El peronismo cerró filas por el aniversario de Malvinas y se mostró abroquelado en el acto oficial en Ushuaia

Gobernadores, legisladoras nacionales y el presidente previsional del Senado, Bartolomé Abdala en al acto oficial por Malvinas

Un nuevo aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas fue el contexto para que el peronismo empezara a materializar el armado opositor al gobierno nacional. Por eso, gobernadores, diputados y senadores nacionales, funcionarios provinciales e intendentes se trasladaron este miércoles a la provincia de Tierra del Fuego para participar de la vigilia por Malvinas en Río Grande y del acto central y oficial en la capital fueguina, Ushuaia. Las jornadas combinaron actividades protocolares con conversaciones políticas entre los principales dirigentes del PJ.

Los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Buenos Aires, Axel Kicillof, fueron los mandatarios provinciales invitados por su par Gustavo Melella, que fue anfitrión en la estadía. Este jueves por la noche, Quintela y Kicillof participaron de la vigilia en la carpa de la Dignidad que se realizó en la ciudad de Río Grande, considerada la capital nacional de la Vigilia. En el mediodía de este viernes, la comitiva se trasladó hasta Ushuaia para participar del acto oficial en la capital fueguina.

En el medio hubo otras actividades y algunos dirigentes aprovecharon para desplegar un mensaje federal y dar muestras de que buscarán estar en la construcción política hacia 2027. Kicillof fue uno de los más activos en este asunto. Primero se reunió con el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, con quien firmó el primer convenio federal del programa “Puentes”. Su llegada en la noche del jueves y el recibimiento en la vigilia fueron como si se tratara de una campaña.

También hubo referentes del cristinismo. En principio, los enviados de CFK mantuvieron cierta distancia de la comitiva encabezada por los gobernadores, algunos legisladores nacionales y funcionarios provinciales de Buenos Aires y La Rioja. De hecho, mientras Kicillof y Quintela estaban en Río Grande, a 200 kilómetros, en Ushuaia, la diputada provincial e intendenta en uso de licencia del municipio de Quilmes, Mayra Mendoza, mantenía un encuentro con el intendente de la capital fueguina, Walter Vuoto. “Es fundamental seguir fortaleciendo el diálogo y la articulación entre quienes sentimos el dolor de la injusticia, para construir, entre todos y todas, volver a ser un país normal”, planteó Mendoza. De esa reunión también participó el diputado nacional por Santa Cruz, Juan Carlos Molina. Todos dirigentes que referencian su conducción en la ex presidenta Cristina Kirchner.

El diputado nacional Juan Carlos Molina, la intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, y el jefe comunal de Ushuaia, Walter Vuoto

Pero este viernes todos los sectores del peronismo coincidieron en el acto central. Los dirigentes realizaron la tradicional entrega de flores al cenotafio de Ushuaia; un acto en el que también hubo representantes de La Libertad Avanza, como el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; quien fue ubicado en primera fila junto a Melella, Kicillof y Quintela, además de las diputadas nacionales Cecilia Moreau y Victoria Tolosa Paz, entre otros nombres.

En diálogo con la prensa, Kicillof cuestionó al gobierno nacional por su posicionamiento en la causa Malvinas. El bonaerense planteó que “el Gobierno nacional expresa el desprecio por el federalismo y la soberanía de muchas maneras: nuestras islas no son un tema del pasado, tienen que ver con el presente, con el futuro y con los recursos que están en juego”.

Los actos por Malvinas se repartieron por distintos puntos del país. El peronismo se nucleó en Tierra del Fuego

“No vamos a olvidar a cada uno de los soldados que dieron la vida ni dejaremos de acompañar a los sobrevivientes mientras nuestras islas sigan usurpadas: quienes nos reunimos, tanto ayer como hoy, en Tierra del Fuego, somos dirigentes que soñamos con una Patria justa, libre y soberana”, agregó.

En tanto, que el gobernador riojano -que fue acompañado por la vicegobernadora su provincia, Teresita Madera y la senadora nacional Florencia López- enfatizó, en la misma línea que Kicillof, que “Malvinas es una causa que nos duele, pero también nos une y nos marca un camino. No podemos hablar de soberanía si no construimos un país más justo, más federal, donde cada argentino y argentina tenga oportunidades”.

La Cámpora también se hizo presente este jueves en el acto central que se llevó adelante en la Plaza Islas Malvinas de la capital provincial y contó con la presencia de veteranos de guerra y familiares de combatientes. Además de Mayra Mendoza, el intendente Vuoto fue una de las figuras centrales que integran la organización que conduce Máximo Kirchner, quien no viajó al sur pero este mediodía participó de un acto en el barrio porteño de Paternal, donde se inauguró un mural. Según se informó en comunicado se trató de las actividades que se realizan junto a la militancia para homenajear a quienes defendieron la soberanía argentina. En su discurso envió un mensaje a la discusión del peronismo: “Muchas veces buscan dividirnos bajo falsos antagonismos y lo que tenemos que tener muy en claro de aquí en adelante, es que el parteaguas no es un nombre ni un apellido, sino si se defiende la patria o si no se la defiende”, dijo.

En su discurso como jefe comunal de la capital de Tierra del Fuego, Vuoto remarcó: “Malvinas es tripa, corazón, coraje, memoria, respeto y soberanía. Es todos los días cuando nos levantamos, recibimos a los queridos combatientes, los acompañamos, los atendemos y nos sentimos parte de esa familia fueguina. Todos tienen ese compromiso ineludible con la causa que no tiene partidos políticos. Que gracias a los combatientes eternos se mantiene viva. Que no son ‘los chicos de Malvinas’, son combatientes”. Luego, Vuoto, Kicillof, Quintela y Melella compartieron una foto.

Quintela, Vuoto, Kicillof y Melella

El viaje de Kicillof -que fue acompañado por los ministros de Seguridad, Javier Alonso; de Trabajo, Walter Correa; de Gobierno, Carlos Bianco y el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel- es el primero que realiza este año por fuera de la provincia de Buenos Aires y en pos de la construcción de una alternativa política hacia las elecciones del 2027.

Días atrás, Kicillof había sido invitado a dar una charla en Montevideo, Uruguay, donde compartió reuniones con el ex ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad y se mostró con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. Si bien en su entorno se encargaron de remarcar que la presencia del bonaerense en Tierra del Fuego estuvo atada meramente a la histórica fecha, la conversación política en la provincia más austral del país se impuso.