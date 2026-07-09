Estos son los 18 estados afectados por un brote de ciclosporiasis que mantiene en alerta a las autoridades

Mapa de Estados Unidos que muestra los 18 estados con casos confirmados de ciclosporiasis. Michigan aparece en rojo por concentrar el mayor número de infecciones, Ohio en naranja, Nueva York en amarillo y los demás estados con brotes confirmados en azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aumento inusual de casos de ciclosporiasis afecta a la población de Estados Unidos desde junio, con más de 18 estados reportando brotes y Michigan como el epicentro principal, según autoridades federales y estatales. El incremento de infecciones, causadas por el parásito Cyclospora cayetanensis, ha impulsado una investigación coordinada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), según reportó Newsweek.

Las autoridades sanitarias han confirmado que los brotes en Michigan, Ohio, Nueva York, Texas e Illinois superan ampliamente los promedios históricos. Según CNN, la fuente del brote aún no ha sido identificada, aunque los equipos epidemiológicos examinan antecedentes alimentarios de los pacientes y rastrean posibles cadenas de distribución.

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Según datos comparativos de los CDC y la cobertura de The New York Times, la ciclosporiasis es una infección estacional en el país, con repuntes habituales en los meses de verano. El parásito se transmite principalmente a través de alimentos frescos y agua contaminada, y no por contacto directo entre personas.

¿Qué es la ciclosporiasis y cómo se transmite en Estados Unidos?

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. El contagio ocurre por la ingestión de agua o alimentos frescos contaminados, especialmente productos difíciles de lavar como hierbas, lechugas, mezclas de ensaladas y frutas pequeñas, de acuerdo con los CDC y Newsweek. Los síntomas incluyen diarrea acuosa, dolor abdominal, hinchazón, náuseas, fatiga y pérdida de peso.

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El ciclo vital del parásito impide la transmisión directa entre personas. Según la CDC, la transmisión requiere que el parásito madure en el ambiente antes de volverse infeccioso. La infección suele aparecer entre dos y 14 días después del consumo del alimento o agua contaminada.

La doctora Dianna Blau, responsable interina del Departamento de Enfermedades Parasitarias de los CDC, señaló a The New York Times que la cantidad de casos registrados en 2026 cuadruplica los reportes del mismo periodo del año anterior.

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Una infografía de Infobae ilustra el brote de ciclosporiasis en Estados Unidos durante 2026, detallando los estados afectados y la magnitud de los casos, con Michigan como principal epicentro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los estados más afectados por el brote de ciclosporiasis?

El brote de ciclosporiasis ha impactado principalmente a Michigan, que reporta el mayor número de casos en la historia del estado. Según datos de Newsweek y CBS News, Michigan ha notificado 992 casos confirmados hasta el 8 de julio, cifra muy por encima del promedio anual habitual.

De acuerdo con reportes oficiales y la cobertura de CNN y Newsweek, los estados con mayores incrementos y brotes confirmados incluyen:

Michigan (992 casos confirmados)

Ohio (más de 400 casos, principalmente en el noroeste y áreas limítrofes con Michigan)

Nueva York (112 casos fuera de la ciudad de Nueva York)

Carolina del Norte

Illinois

Texas

Pensilvania

Virginia

Wisconsin

Alaska

Colorado

Connecticut

Florida

Georgia

Luisiana

Massachusetts

Nueva Jersey

Tennessee

La CDC ha confirmado brotes en al menos 18 estados, mientras que las cifras pueden aumentar conforme se actualizan los reportes de laboratorios estatales y locales. Las autoridades de Michigan informaron que “la magnitud del brote es inusual y se están realizando investigaciones detalladas de los hábitos alimentarios y compras de las personas afectadas”, según recogió Newsweek.

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¿Cuál es el origen del brote de ciclosporiasis en 2026?

Hasta el momento, la FDA y la CDC no han identificado un único alimento ni distribuidor responsable de los brotes. Según Newsweek y CNN, los investigadores han enfocado su atención en productos frescos como cebollas blancas y verdes, pepinos, cilantro y mezclas de ensaladas, pero no hay evidencia concluyente sobre una fuente común.

