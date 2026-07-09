América Latina

Mostraban armas en un vivo de TikTok, un usuario llamó a la Policía y terminaron detenidos en Uruguay

La denuncia permitió ubicar la vivienda desde donde se emitía la transmisión. Un dron registró disparos al aire y un operativo concluyó con tres arrestos y la incautación de una pistola.

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Jóvenes hacían transmisión de Tiktok mostrando armas y fueron detenidos por la Policía (Captura Subrayado/Canal 10)
Jóvenes hacían transmisión de Tiktok mostrando armas y fueron detenidos por la Policía (Captura Subrayado/Canal 10)

Un usuario de TikTok vio que en una transmisión en vivo que se estaba haciendo en Uruguay tres hombres mostraban armas de fuego. Por eso decidió llamar al 911 para denunciarlos. La Policía encontró el lugar y fue hasta allí, donde debió montar un fuerte operativo para detenerlos.

Según informó el noticiero Telemundo de Canal 12, las tareas de inteligencia de la Policía permitieron determinar que la dirección de la casa en la que se estaba haciendo la transmisión. Pero, en una primera instancia, los efectivos que fueron hasta el barrio Plácido Ellauri (en la periferia de Montevideo) no tuvieron éxito.

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Los agentes se encontraron con un joven que estaba en la puerta de su casa, que negó lo que había denunciado el usuario de TikTok. Los efectivos no pudieron entrar a la vivienda tras la negativa de este hombre para hacer un chequeo.

Jóvenes hacían transmisión de Tiktok mostrando armas y fueron detenidos por la Policía (Captura Telemundo/Canal 12)
Jóvenes hacían transmisión de Tiktok mostrando armas y fueron detenidos por la Policía (Captura Telemundo/Canal 12)

Cuando la Policía se fue del lugar, los hombres salieron de la vivienda y dispararon al aire sin darse cuenta que los efectivos seguían monitoreando el área a través de un dron. La imagen obtenida por este artefacto permitió comprobar que los hombres estaban armados y esto permitió que se monte un fuerte operativo policial en la zona.

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Varias divisiones de la Policía uruguaya rodearon la vivienda para detener a los sospechosos: un joven de 21 años y dos de 29. Uno de ellos tenía antecedentes penales. Sobre el mediodía de este miércoles, los sospechosos fueron arrestados, informó Telemundo. Varios móviles y efectivos que estaban armados llegaron al lugar.

El arma incautada a los jóvenes detenidos en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)
El arma incautada a los jóvenes detenidos en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Pero restaba saber qué pasó con el arma de fuego con la que habían disparado. En la calle habían quedado casquillos de bala, que fueron objeto de investigación de la Policía Científica.

La madre de uno de los detenidos era la dueña de la casa. Cuando la mujer estuvo allí, aceptó que los agentes ingresaran a la vivienda a buscar el arma que faltaba. En el interior del hogar un niño de ocho años estaba solo, esperando por un mayor.

El arma estaba escondida en uno de los dormitorios, como quedó reflejado en una imagen que fue consignada por ese medio. Además, del arma había municiones.

La detención que jóvenes que hacían transmisión de Tiktok mostrando armas (Captura Telemundo/Canal 12)
La detención que jóvenes que hacían transmisión de Tiktok mostrando armas (Captura Telemundo/Canal 12)

La Fiscalía está investigando el caso.

La detención que jóvenes que hacían transmisión de Tiktok mostrando armas (Captura Telemundo/Canal 12)
La detención que jóvenes que hacían transmisión de Tiktok mostrando armas (Captura Telemundo/Canal 12)

Un homicidio tiroteo en Marconi

Otro hecho policial que sucedió este miércoles en Montevideo ocurrió en el barrio Marconi, también en la periferia de Montevideo. En la noche trabajaba la Policía Científica en un lugar en el que se habían encontrado 11 casquillos de bala, informó Teledoce. Los balazos en este punto de Montevideo se han reiterado: días atrás una persona había sido asesinados.

La información policial indica que no hubo personas heridas como consecuencias de los disparos. Fueron dos personas en moto las que llegaron al lugar, dispararon varias veces y se fugaron.

A 300 metros de la zona del ataque a balazos, en la noche anterior hubo un homicidio y, según la información consignada por el noticiero, todo apunta a que los episodios están relacionados.

En ese barrio la Policía aplica el operativo Dominio, que este miércoles también tuvo novedades porque se detuvo a un adolescente en una recorrida preventiva de los agentes.

Los efectivos observaron a un adolescente que, al advertir la presencia policial, emprendió la fuga a pie y arrojó una bolsa hacia el patio frontal de una vivienda. Tras una persecución por varias cuadras, los policías lograron interceptarlo, informó el Ministerio del Interior. Durante el registro personal le incautaron una riñonera que contenía un teléfono celular, cuatro envoltorios con sustancia vegetal y dinero en efectivo.

El joven fue trasladado al centro de reclusión de menores Inisa, según lo que resolvió la Fiscalía.

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