por dos años para impulsar inversiones

Lo anunció el intendente de Zárate. Será para la zona de la costanera

Un municipio bonaerense eliminará tasas por dos años para impulsar inversiones

Los empleados bancarios recibirán otro aumento en marzo: la cifra récord que alcanzará el sueldo inicial

La Asociación Bancaria, que lidera Sergio Palazzo, rubricó un incremento del 3,4% para el mes pasado, como parte del acuerdo con las cámaras que elevó el salario inicial a $2.259.305,03. Otras paritarias firmadas

Los empleados bancarios recibirán otro aumento en marzo: la cifra récord que alcanzará el sueldo inicial

El Gobierno presentó un recurso extraordinario para suspender la Ley de Financiamiento Universitario

La Procuración del Tesoro realizó la presentación ante la Cámara de Apelaciones y luego pasará a la Corte Suprema. El pedido es de caracter suspensivo, pero hasta que no se lo conceda el Ejecutivo tiene obligación de empezar con el flujo de transferencias

El Gobierno presentó un recurso extraordinario para suspender la Ley de Financiamiento Universitario
DEPORTES
Los grandes elogios de un rival directo de Alpine en la Fórmula 1 por su rendimiento: “No creo que sea una sorpresa”

Los grandes elogios de un rival directo de Alpine en la Fórmula 1 por su rendimiento: “No creo que sea una sorpresa”

Dolor en el deporte: murió Oscar Schmidt, leyenda del básquet y máximo anotador de la historia en los Juegos Olímpicos

Agostina Hein arrasó con tres medallas de oro para Argentina en la jornada inaugural de los Juegos Suramericanos de la Juventud

Hizo dos faltas en cinco segundos y protagonizó la expulsión más insólita de la Copa Sudamericana: “Es increíble”

El inesperado cruce entre Ruggeri y un ex futbolista de Inglaterra al que le cambió la camiseta en el Mundial ’86: “Devuelvan las Islas”

TELESHOW
Anna del Boca habló del posible regreso de su madre Andrea a Gran Hermano: “Tiene adrenalina por volver”

Anna del Boca habló del posible regreso de su madre Andrea a Gran Hermano: “Tiene adrenalina por volver”

Una amiga de Wanda Nara sorprendió al vaticinar cuál será el futuro de la relación entre la empresaria y Mauro Icardi

La salud de Luis Brandoni: la familia dio a conocer cómo se encuentra el actor

Juana Viale confirmó que reemplazará a Mirtha Legrand este sábado y reveló qué padece su abuela

Iván de Pineda ya le puso fecha al lanzamiento de su concurso de conocimientos: "Admiro a cada participante"

INFOBAE AMÉRICA

Un sorprendente hallazgo realizado con IA da pistas sobre la complejidad del “lenguaje” de los cachalotes

Un sorprendente hallazgo realizado con IA da pistas sobre la complejidad del “lenguaje” de los cachalotes

Transporte por apps en Panamá pasa a ser servicio de lujo con nuevas reglas

¿Las cenizas de los Andes impulsaron la evolución de ballenas gigantes? Esto explican los científicos

Wall Street volvió a cerrar en máximos históricos tras el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz

Cómo resolver el desafío matemático de los “cuatro cuatros”