La doctora Blau explicó a The New York Times que “el origen de estas infecciones sigue sin determinarse y probablemente involucre múltiples fuentes de contaminación”. Los epidemiólogos de la CDC y la FDA han intensificado los controles y entrevistas a los pacientes para identificar posibles exposiciones compartidas, aunque los resultados preliminares sugieren la existencia de varios clústeres independientes.

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En brotes anteriores, los CDC vincularon la ciclosporiasis a la importación de cilantro, albahaca, mezclas de lechuga, frambuesas y arvejas (snow peas). Hasta ahora, ninguna línea de investigación ha confirmado un producto específico para el brote actual.

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por Cyclospora cayetanensis que se transmite por agua y alimentos frescos contaminados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los síntomas, cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento?

Los síntomas de la ciclosporiasis incluyen diarrea acuosa frecuente, dolor o cólicos abdominales, hinchazón, náuseas, pérdida de apetito, fatiga y adelgazamiento. De acuerdo con la CDC, los síntomas suelen comenzar entre dos y 14 días después de la exposición y pueden prolongarse durante varias semanas si no se recibe tratamiento.

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El doctor Schein, especialista consultado por CNN, explicó: “La infección se manifiesta con diarrea líquida, más de tres veces al día, y una sensación constante de incomodidad abdominal”. El diagnóstico requiere pruebas específicas, ya que los exámenes rutinarios no detectan el parásito. Los CDC recomiendan realizar hasta tres análisis de muestras fecales en días alternos para incrementar la precisión.

El tratamiento recomendado es la combinación antibiótica trimetoprima-sulfametoxazol, conocida como Bactrim o Septra. Según la CDC, el tratamiento suele durar entre siete y diez días, aunque algunas personas inmunocomprometidas pueden requerir mayores períodos de medicación.

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¿Qué alimentos se han relacionado con la ciclosporiasis en el pasado?

Los CDC han identificado varios alimentos frescos como vehículos frecuentes de ciclosporiasis en brotes anteriores. Entre los productos más citados se encuentran:

Cilantro

Albahaca

Lechuga y mezclas de ensaladas

Frambuesas

Arvejas (snow peas)

Cebollas verdes y blancas

La contaminación puede ocurrir antes de la cosecha, por riego con agua contaminada, o durante el procesamiento y empaque. La CDC y la FDA recomiendan a la población lavar minuciosamente frutas y verduras bajo agua corriente, eliminar partes dañadas y secar con paño limpio, aunque advierten que el lavado no garantiza la eliminación total del parásito.

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Los CDC informaron que la transmisión de Cyclospora cayetanensis no ocurre por contacto directo entre personas y requiere maduración del parásito en el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dicen las autoridades de salud de Estados Unidos sobre el brote?

La CDC y la FDA han emitido alertas a profesionales de la salud y a la población general sobre el incremento de casos y la necesidad de vigilancia epidemiológica. Los departamentos de salud estatales trabajan en la identificación de fuentes y la trazabilidad de los alimentos sospechosos.

Según el director de salud pública de Michigan, citado por CBS News, “la causa actual de las infecciones sigue sin identificarse, pero se están realizando entrevistas y rastreo de alimentos para determinar cualquier exposición común”. Hasta el momento, no se han reportado muertes asociadas al brote, aunque sí se han registrado hospitalizaciones en varios estados, de acuerdo con datos de la CDC y Newsweek.

¿Cómo afecta este brote a la población y qué medidas se recomiendan?

El brote de ciclosporiasis ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias debido a la magnitud de los casos y la dificultad para rastrear el origen exacto de la contaminación. La CDC y la FDA mantienen la vigilancia epidemiológica activa y actualizan la información a medida que avanzan las investigaciones.

Se recomienda a la población consultar al sistema de salud ante síntomas gastrointestinales prolongados, especialmente en zonas con brotes confirmados. Para los consumidores, la mejor medida de prevención es el manejo cuidadoso de los alimentos frescos, la higiene en la cocina y la revisión de reportes oficiales sobre productos retirados del mercado.

Los expertos coinciden en que, debido a la estacionalidad de la infección y los retrasos en el sistema de reporte, es probable que surjan más casos en las próximas semanas. Los departamentos de salud continuarán informando sobre la evolución y los hallazgos de la investigación.