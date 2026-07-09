América Latina

Bolivia: echaron al gerente de BoA en medio del escándalo por un viaje personal en plena crisis de la aerolínea

El gerente de la aerolínea estatal se ausentó durante casi un mes a menos de 60 días de asumir el cargo. El Ministerio de Obras Públicas anunció su destitución

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Hombre calvo con barba, traje oscuro, corbata y micrófono de solapa. Al fondo, bandera Wiphala, bandera boliviana y bandera blanca con diseño de hojas
Eduardo Valdivia fue posesionado gerente de la aerolínea estatal boliviana el 18 de abril de 2026.

El Ministerio de Obras Públicas de Bolivia anunció este miércoles la destitución del gerente general de la aerolínea estatal, Eduardo Valdivia, mientras la Fiscalía inició una investigación por la presunta comisión de tres delitos relacionados con un prolongado viaje personal a menos de dos meses de haber asumido el cargo.

“Debido a los acontecimientos recientes que son de público conocimiento sobre el Gerente General de Boliviana de Aviación (BoA), se tomó la decisión de removerlo de su cargo”, señala la nota difundida por el Ministerio de Obras Públicas.

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Valdivia estaba en el ojo de la tormenta luego de que se revelara que realizó un viaje de casi un mes a Miami, Estados Unidos, durante las fechas en las que se celebra el Mundial de Fútbol en ese país. Además, en los últimos días se difundieron imágenes de los boletos aéreos que revelan que obtuvo precios preferenciales: pagó el 10% del precio del pasaje.

Con base en esa información, la Fiscalía inició una investigación de oficio por los delitos de concusión, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo.

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Documento en papel con texto impreso, números, y una línea resaltada en amarillo que indica 'TOTAL BOB 933'
Eduardo Valdivia pagó el equivalente a 93 dólares por el pasaje de retorno de Miami a Santa Cruz. El costo promedio es al menos diez veces superior.

Tras darse a conocer esta información, surgió una ola de críticas y pedidos de destitución porque además el viaje coincide con un momento crítico para BoA, marcado por retrasos de varias horas, cancelaciones de rutas y cuestionamientos por el incremento de las tarifas.

“Gobernar es trabajar y gestionar, no disfrutar y aprovechar. No se enreden más. Despídanlo hoy”, escribió el expresidente Jorge Quiroga, jefe de la oposición, en su cuenta de X.

En esa línea, la senadora Claudia Mallón pidió “mano dura con los flojos, con los ociosos” y calificó el caso como un acto de “abuso de poder”. “Aquí definitivamente tienen que cambiar las cosas (...) amerita la destitución de este señor”, afirmó Mallón en una entrevista con la radio Erbol.

En medio del escándalo, la aerolínea informó mediante un comunicado que su ahora exgerente se “ausentó temporalmente de sus funciones, haciendo uso de una modalidad sin goce de haberes, para atender asuntos personales”.

Un avión de Boliviana de Aviación (BoA) blanco y azul está en la pista de un aeropuerto con montañas borrosas y cielo nublado al fondo
Un avión de Boliviana de Aviación (BoA) en la pista de un aeropuerto.

Valdivia fue posesionado el 20 de abril con el desafío de modernizar la aerolínea del Estado y mejorar su competitividad de cara a la política de cielos abiertos que busca implementar el Gobierno de Rodrigo Paz.

Durante el acto de posesión, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, destacó que el ejecutivo contaba con más de 15 años de experiencia en la industria aeronáutica. Su carrera comenzó en LAN Airlines, donde ocupó cargos relacionados con planificación y control de operaciones, hasta alcanzar posiciones directivas. Posteriormente asumió funciones en Latam Airlines y en el club de fútbol Bolívar.

Tras darse a conocer su destitución, Valdivia fue entrevistado por el canal Red Uno y admitió que su viaje fue “muy desafortunado”, pero explicó que lo había programado antes de asumir el cargo y que tomó la licencia sin goce de haberes de acuerdo con los manuales de la compañía.

“El gran error mío ha sido tomar este cargo sabiendo que tenía esto”, admitió. “Cometí un error de inexperto, entiendo que no es bien visto y que la población está enojada (…) es un error político, pero no ilegal”, afirmó.

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