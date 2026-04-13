Política

Kicillof suma gestos de campaña: viajará a España, se reunirá con presidentes progresistas y buscará fondos para Buenos Aires

El gobernador bonaerense participará de la Movilización Progresista Mundial. Se juntará con presidentes de distintos países, pero antes, en Madrid, mantendrá reuniones con empresarios

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Axel Kicillof en Nueva York
Axel Kicillof junto al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, finalmente aceptó la invitación del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez y esta semana participará de un encuentro con distintos mandatarios como Lula De Silva (Brasil), Claudia Scheinbaum (México), Gustavo Petro (Colombia), entre otros, que se reunirán en la Movilización Progresista Mundial que tendrá lugar el 17 y 18 de abril en Barcelona. La gira del mandatario provincial también incluirá una ronda de entrevistas con medios españoles y reuniones con CEOS de empresas españolas que tienen inversiones en Argentina, y puntualmente en el territorio bonaerense, para aumentar las inversiones productivas. Estará en Europa del 16 al 18 de abril.

Más allá de lo protocolar, para la gestión bonaerense ofrecen más relevancia los encuentros con empresarios que con los líderes mundiales. Al menos así lo dejó entrever este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. El integrante del gabinete provincial planteó que hay “un doble objetivo: buscar fuentes de financiamiento alternativas para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por un lado, y por el otro, para reforzar las inversiones productivas en la provincia de Buenos Aires, en un contexto que es de mucha carestía, de mucha escasez de recursos como consecuencia de los recortes permanentes en los fondos que ha llevado adelante el gobierno nacional”.

La excursión de Kicillof por España anticipa un formato de campaña en rol presidenciable. Discursivamente, buscará mostrarse como la contracara al modelo de Javier Milei. Así lo expondrá en las entrevistas que brindará a la Cadena SER y a Eldiario.es. A Kicillof lo acompañarán el ministro Bianco y la ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey. Si bien el gobernador bonaerense viene planteando que no es tiempo de candidaturas y que este año es “tiempo de una construcción”; por el momento los movimientos que viene dando lo posicionan como uno de los nombres más firmes dentro del peronismo para intentar disputar una postulación presidencial el año que viene.

Aunque, como viene contando Infobae, también buscarán formar parte de ese proceso el sanjuanino Sergio Uñac o el diputado nacional Juan Grabois, que en las últimas horas pidió llevar adelante unas PASO. El exgobernador de San Juan propuso que, si se caen las Primarias, como pretende el gobierno nacional, haya una interna abierta dentro del peronismo y que sea en cuatro regiones, distribuyendo la votación en cuatro jornadas distintas. Cada día se desarrollaría la elección de los candidatos nacionales del peronismo en una región diferente. Como ejemplo, propone que el Noreste (NEA) vote en noviembre, el Noroeste (NOA) en diciembre, la región centro en febrero y la Patagonia en marzo.

Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gustavo Melella

Mientras, Kicillof avanza con su plan de construcción hacia 2027 ya por fuera del territorio nacional. La gira por España se suma al viaje que realizó el pasado 2 de abril a Tierra del Fuego para participar de la vigilia por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, donde se mostró con el gobernador anfitrión, Gustavo Melella y el riojano, Ricardo Quintela. Tras ese encuentro, Quintela dijo sobre Kicillof, en declaraciones a Futurock: “Todo dirigente aspira a ser presidente, el mejor compañero hoy es Axel y lo quiero acompañar”.

Bianco informó que más allá de exponer en los paneles sobre multilateralismo y el nuevo orden mundial; las soluciones globales para un mundo en transformación; y respuestas locales a desafíos globales que habrá en la Movilización Progresista Mundial, también buscará reuniones de carácter bilateral. Por lo pronto ya acordó firmar con la ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, un acuerdo de cooperación institucional. Eso será el jueves 16 en Madrid. Luego, el viernes 17, en Barcelona, se verá con el alcalde, Jaume Collboni, también “para fortalecer los vínculos de cooperación institucional”. Además, en Madrid, presentará su libro “De Smith a Keynes: Siete lecciones de historia del pensamiento económico”. Será en el Ateneo de Madrid.

La presencia de Kicillof no será exclusiva dentro del peronismo, ya que también irá el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo De Pedro. Lo hará en representación del PJ nacional y ungido por la expresidenta Cristina Kirchner.

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Cristina Kirchner junto a Wado de Pedro

La instrucción de CFK, imposibilitada de viajar por estar detenida con prisión domiciliaria producto de la condena de la causa Vialidad, es transmitir la preocupación del peronismo sobre la escalada belicista a nivel mundial y la situación política interna de la Argentina, que incluye su detención. Algo que reconoció el propio Lula cuando, el año pasado y en el marco de una visita a Argentina, concurrió a San José 1111 y mantuvo un encuentro con la dos veces presidenta.

Por el PJ también asistirán los diputados nacionales como Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta, Roxana Monzón y Lorena Pokoik; la economista Delfina Rossi; el parlamentario del Mercosur Franco Metaza; el intendente de Merlo y secretario de Relaciones Internacionales del PJ, Gustavo Menéndez; la secretaria de Integración Regional del PJ, Soledad Magno; y la diputada provincial de Mendoza y secretaria nacional de la Juventud Peronista, Valentina Morán; además de la Secretaria General de La Cámpora, Lucía Cámpora.

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