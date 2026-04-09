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La CGT anunció una movilización a Plaza de Mayo para el 30 de abril

La organización sindical lo informó en una conferencia de prensa relizada tras la reunión del Consejo Directivo Nacional. También homenajearán al papa Francisco

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La CGT anunció una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril
La CGT anunció una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril

La CGT anunció este jueves que el próximo 30 de abril realizará una movilización a Plaza de Mayo, en la víspera del Día del Trabajador. Según indicó Jorge Sola, uno de los miembros del triunvirato que conduce la organización sindical, será en reclamo por “la caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario y el endeudamiento familiar”. Además, habrá una celebración religiosa en homenaje al papa Francisco.

Tras una reunión del Consejo Directivo Nacional de la central gremial, el triunvirato se paró delante de los periodistas y Sola se plantó frente al micrófono. “Hicimos un profundo análisis de la realidad sociolaboral y económica que está atravesando nuestro país. Como es noticia en cada uno de los medios, cada una de las actividades estamos atravesando una fuerte pérdida del poder adquisitivo, ya sea en la formalidad o la informalidad, o los monotributistas. El endeudamiento familiar ha aumentado, hay pérdida constante de trabajadores y crecimiento del desempleo”, comenzó su discurso el representante del sector de Seguros. Lo escoltaron sus compañeros Cristian Jerónimo, del sindicato del Vidrio, y Octavio Argüello, de Camioneros.

“En conmemoración por el próximo Día del Trabajador, el 1 de mayo, vamos a hacer una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril a las 15, en la que se va a llevar adelante también una celebración religiosa conmemorando al papa Francisco, su relación con la defensa del mundo del trabajo, de los trabajadores y de las representaciones gremiales como tales. Ese vínculo que el papa Francisco ha llevado adelante con la solidaridad como bandera”, detalló Sola.

Y agregó: “A partir de eso, de esa situación, y en esa conmemoración, vamos a reclamar el estado actual de situación de los trabajadores y trabajadoras, de caída del poder adquisitivo, pérdida del salario y endeudamiento familiar”.

Ya respondiendo preguntas de los periodistas presentes, Sola resaltó que “cuando se lleva adelante una política económica, no debe ser desarraigada de lo que siente la gente”.

La CGT anunció una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril
Sola, Jerónimo y Argüello brindaron una conferencia de prensa

“Y lo que está padeciendo la gente hoy es el ajuste brutal, que no es de ahora, viene sucediendo desde el mismo momento en que este gobierno asumió. Y que sucede en el poder adquisitivo, pero también sucede en la discapacidad, en los laburantes, los jubilados, sucede en la educación, y ese malhumor social se trasunta en una manera de expresarse que cada uno de ustedes perciben en las notas que hacen”, esgrimió.

En relación a la caída del poder adquisitivo, Sola consideró “importante la defensa irrestricta la posibilidad de que cada gremio pueda tener una discusión libre en sus paritarias salariales”.

“Si hay algo que este Gobierno ha hecho y siempre ha denostado es el control de precios. Una de las anclas que está llevando adelante para mantener su política económica es, precisamente, el control sobre uno de los valores y de los precios, que es el control de los salarios”, manifestó el líder sindical.

Luego, se quejó de que, para las negociaciones salariales, “el Gobierno pone un techo que está debajo de la inflación promedio”, mientras que “le cuesta muchísimo sostener la inflación en valores normales, y eso impacta directamente en el poder adquisitivo”.

Por otro lado, en relación a la judicialización de la reforma laboral, con una medida cautelar que actualmente pesa sobre más de 80 artículos de la ley, los dirigentes de la CGT consideraron que, entre otras cosas, en lo que se aprobó en el Congreso hay una “violación del principio protectorio del derecho del trabajo, donde en una relación contractual siempre el trabajador es la parte más débil que debe protegerse”.

También se refirieron a la transgresión del principio de progresividad que marcan nuestra Constitución y los tratados internacionales, que marcan que todo derecho social, una vez que se tiene ganado un derecho, no puede retroceder".

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