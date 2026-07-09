La organización Dame tu Pata suspende rescates en El Salvador por una deuda veterinaria de USD 3,600

Un grupo de perros mestizos de distintas tonalidades ocupa el primer plano de un ambiente rústico, donde una mujer sentada en el fondo utiliza su teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización Dame tu Pata, dedicada al rescate y protección de perros en situación de abandono y maltrato en El Salvador, anunció que no podrá realizar más rescates de animales hasta nuevo aviso debido a una grave crisis financiera.

El mensaje, difundido en sus redes sociales y acompañado de un llamado urgente a la comunidad, deja en claro la dimensión de la emergencia: la deuda acumulada por tratamientos y hospitalizaciones de perros rescatados supera los $3,600 dólares, repartidos en cinco clínicas veterinarias que han extendido créditos para la atención de más de 25 animales.

El refugio recibe entre 10 y 30 reportes diarios de perros heridos que necesitan ser rescatados. Pese al deseo y compromiso del equipo por atender cada caso, las limitaciones económicas han llegado a un punto crítico.

PUBLICIDAD

Dame tu Pata mantiene actualmente a varios perros hospitalizados, algunos desde hace más de 80 días, lo que ha generado cuentas médicas difíciles de cubrir. “No es responsable ni sano seguir rescatando si no podemos garantizarles ni una medicina”, afirma el comunicado oficial.

Casos emblemáticos: Torino, Roma, Stello, Ángela y Bari

Entre los casos presentados en la campaña aparecen historias como la de Torino, rescatado el 25 de marzo de 2026, con una factura médica de $307 acumulada hasta el 29 de junio. Roma, rescatada el 21 de febrero, suma $377 en gastos médicos.

Stello, con atención desde el 24 de abril, acumula $283. Ángela, rescatada el 6 de marzo, presenta una cuenta de $602, mientras que Bari, rescatada el 18 de marzo, debe $474. Estos montos son solo una parte de la deuda total, que abarca a más de una veintena de animales en diferentes clínicas.

PUBLICIDAD

La asociación compartió facturas de varios perros atendidos durante meses, con gastos que incluyen transfusiones, radiografías y cirugías, como parte del llamado urgente para cubrir los pagos acumulados. (Cortesía Dame Tu Pata)

Las facturas detallan hospitalizaciones prolongadas, cirugías, medicamentos, procedimientos de transfusión sanguínea, radiografías y análisis clínicos. “Veterinarias que nos han dado crédito y han atendido a más de 25 perros en situación de abandono y heridos”, señala el refugio, enfatizando la confianza y paciencia de los profesionales veterinarios ante la imposibilidad de pago inmediato.

Ante este panorama, Dame tu Pata ha lanzado una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe. El objetivo es reunir los $3,600 necesarios para saldar las cuentas pendientes y poder continuar con su labor. En la publicación se indica que hasta ahora se han recaudado $1,233, equivalentes al 35% de la meta. La organización invita a la comunidad a colaborar con donaciones de cualquier monto, recordando que cada aporte acerca a la meta y, sobre todo, garantiza la vida y el bienestar de los animales que ya están bajo su resguardo.

PUBLICIDAD

El enlace para donar está disponible en las historias y perfil de Instagram, así como en publicaciones de Facebook, facilitando el acceso y la participación de quienes deseen sumarse.

El refugio explicó que ya no puede sumar más casos mientras mantiene a más de 25 perros en tratamiento, con hospitalizaciones largas, cirugías y medicamentos pendientes de pago en cinco clínicas (Cortesía Dame tu Pata)

La organización concluye su mensaje apelando al apoyo solidario de la comunidad salvadoreña para asegurar la continuidad de su misión. La urgencia es clara: sin ayuda económica, la puerta queda cerrada para nuevos rescates y la vida de los actuales rescatados depende de la respuesta colectiva.