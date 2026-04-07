Jorge Asís: “Adorni está deslegitimado y Milei lo sostiene solo para no entregarlo a la interna”

Asís identifica las recientes fotos de apoyo a Adorni como un intento de sostén político orientado más hacia la interna que a fortalecer la institucionalidad

En una entrevista con Infobae al Regreso, Jorge Asís afirmó que la crisis política que rodea a Manuel Adorni refleja un momento de vulnerabilidad para el Gobierno, al tiempo que cuestionó la estrategia del presidente Javier Milei de sostenerlo pese a su desgaste.

Durante la charla con el staff de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Asís sostuvo: “Adorni está deslegitimado. Y me parece que no está deslegitimado por el viaje este famoso que hizo a Punta del Este con la familia, ni por haber ido con su esposa a Estados Unidos. En realidad, el único error de Adorni fue habérsela creído y elevar excesivamente la vara moral”.

El sostén político de Adorni y la soledad del gobierno de Milei

Asís analizó la reacción oficial tras la foto de apoyo a Adorni, interpretándola como una defensa más orientada a la interna política que a la fortaleza institucional. “Intuyo que Adorni está artificialmente sostenido por fotografías, por el empeño que pone tanto el fenómeno solitario Javier Milei como el principal instrumento, que es su hermana, que son prácticamente quienes defienden como para no entregarle al adversario de la interna una pieza tan importante. Pero ya está terminado el tema y me parece que sostenerlo es un error”, aseguró.

Asís señala que la permanencia de Adorni no logra mejorar la percepción social en un momento de alta vulnerabilidad para el gobierno nacional (REUTERS/Agustin Marcarian)

Para el analista, mantener al portavoz solo suma problemas a un presidente que ya enfrenta “suficientes problemas con la Justicia, por supuesto, por la causa cripto, las coimas del 3% para la Guantanamera, los créditos que ahora en todas partes se habla, y también salen a defender los créditos”.

Advirtió que el respaldo mediático y la foto con el gabinete no logran mejorar la percepción social: “En un momento de tambaleo del Gobierno, el tema Adorni me parece que es lo que lo completa. Yo lo veo en un momento muy vulnerable al Gobierno. Milei, como dije, es un fenómeno solitario. Preside un gobierno de consultores. En realidad, la receta del outsider también emerge como un informe de una consultora”.

El escritor vinculó el origen de Milei al “proyecto de poder” construido en los medios y recordó: “El que vale, el que verdaderamente vale en política es Javier Milei, que de tertuliano en Intratables armó un proyecto de poder que fue absolutamente admirable”.

Dinámica judicial, cambios en el Ministerio y el impacto sobre el oficialismo

Al referirse a los movimientos en el Ministerio de Justicia, Asís consideró que el reemplazo de Sebastián Merio por Juan Bautista Mahiques responde a internas en el entorno presidencial: “A Cúneo Libarona le irritaba cada vez que leía en los diarios que el que manejaba el ministerio era Amerio”.

Jorge Asís asegura que la crisis política en torno a Manuel Adorni refleja la vulnerabilidad actual del gobierno de Javier Milei y su estrategia interna (Infobae en Vivo)

Señaló que la salida del funcionario es interpretada como una nueva victoria de Karina Milei en la puja por el control de áreas clave y advirtió sobre el riesgo de avanzar judicialmente contra dirigentes del fútbol argentino a dos meses de un Mundial: “Va a tener inexorables efectos deportivos esta movida”.

Sobre la relación del gobierno con la justicia, Asís matizó: “Yo no puedo suscribir que haya una articulación para blindarse judicialmente, pero sé que hacen bien si se preocupan, porque lo peor que te puede pasar en política es ingresar a Comodoro Py. Una vez que vos entraste en Comodoro Py, es un problema salir”.

Consultado sobre la dinámica interna del Poder Judicial, sostuvo: “En la justicia tenés para elegir. Depende de quién te toque, depende de quién es el que tenga el dosier. Vos sabés que los jueces federales son expertos en el cajoneo. Saben qué cajonear, qué es lo que no se debe cajonear. Mientras un presidente tenga algo de poder, nadie va a avanzar sobre él. El problema que tenés en la política es cuando el poder se desvanece”.

Peronismo, economía y la vara moral en la gestión pública

En una revisión del tablero político, Asís identificó a Axel Kicillof, Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Sergio Massa como los cuatro potenciales presidenciables del peronismo para 2027. “El peronismo hoy tiene cuatro potenciales candidatos a presidente”, dijo, y agregó sobre Massa: “Ya fue dos veces candidato a la presidencia, fue ministro de Economía y candidato, y por dos puntos no ganó en la primera vuelta”.

Al analizar la oposición, Asís destaca a Axel Kicillof, Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Sergio Massa como los cuatro presidenciables más fuertes del peronismo para 2027 (REUTERS/Francisco Loureiro)

Al ser consultado sobre la gestión económica del exministro, Asís argumentó: “Pienso que fue una buena gestión la de Massa, porque había que tomar las riendas de la economía en ese momento de la Argentina. Por lo menos llegó hasta el final del partido. Y por dos puntos no te ganó en primera vuelta”.

Analizó también la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires: “Axel tiene un equipo sólido de gente muy leal, muy fiel, que ni siquiera está habilitado para la contraprestación, porque es un muchacho que se creyó verdaderamente el cuento de la transparencia”. Y subrayó las dificultades para elevar la vara moral en el contexto argentino: “En política, cuestionar los privilegios que te da el poder es una tontería y algo peor, es un error, porque te pasa lo que le pasa a este muchacho, que señalaba con el dedito, con arrogancia y, y bueno, ahora la paga”.

Sobre la corrupción y la comparación con gestiones anteriores, Asís diferenció: “El verdaderamente fenómeno delictivo, fenómeno recaudatorio muy próximo a lo delictivo, fue Néstor Kirchner. Néstor Kirchner sí tenía una obsesión con la cuestión de la plata. Cristina quiso terminar con todo eso”.

Para cerrar, el periodista remarcó que el futuro político depende de la paciencia social y la capacidad de la oposición: “El gobierno puede tener recuperación de acuerdo a la paciencia de la sociedad y a los movimientos de los opositores. Milei también está sostenido por el mito de la inexistencia de la oposición”.

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