Kicillof inició su gira por España y buscará una foto con líderes progresistas para marcar otro contrapunto con Milei

Kicillof junto a la viepresidenta II de España, Yolanda Díaz Pérez

En pos de su construcción política de cara a las elecciones del año que viene, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inició este jueves una gira por España que incluyó e incluirá paradas en Madrid y Barcelona. Desde allí, buscará seguir confrontando al presidente Javier Milei. Buscará tener reuniones con jefes de Estado de la región que participarán entre el viernes y sábado de la Movilización Progresista Mundial.

Este jueves, ya arribado a Madrid, el mandatario bonaerense se reunió con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez. Según se informó oficialmente, fue para abordar diferentes aspectos vinculados a fortalecer la cooperación conjunta.

En la reunión, representantes de ambas gestiones presentaron los progresos alcanzados en materia de políticas laborales, como la extensión de las licencias parentales y el reconocimiento de derechos para trabajadoras particulares. Asimismo, se discutió el impacto del fallo reciente de la Suprema Corte bonaerense sobre plataformas digitales y se analizaron tanto los avances en la protección de los derechos laborales de quienes se desempeñan en ese ámbito como los retos asociados a la implementación de la nueva normativa.

Kicillof, en busca de respaldo internacional

El Gobierno bonaerense buscará regular el uso de las aplicaciones de deliveries. Kicillof lo había anunciado en su apertura de sesiones. Allí planteó que girará un proyecto de ley que creará un Plan Integral y un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales. Detalló que será “para dar transparencia a la actividad, garantizar acceso a información sobre los algoritmos que organizan el trabajo, exigir seguros obligatorios contra accidentes, regular condiciones básicas en los espacios donde se desarrolla la actividad y establecer herramientas de protección”, y que está “en línea con lo que propone la OIT y ya se implementa en los países que están a la vanguardia”.

En la reunión con empresarios españoles, que fue de carácter reservada, el mandatario desplegó una serie de medidas y programas hechos por su gestión, pero a la vez cuestionó la política económica de Milei. “Hemos pasado por diferentes etapas, siempre con planificación para fortalecer la infraestructura, la educación y la salud, tanto en los grandes centros urbanos como en el interior. Ahora, también estamos enfocados en acompañar a una población que hace frente a una crisis muy profunda ocasionada por las políticas económicas del Gobierno nacional”, planteó. Lo escucharon representantes del sector energético, tecnológico, alimenticio, de entretenimientos y de fondos de inversión. Sus nombres no trascendieron.

“Las consecuencias de las decisiones de la ultraderecha en Argentina solo pueden abordarse internacionalmente. Necesitamos respuestas conjuntas de Latinoamérica y Europa para construir un mundo más multipolar y evitar la subordinación a grandes monopolios y poderes externos”, agregó sobre su viaje.

El encuentro con empresarios y con Yolanda Díaz López fue el primero de varios que tendrá por estas horas y que incluyen también algunas entrevistas con medios españoles. El mandatario provincial buscará sumar respaldos y notoriedad tanto ante inversores y líderes políticos que discutan una agenda más global como Lula Da Silva (Brasil), Claudia Scheinbaum (México) o el propio presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que fue quien lo invitó a participar de la Movilización Progresista Mundial que se llevará a cabo entre el viernes y sábado en Barcelona.

El grupo de líderes progresistas marca distancia con la figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En las últimas horas, Lula fue concreto y cuestionó la política bélica del mandatario estadounidense: “Trump no tiene derecho a levantarse por la mañana y amenazar a un país”, dijo en una reciente entrevista con el diario El País de España. En las próximas horas es posible que Kicillof pueda tener un breve encuentro con el presidente de Brasil. En esa misma entrevista, Lula, dijo sobre Milei que no tiene ninguna relación con el argentino ni le interesa tener. “A mí sus decisiones no me ponen nervioso. Él tiene que resolver sus problemas con el pueblo argentino. Veremos qué ocurre cuando termine su mandato y cuál es el resultado de lo que sembró en Argentina”, se explayó.

Pedro Sánchez junto a Lula da Silva en Brasilia. EUROPA ESPAÑA POLÍTICA FERNANDO.CALVO / POOL MONCLOA

Kicillof fue acompañado por el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco; de Comunicación Pública, Jesica Rey y por la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini; quien fuera Secretaria de Cambio Climático de la Nación durante la presidencia de Alberto Fernández.

Pero al encuentro progresista también irá una comitiva del Partido Justicialista promovida por la expresidenta Cristina Kirchner. La integran el senador nacional, Eduardo de Pedro; los diputados nacionales Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta; las diputadas Lucía Cámpora, Roxana Monzón y Lorena Pokoik; la economista Delfina Rossi; el parlamentario del Mercosur Franco Metaza; el intendente de Merlo y secretario de Relaciones Internacionales del PJ, Gustavo Menéndez; la secretaria de Integración Regional del PJ, Soledad Magno; y la diputada provincial y secretaria nacional de la Juventud Peronista, Valentina Morán. Tienen como indicación poner en agenda el lawfere sobre CFK.

En lo que resta de la jornada, Kicillof presentará su libro “De Smith a Keynes: Siete lecciones de historia del pensamiento económico” en el Ateneo de Madrid.

El viernes mantendrá una reunión con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para fortalecer vínculos de cooperación institucional y, finalmente, formará parte de la Movilización Progresista Mundial. Según consta en la agenda oficial, está convocado para participar en paneles sobre multilateralismo y el nuevo orden mundial; las soluciones globales para un mundo en transformación; y respuestas locales a desafíos globales. Es ahí donde buscará concretar encuentros con los líderes regionales.

Ese mismo día, Milei partirá rumbo a Israel para participar del acto de independencia de dicho país que se llevará adelante entre el 19 y 22 de abril en Jerusalén. El presidente argentino fue invitado por su par Benjamín Netanyahu y encenderá unas de las antorchas de la ceremonia en el Monte Herzl. Será la primera vez que lo haga un extranjero.